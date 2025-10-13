Z tego artykułu się dowiesz: Na czym ma polegać umowa najmu senioralnego?

Jakie obawy ma rzecznik praw obywatelskich?

Dlaczego krąg beneficjentów umowy najmu senioralnego wzbudza wątpliwości?

We wrześniu do konsultacji trafił projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Zakłada on wprowadzenie umowy tzw. najmu senioralnego. To próba rozwiązania problemu tzw. więźniów czwartego piętra, czyli seniorów mieszkających w blokach bez wind i mających ograniczenia ruchowe, którzy nie mogą samodzielnie funkcjonować.

Na czym ma polegać umowa najmu senioralnego?

Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, seniorzy, którzy zdecydują się na skorzystanie z tego rozwiązania, oddadzą tymczasowo swoje mieszkania do użytkowania gminie, a w zamian otrzymają takie, które będzie dostosowane do ich potrzeb. Co samorządy dostaną w zamian? Będą mogły podnajmować wynajęte od osoby starszej mieszkanie stanowiące jej własność. Jeśli senior zrezygnuje z wynajmu od gminy, mieszkanie stanowiące jego własność zostanie mu zwrócone. O umowę najmu senioralnego będą mogły się starać osoby starsze zamieszkujące we własnych mieszkaniach umiejscowionych w budynkach bez windy na co najmniej czwartej kondygnacji naziemnej (czyli co najmniej na 3. piętrze).

Konflikt interesów i praw seniora oraz podnajemcy lokalu

W ostatnim czasie swoje uwagi do zaproponowanych rozwiązań przedstawił rzecznik praw obywatelskich. Wskazuje, że projekt w obecnym kształcie wzbudza wątpliwości, a w dłuższej perspektywie czasowej może ujawnić wiele problemów, z którymi będzie musiał mierzyć się zarówno senior, jak też podnajemca lokalu. „Problemy te wynikają z faktu powiązania ze sobą trzech stosunków prawnych (dwóch umów najmu lokalu i jednej umowy podnajmu), w których ramach powstaje konflikt interesów i praw seniora oraz podnajemcy lokalu” – wyjaśnia RPO.