Giełda w Tel Awiwie cieszy się z rozejmu w Gazie

Główny indeks giełdy izraelskiej mocno rósł w reakcji na rozejm w Strefie Gazy. Cena ropy naftowej w tym czasie umiarkowanie spadała.

Publikacja: 09.10.2025 14:40

Giełda w Tel Awiwie cieszy się z rozejmu w Gazie

Hubert Kozieł

TA-35 główny indeks giełdy w Tel Awiwie zyskiwał w czwartek blisko 2,5 proc. Impulsem do zwyżki stało się dla niego osiągnięcie porozumienia między Izraelem a Hamasem dotyczącym przerwania walk w Strefie Gazy. Owo porozumienie, zawarte z inicjatywy USA, daje szanse na trwalszy pokój w regionie. (Izraelski indeks i tak jednak radził sobie bardzo dobrze w ostatnich miesiącach, rosnąc od początku roku o prawie 37 proc.) Na innych giełdach regionu doszło do lekkich zwyżek. Szekel izraelski zyskiwał natomiast 0,9 proc. wobec dolara amerykańskiego. Po południu za 1 USD płacono 3,25 szekli. Izraelska waluta stała się najmocniejsza od ponad trzech lat wobec amerykańskiej. 

Jak rynek naftowy zareagował na rozejm izraelsko-palestyński?

Cena ropy WTI spadała w czwartek o 0,6 proc. Za 1 baryłkę tego surowca płacono nieco ponad 62 USD. 

Wojna w Gazie wspierała ceny ropy, ponieważ inwestorzy oceniali potencjalne ryzyko dla globalnych dostaw ropy w przypadku eskalacji konfliktu na szerszy region. Wsparcie to było jednak umiarkowane, gdyż nie prowadziła ona do bezpośredniego zagrożenia dla dostaw ropy z Bliskiego Wschodu. 

Czytaj więcej

Jerzy Haszczyński: Rozejm w Strefie Gazy. Nadzieja po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy
Opinie polityczno - społeczne
Jerzy Haszczyński: Rozejm w Strefie Gazy. Nadzieja po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy

Wcześniej, w środę, ceny surowca rosły o 1 proc. osiągając najwyższy poziom od tygodnia, po tym jak inwestorzy uznali brak postępów w negocjacjach pokojowych na Ukrainie za czynnik podtrzymujący sankcje przeciwko Rosji. Tymczasem, według raportu Energy Information Administration opublikowanego w środę, całkowita tygodniowa podaż produktów naftowych w USA, będąca wskaźnikiem konsumpcji ropy w USA, wzrosła w zeszłym tygodniu do 21,990 milionów baryłek dziennie, co jest najwyższym wynikiem od grudnia 2022 roku.

Od początku roku ropa naftowa gatunku WTI staniała o ponad 13 proc. W ciągu dwóch lat konfliktu w Strefie Gazy zmniejszyła się ona natomiast o prawie 28 proc., do czego przyczynił się głównie wzrost podaży surowca oraz obawy dotyczące popytu.

Co przewiduje porozumienie rozejmowe?

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w  nocy z wtorku na środę, że Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszą fazę planu pokojowego, który może położyć kres dwuletniej wojnie i uwolnić izraelskich zakładników. „WSZYSCY zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska za uzgodnioną linię jako pierwsze kroki w kierunku Silnego, Trwałego i Wieczystego Pokoju. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" – napisał Trump w swojej sieci społecznościowej  Truth Social. Wstępne porozumienie zostało potwierdzone przez izraelskich urzędników, Hamas oraz mediatora – Katar.

Czytaj więcej

Strefa Gazy została niemal całkowicie zniszczona w wyniku izraelskiej operacji odwetowej po 7 paździ
Dyplomacja
Pokój na Bliskim Wschodzie? Izrael i Hamas zgadzają się na pierwszy etap planu Donalda Trumpa

Porozumienie, osiągnięte po dniach negocjacji w Egipcie, przewiduje uwolnienie około 20 izraelskich zakładników w zamian za blisko 2000 palestyńskich więźniów. Propozycja Trumpa licząca 20 punktów, opublikowana w zeszłym miesiącu w celu zakończenia wojny w Gazie, wzywała do „procesu demilitaryzacji Gazy... który będzie obejmował trwałe unieszkodliwienie broni poprzez uzgodniony proces demontażu”. Plan przewidywał zarządzanie Gazą pod „tymczasowym przejściowym rządem technokratycznego, apolitycznego komitetu palestyńskiego, odpowiedzialnego za codzienne funkcjonowanie usług publicznych i gmin dla ludności Gazy”.

