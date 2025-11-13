Jak informuje Narodowy Bank Czech, portfel składa się przede wszystkim z bitcoina, ale także z powiązanego z dolarem stablecoina oraz tokenizowanego depozytu zdeponowanego w technologii blockchain. Czeski bank centralny na razie nie planuje zwiększać łącznej kwoty inwestycji.

Portfel testowy powstał poza oficjalnymi rezerwami walutowymi, został zakupiony w ramach standardowej działalności finansowej banku. CNB nie planuje w najbliższej przyszłości włączać do rezerw bitcoina lub innych aktywów cyfrowych. Bank zapewnia przy tym, że aktywa cyfrowe pozostają bez wpływu na jego zdolność do interwencji walutowych ani prowadzenia polityki pieniężnej, a ze względu na marginalny rozmiar portfela, wahania cen nie wpłyną na wyniki finansowe banku.

Po co Narodowy Bank Czech tworzy testowy portfel aktywów cyfrowych?

Jak informuje CNB, testy mają pomóc lepiej zrozumieć potencjał, ograniczenia i ryzyka technologii związanych z bitcoinem i blockchainem. Wyjaśnia, że celem utworzenia testowego portfela jest zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie posiadania aktywów cyfrowych oraz wdrożenie i przetestowanie niezbędnych procesów z tym związanych. „CNB przetestuje cały łańcuch procesów – od administracji kluczami i wielopoziomowego zatwierdzania, przez scenariusze kryzysowe i bezpieczeństwo, po zgodność z AML” – poinformowano w komunikacie.

– Pomysł utworzenia portfela testowego pojawił się w styczniu 2025 r. Celem było przetestowanie zdecentralizowanego bitcoina z perspektywy banku centralnego i ocena jego potencjalnej roli w dywersyfikacji naszych rezerw – wyjaśnia Aleš Michl, prezes Narodowego Banku Czech. – Zarząd Banku następnie zdecydował o przygotowaniu analizy. Kolejne dyskusje wewnętrzne rozszerzyły zakres projektu o przyszłość płatności oraz tokenizację aktywów. W rezultacie obok bitcoina włączono również stablecoiny i tokenizowane depozyty – dodaje, zapewniając, że kierowany przez niego bank centralny będzie na bieżąco informować opinię publiczną o doświadczeniach z portfelem aktywów cyfrowych i przedstawi całościową ocenę projektu za 2-3 lata.