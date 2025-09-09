- Dzielnica Młode Miasto, położona nad Martwą Wisłą, odradza się i nabiera nowoczesnego kształtu. W tym wyjątkowym otoczeniu, u zbiegu ulic ks. Jerzego Popiełuszki i Rybaki Górne, realizujemy DOKI - wielofunkcyjną inwestycję z komfortowymi mieszkaniami i apartamentami. Jest to ciekawa propozycja zarówno dla osób szukających atrakcyjnego miejsca do życia w centrum dużego miasta, jak i dla inwestorów czy klientów zainteresowanych posiadaniem second home w Trójmieście – mówi Anna Tuszyńska, dyrektor Sprzedaży w Euro Stylu.

Zróżnicowana oferta:

• mieszkania od 25 do ponad 120 m²;

• kawalerki, mieszkania 2-, 3- i 4-pokojowe, a także przestronne 5-pokojowe apartamenty;

• mieszkania gotowe do odbioru w ukończonym budynku CD;

• w najnowszym etapie (bud. G) – apartamenty o podwyższonym standardzie.

Budynki DOKÓW mają od sześciu do dziewięciu kondygnacji, podziemne hale garażowe i partery z lokalami usługowymi, handlowymi i gastronomicznymi. Na wysokości pierwszego piętra powstały wewnętrzne, wypełnione zielenią patia – są to miejsca rekreacji dostępne tylko do mieszkańców. Znajdują się tam również prywatne ogródki.

Komfort życia w centrum miasta

DOKI idealnie wpisują się w koncepcję 15-minutowego miasta. W zabytkowej Montowni mieści się największy w północnej Polsce food hall z kuchniami z różnych stron świata. Organizowane są tam również wydarzenia o różnorodnej tematyce, m.in. koncerty. Spacerem można dojść na Stare Miasto, a ze znajdującego się zaledwie 800 metrów od inwestycji dworca Gdańsk Główny sprawnie dojechać można w inne części Trójmiasta.

Architektura wpisana w otoczenie

DOKI naturalnie wpisują się w otoczenie dawnej stoczni, a architektura i detale podkreślają industrialny charakter inwestycji. Komfort części wspólnych zapewniają nie tylko przestronne, jasne korytarze, ale również duże przeszklenia, które wprowadzają do wnętrz światło dzienne, oferując przy tym piękne widoki. Wnętrza poszczególnych budynków zostały zaaranżowane w różnych stylach, a w każdym z nich zaprojektowano komfortowe lobby.

Elewacje pokrywane są szlachetnymi materiałami odwołującymi się do ceglanej zabudowy stoczniowej. Klimat tworzą również przemyślane detale, np. wjazdy do hal garażowych stylizowane na kontenery morskie oraz duże przeszklenia z podziałami nawiązującymi do okien hal stoczniowych.

Euro Styl oferuje także programy wykończenia mieszkań pod klucz. Dzięki temu nabywcy mogą szybko wprowadzić się do nowego „M” i cieszyć się życiem w jednej z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w centrum Gdańska.

