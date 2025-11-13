Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Narodowy Bank Czech inwestuje w bitcoina. Pierwszy taki zakup w historii

Narodowy Bank Czech po raz pierwszy w swojej historii dokonał zakupu aktywów cyfrowych. Testowy portfel ma wartość miliona dolarów.

Publikacja: 13.11.2025 18:32

Narodowy Bank Czech inwestuje w bitcoina. Pierwszy taki zakup w historii

Foto: Bloomberg

Mikołaj Fidziński

Jak informuje Narodowy Bank Czech, portfel składa się przede wszystkim z bitcoina, ale także z powiązanego z dolarem stablecoina oraz tokenizowanego depozytu zdeponowanego w technologii blockchain. Czeski bank centralny na razie nie planuje zwiększać łącznej kwoty inwestycji.

Czytaj więcej

Bogusław Chrabota: Bitcoin sięga szczytów. Kiedy upadnie?
Opinie Ekonomiczne
Bogusław Chrabota: Bitcoin sięga szczytów. Kiedy upadnie?

Portfel testowy powstał poza oficjalnymi rezerwami walutowymi, został zakupiony w ramach standardowej działalności finansowej banku. CNB nie planuje w najbliższej przyszłości włączać do rezerw bitcoina lub innych aktywów cyfrowych. Bank zapewnia przy tym, że aktywa cyfrowe pozostają bez wpływu na jego zdolność do interwencji walutowych ani prowadzenia polityki pieniężnej, a ze względu na marginalny rozmiar portfela, wahania cen nie wpłyną na wyniki finansowe banku.

Po co Narodowy Bank Czech tworzy testowy portfel aktywów cyfrowych?

Jak informuje CNB, testy mają pomóc lepiej zrozumieć potencjał, ograniczenia i ryzyka technologii związanych z bitcoinem i blockchainem. Wyjaśnia, że celem utworzenia testowego portfela jest zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie posiadania aktywów cyfrowych oraz wdrożenie i przetestowanie niezbędnych procesów z tym związanych. „CNB przetestuje cały łańcuch procesów – od administracji kluczami i wielopoziomowego zatwierdzania, przez scenariusze kryzysowe i bezpieczeństwo, po zgodność z AML” – poinformowano w komunikacie.

– Pomysł utworzenia portfela testowego pojawił się w styczniu 2025 r. Celem było przetestowanie zdecentralizowanego bitcoina z perspektywy banku centralnego i ocena jego potencjalnej roli w dywersyfikacji naszych rezerw – wyjaśnia Aleš Michl, prezes Narodowego Banku Czech. – Zarząd Banku następnie zdecydował o przygotowaniu analizy. Kolejne dyskusje wewnętrzne rozszerzyły zakres projektu o przyszłość płatności oraz tokenizację aktywów. W rezultacie obok bitcoina włączono również stablecoiny i tokenizowane depozyty – dodaje, zapewniając, że kierowany przez niego bank centralny będzie na bieżąco informować opinię publiczną o doświadczeniach z portfelem aktywów cyfrowych i przedstawi całościową ocenę projektu za 2-3 lata.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezes NBP Adam Glapiński
Banki
Tyle zarobili członkowie zarządu NBP w 2024 r. Bank centralny podał kwoty

Ze wspomnianej przez Michla analizy wynikło, że aktywa cyfrowe rozwijają się i są włączane do portfeli funduszy inwestycyjnych, a w przyszłości mogą zyskiwać coraz szerszą akceptację. – W nadchodzących latach pojawią się nowe sposoby płatności i inwestowania. Realistyczne jest oczekiwanie, że w przyszłości będzie można łatwo użyć korony do zakupu tokenizowanych czeskich obligacji i innych aktywów – wyjaśnia szef CNB.

NBP nie będzie inwestować w bitcoina

Na zeszłotygodniowej konferencji prasowej krótko do idei inwestowania w kryptowaluty odniósł się prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński. Poinformował, że NBP nie będzie robić żadnego eksperymentu. – Kryptowaluty dają oczywiście możliwość wysokiego zysku, każdy indywidualnie sobie może takie ryzykowne decyzje podejmować. Ale banki centralne nie są od ryzyka, nie są od zysków, tylko od stabilności i bezpieczeństwa – wyjaśniał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Czechy Kryptowaluty Technologie Blockchain Organizacje Bitcoin Aktywa Bank Centralny

Jak informuje Narodowy Bank Czech, portfel składa się przede wszystkim z bitcoina, ale także z powiązanego z dolarem stablecoina oraz tokenizowanego depozytu zdeponowanego w technologii blockchain. Czeski bank centralny na razie nie planuje zwiększać łącznej kwoty inwestycji.

Portfel testowy powstał poza oficjalnymi rezerwami walutowymi, został zakupiony w ramach standardowej działalności finansowej banku. CNB nie planuje w najbliższej przyszłości włączać do rezerw bitcoina lub innych aktywów cyfrowych. Bank zapewnia przy tym, że aktywa cyfrowe pozostają bez wpływu na jego zdolność do interwencji walutowych ani prowadzenia polityki pieniężnej, a ze względu na marginalny rozmiar portfela, wahania cen nie wpłyną na wyniki finansowe banku.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dolar słabnie, złoty korzysta
Waluty
Dolar słabnie, złoty korzysta
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Materiał Promocyjny
eSIM w podróży: łatwy dostęp do internetu za granicą, bez opłat roamingowych
Złoty nadal trzyma fason
Waluty
Złoty nadal trzyma fason
Złoty stabilny w oczekiwaniu na RPP
Waluty
Złoty stabilny w oczekiwaniu na RPP
Dolar pręży muskuły, złoty cierpi
Waluty
Dolar pręży muskuły, złoty cierpi
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Materiał Promocyjny
Rynek europejski potrzebuje lepszych regulacji
Krajowa waluta rozpoczęła nowy tydzień bardzo spokojnie
Waluty
Złoty stabilny na początku tygodnia. Decyzje RPP i S&P mogą to zmienić
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Materiał Promocyjny
Wiedza, która trafia w punkt. Prosto do Ciebie. Zamów już dziś!
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama