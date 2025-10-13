W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna handlowa wraca z pełną siłą

Relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami znów się zaostrzyły. W czwartek Pekin wprowadził ograniczenia w eksporcie metali ziem rzadkich i technologii ich rafinacji, podważając optymistyczną narrację Donalda Trumpa o rychłym porozumieniu handlowym. W odpowiedzi prezydent USA zapowiedział podniesienie ceł na chińskie towary do 100 proc. oraz kontrolę eksportu oprogramowania kluczowego dla rozwoju sztucznej inteligencji. Spotkanie Trumpa z Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC w Korei Południowej ma się odbyć mimo napiętej atmosfery, choć eksperci zwracają uwagę, że obie strony coraz częściej używają gospodarki jako narzędzia politycznej presji.

Program Orka coraz bliżej rozstrzygnięcia

Firmy ubiegające się o kontrakt na dostawę trzech okrętów podwodnych dla polskiej marynarki mają trzy tygodnie na odpowiedzi w ramach programu Orka. Pytania dotyczą m.in. transferu technologii i inwestycji w krajowy przemysł obronny. Choć rekomendacje zespołu MON będą kluczowe, ostateczna decyzja ma charakter polityczny. Rozstrzygnięcie spodziewane jest w listopadzie, a podpisanie umowy – dopiero w 2026 r..

Komisja Europejska pod presją przemysłu

Szefowie największych europejskich koncernów, w tym Boscha i TotalEnergies, wystosowali apel do przywódców Francji i Niemiec o złagodzenie unijnych regulacji klimatycznych. W liście opublikowanym przez agencję Bloomberga przestrzegają, że obecna polityka UE może podkopać konkurencyjność europejskiej gospodarki. Domagają się zniesienia dyrektywy o należytej staranności oraz utrzymania bezpłatnych certyfikatów emisji CO₂ dla przemysłu w ramach systemu ETS. Ich zdaniem zbyt szybka transformacja grozi utratą miejsc pracy i pogłębieniem recesji w sektorze wytwórczym.

Rozmowy ostatniej szansy we Francji

We Francji trwają kluczowe negocjacje dotyczące utworzenia nowego rządu. Minister obrony Sébastien Lecornu prowadzi rozmowy z przedstawicielami republikanów i socjalistów. Oba ugrupowania są skłonne do współpracy, lecz dzieli je kwestia reformy emerytalnej. Jak podaje Le Monde, nie można wykluczyć kompromisu, jednak ewentualna koalicja będzie wymagała znacznych ustępstw ze strony rządu. To ostatnia szansa na ustabilizowanie sceny politycznej po miesiącach niepewności.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie