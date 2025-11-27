Reklama
Dekpol Deweloper z wachlarzem apartamentów inwestycyjnych

Gotowe apartamenty z odliczeniem VAT – na wynajem lub jako „drugi dom”. Dekpol Deweloper ma kilka zróżnicowanych propozycji w rejonie Trójmiasta.

Publikacja: 27.11.2025 04:00

Solmarina to kompleks przy Wyspie Sobieszewskiej z prywatną mariną jachtową, oferujący właścicielom apartamentów miejsca cumownicze na własność.

Foto: mat. prasowe

Materiał we współpracy z firmą Dekpol Deweloper

Dekpol Deweloper specjalizuje się w inwestycjach w rejonie Trójmiasta. Oferta jest szeroka – od tradycyjnych mieszkań po apartamenty inwestycyjne.

Jak zaznaczają przedstawiciele dewelopera, potrzeby inwestorów ewoluują: nabywcy oczekują wartości dodanej, a nie tylko modelu „kup i wynajmuj”. Dlatego Dekpol ma w ofercie lokale, które można kupować z myślą o zaspokojeniu własnych potrzeb związanych z posiadaniem „drugiego domu” pełniącego funkcje rekreacyjne, a które z drugiej strony pozwalają generować przychody z najmu.

– Obserwujemy wzrost zainteresowania gotowymi lokalami inwestycyjnymi, które pozwalają rozpocząć najem bez oczekiwania na zakończenie budowy – mówi Rafał Skonieczny, dyrektor sprzedaży w firmie Dekpol Deweloper. – Klienci doceniają szeroki zakres usług – od doradztwa i wsparcia aranżacyjnego po możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi najmu przez Grano Group, zapewniającego spójny, wysoki standard we wszystkich naszych obiektach – dodaje.

Rafał Skonieczny zwraca uwagę, że apartamenty inwestycyjne sprzedawane są z 23-proc. stawką VAT, co – przy spełnieniu warunków do odliczenia określonych w ustawie o VAT – pozwala przedsiębiorcom obniżyć koszt inwestycji, w przeciwieństwie do nieruchomości mieszkaniowych objętych 8-proc. stawką, dla których odliczenie podatku nie jest możliwe. Jest to zatem rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla inwestorów szukających lokali pod wynajem krótkoterminowy lub modeli „second home”.

Grano Group to doświadczony w biznesie najmu gracz prowadzący kilka hoteli, m.in. na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, i będący operatorem mieszkań na wynajem turystyczny Grano Flats.

Dekpol Deweloper oferuje w tej chwili gotowe apartamenty inwestycyjne w trzech projektach.

Solmarina. Inwestycja spółki Dekpol Deweloper.

Solmarina. Inwestycja spółki Dekpol Deweloper.

Foto: mat. prasowe

Solmarina – z prywatną przystanią jachtową

Solmarina to kompleks budowany przy Wyspie Sobieszewskiej, w Wiślince nieopodal Gdańska. Na wyciągnięcie ręki są rezerwaty przyrody z siedliskiem dzikich fok, do centrum Gdańska jest 20 minut, a do Warszawy ok. 3 godzin.

– To jedna z nielicznych inwestycji w Polsce i Europie oferująca możliwość zakupu wraz z apartamentem miejsca cumowniczego na własność – w innych miejscach standardem jest dzierżawa – mówi Skonieczny. – Właściciele korzystają z pełnej infrastruktury żeglarskiej z bosmanatem oraz usług czterogwiazdkowego Grano Hotel Solmarina, w tym basenu, spa, sali zabaw i restauracji wyróżnionej przez Michelin Guide – dodaje.

Granaria. Inwestycja spółki Dekpol Deweloper.

Granaria. Inwestycja spółki Dekpol Deweloper.

Foto: mat. prasowe

Granaria – inwestycja w centrum Gdańska

Projekt Granaria jest zlokalizowany na gdańskiej Wyspie Spichrzów, gdzie znajduje się wiele atrakcji: muzea, galerie, teatry, zabytki, starówka oraz rozbudowana oferta gastronomiczna. Według danych miasta, Gdańsk odwiedziło w 2024 r. 4,5 mln osób, o 11 proc. więcej niż rok wcześniej, z czego 23 proc. stanowili turyści zagraniczni.

Piono Resort. Inwestycja spółki Dekpol Deweloper.

Piono Resort. Inwestycja spółki Dekpol Deweloper.

Foto: mat. prasowe

Pino Resort – kameralnie i w lesie

Zróżnicowaną ofertę domyka Pino Resort na Wyspie Sobieszewskiej – projekt z apartamentami w segmencie „second home” oraz najmu krótkoterminowego. Otoczenie lasu, bliskość ścieżki na plażę oraz zastosowanie materiałów takich jak trawertyn, drewno i żywe bonsai nadają inwestycji charakter zgodny z trendem slow life. Dodatkowym atutem jest bliskość usług Grano Hotelu Solmarina.

Dekpol Deweloper należy do notowanej na warszawskiej giełdzie Grupy Dekpol, zajmującej się jeszcze generalnym wykonawstwem, a także produkcją osprzętu do maszyn budowlanych.

https://dekpoldeweloper.pl/

Materiał we współpracy z firmą Dekpol Deweloper.

