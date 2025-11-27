Dekpol Deweloper specjalizuje się w inwestycjach w rejonie Trójmiasta. Oferta jest szeroka – od tradycyjnych mieszkań po apartamenty inwestycyjne.

Reklama Reklama

Jak zaznaczają przedstawiciele dewelopera, potrzeby inwestorów ewoluują: nabywcy oczekują wartości dodanej, a nie tylko modelu „kup i wynajmuj”. Dlatego Dekpol ma w ofercie lokale, które można kupować z myślą o zaspokojeniu własnych potrzeb związanych z posiadaniem „drugiego domu” pełniącego funkcje rekreacyjne, a które z drugiej strony pozwalają generować przychody z najmu.

– Obserwujemy wzrost zainteresowania gotowymi lokalami inwestycyjnymi, które pozwalają rozpocząć najem bez oczekiwania na zakończenie budowy – mówi Rafał Skonieczny, dyrektor sprzedaży w firmie Dekpol Deweloper. – Klienci doceniają szeroki zakres usług – od doradztwa i wsparcia aranżacyjnego po możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi najmu przez Grano Group, zapewniającego spójny, wysoki standard we wszystkich naszych obiektach – dodaje.

Rafał Skonieczny zwraca uwagę, że apartamenty inwestycyjne sprzedawane są z 23-proc. stawką VAT, co – przy spełnieniu warunków do odliczenia określonych w ustawie o VAT – pozwala przedsiębiorcom obniżyć koszt inwestycji, w przeciwieństwie do nieruchomości mieszkaniowych objętych 8-proc. stawką, dla których odliczenie podatku nie jest możliwe. Jest to zatem rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla inwestorów szukających lokali pod wynajem krótkoterminowy lub modeli „second home”.

Grano Group to doświadczony w biznesie najmu gracz prowadzący kilka hoteli, m.in. na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, i będący operatorem mieszkań na wynajem turystyczny Grano Flats.