Sławomir Panasiuk, wiceprezes GPW: WATS nie w 2025, a w 2026 r.

Aktualizacja: 10.10.2025 12:52 Publikacja: 10.10.2025 11:37
Przeważyły wyniki testów funkcjonalnych i wydajnościowych, które prowadziliśmy już od dłuższego czasu oraz wyniki próby generalnej, która odbyła się 4 października. Próba polegała na przetestowaniu przejścia z obecnego systemu UTP na system GPW WATS, ale też na przeprowadzeniu próbnej sesji na nowym systemie oraz testu ciągłości działania. Dodatkowo mieliśmy też zebrane deklaracje członków giełdy na temat gotowości ich systemów. Z naszego punktu widzenia najważniejsze jednak były wyniki testów, które cyklicznie przeprowadzaliśmy.
Wyniki testów pokazały szereg obszarów do dopracowania. Sukcesywnie je korygowaliśmy i dostarczaliśmy nowe wersje systemu. Na koniec września mieliśmy jednak jeszcze elementy o charakterze blokującym i krytycznym, które uniemożliwiały podjęcie decyzji o wdrożeniu.
Było ich stosunkowo niedużo, jednak zakłócały prowadzenie testów, a dodatkowo pojawiały się nowe, co nie pozwalało nam podjąć decyzji o starcie systemu.
Uznaliśmy, że w dostępnych ramach czasowych nie było realnych podstaw, by to zrealizować. Aby bezpiecznie wdrożyć system, potrzebny jest czas na jego stabilizację. System musi działać stabilnie w okresie testów, tak aby nie tylko GPW, lecz także członkowie giełdy i instytucje współpracujące mogły przetestować własne systemy. Naszym priorytetem jest bezpieczeństwo obrotu i systemu. Nie podejmujemy decyzji o wdrożeniu bez pewności, że system spełnia wymagane standardy.
W tej chwili szacujemy ten czas. W najbliższych kilku tygodniach poinformujemy, ile dokładnie potrzebujemy miesięcy na domknięcie prac stabilizacyjnych i testów. To będzie podstawą do wskazania harmonogramu wdrożenia. Chcemy komunikować to transparentnie wobec uczestników rynku i naszych klientów.
Od momentu potwierdzenia stabilizacji systemu szacujemy, że potrzebne będzie około 3 miesięcy, pod warunkiem, że zarówno po stronie GPW, jak i członków giełdy środowiska będą stabilne i gotowe. Ten horyzont uzgodnimy z uczestnikami rynku, uwzględniając również plany dostawców oprogramowania dla członków giełdy. Wszystkie informacje są dla nas istotne: zarówno przygotowanie po stronie GPW, jak i rynku.
Mogę potwierdzić, że WATS nie zostanie uruchomiony w tym roku. Nowy harmonogram przedstawimy w najbliższych tygodniach, po uzgodnieniach z uczestnikami rynku.
Na dziś nie wskazujemy konkretnej daty. Harmonogram wdrożenia zostanie ustalony po dokładnym oszacowaniu prac stabilizacyjnych i testów oraz uzgodnieniach z uczestnikami rynku. Warto podkreślić, że w tym roku równolegle prowadzimy duże zmiany w infrastrukturze informatycznej GPW, a także modyfikacje w systemach około-transakcyjnych związanych z wdrożeniem GPW WATS. Prace te były planowane pod termin 10 listopada, co dodatkowo zwiększa zakres testów i czas niezbędny do uzyskania pełnej pewności, że wszystko jest gotowe w 100 proc. Testowaliśmy również plany ciągłości działania, w tym przełączenie pracy systemu między ośrodkami w razie niedostępności jednej lokalizacji – te testy wymagają kontynuacji. Dotyczy to także testów wydajnościowych: w środowisku laboratoryjnym system spełnia zakładane normy, jednak kluczowe jest potwierdzenie działania end-to-end, w relacji z innymi systemami giełdy oraz systemami członków giełdy. Dopiero po domknięciu tego pakietu prac – stabilizacji, integracji, testów DR oraz pełnych testów wydajnościowych – będziemy mogli odpowiedzialnie wskazać harmonogram uruchomienia.
Ankieta była zaplanowana dużo wcześniej, by zweryfikować stan gotowości członków giełdy. Jej wyniki potwierdziły potrzebę kontynuacji testów oraz dopracowania rozwiązań zarówno po stronie brokerów, jak i po stronie GPW.
Tak, były takie podmioty.
Również były takie podmioty. Nie było to jednak podstawowym powodem naszej decyzji i wynikało w dużej mierze z wyników testów funkcjonalnych i braku stabilności naszego systemu.
Utrzymujemy dyscyplinę kosztów. Dane finansowe komunikujemy w raportach okresowych.
Obecnie prowadzimy ocenę sytuacji. Analizujemy deklaracje i uwagi z ankiety członków giełdy oraz wyniki testów po naszej stronie. Szacujemy niezbędny czas na dokończenie prac stabilizacyjnych i wybieramy priorytetowe elementy do realizacji w pierwszej kolejności. W kilku najbliższych tygodniach opracujemy nowy harmonogram, który skonsultujemy z uczestnikami rynku. Odpowiedzialność za wdrożenie systemu leży po stronie GPW. .
Tak, system GPW WATS ruszy w 2026 r.
