Aktualizacja: 09.10.2025 14:46 Publikacja: 09.10.2025 14:40
Foto: Reuters
TA-35 główny indeks giełdy w Tel Awiwie zyskiwał w czwartek blisko 2,5 proc. Impulsem do zwyżki stało się dla niego osiągnięcie porozumienia między Izraelem a Hamasem dotyczącym przerwania walk w Strefie Gazy. Owo porozumienie, zawarte z inicjatywy USA, daje szanse na trwalszy pokój w regionie. (Izraelski indeks i tak jednak radził sobie bardzo dobrze w ostatnich miesiącach, rosnąc od początku roku o prawie 37 proc.) Na innych giełdach regionu doszło do lekkich zwyżek. Szekel izraelski zyskiwał natomiast 0,9 proc. wobec dolara amerykańskiego. Po południu za 1 USD płacono 3,25 szekli. Izraelska waluta stała się najmocniejsza od ponad trzech lat wobec amerykańskiej.
Cena ropy WTI spadała w czwartek o 0,6 proc. Za 1 baryłkę tego surowca płacono nieco ponad 62 USD.
Wojna w Gazie wspierała ceny ropy, ponieważ inwestorzy oceniali potencjalne ryzyko dla globalnych dostaw ropy w przypadku eskalacji konfliktu na szerszy region. Wsparcie to było jednak umiarkowane, gdyż nie prowadziła ona do bezpośredniego zagrożenia dla dostaw ropy z Bliskiego Wschodu.
Czytaj więcej
Pierwszy krok porozumienia Izraela z Hamasem zrobiony, trzy zakładniczki wróciły do kraju. Każdy...
Wcześniej, w środę, ceny surowca rosły o 1 proc. osiągając najwyższy poziom od tygodnia, po tym jak inwestorzy uznali brak postępów w negocjacjach pokojowych na Ukrainie za czynnik podtrzymujący sankcje przeciwko Rosji. Tymczasem, według raportu Energy Information Administration opublikowanego w środę, całkowita tygodniowa podaż produktów naftowych w USA, będąca wskaźnikiem konsumpcji ropy w USA, wzrosła w zeszłym tygodniu do 21,990 milionów baryłek dziennie, co jest najwyższym wynikiem od grudnia 2022 roku.
Od początku roku ropa naftowa gatunku WTI staniała o ponad 13 proc. W ciągu dwóch lat konfliktu w Strefie Gazy zmniejszyła się ona natomiast o prawie 28 proc., do czego przyczynił się głównie wzrost podaży surowca oraz obawy dotyczące popytu.
Prezydent USA Donald Trump ogłosił w nocy z wtorku na środę, że Izrael i Hamas zgodziły się na pierwszą fazę planu pokojowego, który może położyć kres dwuletniej wojnie i uwolnić izraelskich zakładników. „WSZYSCY zakładnicy zostaną wkrótce uwolnieni, a Izrael wycofa swoje wojska za uzgodnioną linię jako pierwsze kroki w kierunku Silnego, Trwałego i Wieczystego Pokoju. Wszystkie strony będą traktowane sprawiedliwie!" – napisał Trump w swojej sieci społecznościowej Truth Social. Wstępne porozumienie zostało potwierdzone przez izraelskich urzędników, Hamas oraz mediatora – Katar.
Czytaj więcej
Izrael i Hamas porozumiały się w sprawie realizacji pierwszego etapu planu pokojowego Donalda Tru...
Porozumienie, osiągnięte po dniach negocjacji w Egipcie, przewiduje uwolnienie około 20 izraelskich zakładników w zamian za blisko 2000 palestyńskich więźniów. Propozycja Trumpa licząca 20 punktów, opublikowana w zeszłym miesiącu w celu zakończenia wojny w Gazie, wzywała do „procesu demilitaryzacji Gazy... który będzie obejmował trwałe unieszkodliwienie broni poprzez uzgodniony proces demontażu”. Plan przewidywał zarządzanie Gazą pod „tymczasowym przejściowym rządem technokratycznego, apolitycznego komitetu palestyńskiego, odpowiedzialnego za codzienne funkcjonowanie usług publicznych i gmin dla ludności Gazy”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
TA-35 główny indeks giełdy w Tel Awiwie zyskiwał w czwartek blisko 2,5 proc. Impulsem do zwyżki stało się dla niego osiągnięcie porozumienia między Izraelem a Hamasem dotyczącym przerwania walk w Strefie Gazy. Owo porozumienie, zawarte z inicjatywy USA, daje szanse na trwalszy pokój w regionie. (Izraelski indeks i tak jednak radził sobie bardzo dobrze w ostatnich miesiącach, rosnąc od początku roku o prawie 37 proc.) Na innych giełdach regionu doszło do lekkich zwyżek. Szekel izraelski zyskiwał natomiast 0,9 proc. wobec dolara amerykańskiego. Po południu za 1 USD płacono 3,25 szekli. Izraelska waluta stała się najmocniejsza od ponad trzech lat wobec amerykańskiej.
Indeksy giełdowe z rynków wschodzących mają za sobą bardzo dobre pierwsze dziewięć miesięcy roku. Wiele wskazuje...
GPW podjęła oficjalną decyzję w sprawie startu systemu WATS. Tak, jak już wcześniej wskazywaliśmy na łamach „Par...
Inwestorzy bardzo dobrze przyjęli to, że Sanae Takichi zostanie nowym premierem Japonii. Tokijski indeks Nikkei...
Akcje większości spółek handlowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych są niedowartościowane – wynika...
WIG20 w trakcie czwartkowej sesji otarł się o poziom 2900 pkt. Ostatecznie zyskał na wartości 0,4 proc. Kolejną...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas