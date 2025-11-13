Aktualizacja: 13.11.2025 19:06 Publikacja: 13.11.2025 18:32
Foto: Bloomberg
Jak informuje Narodowy Bank Czech, portfel składa się przede wszystkim z bitcoina, ale także z powiązanego z dolarem stablecoina oraz tokenizowanego depozytu zdeponowanego w technologii blockchain. Czeski bank centralny na razie nie planuje zwiększać łącznej kwoty inwestycji.
Czytaj więcej
Ostatnie dni to dla najsłynniejszej kryptowaluty świata okres wyjątkowej aprecjacji. 6 i 7 paździ...
Portfel testowy powstał poza oficjalnymi rezerwami walutowymi, został zakupiony w ramach standardowej działalności finansowej banku. CNB nie planuje w najbliższej przyszłości włączać do rezerw bitcoina lub innych aktywów cyfrowych. Bank zapewnia przy tym, że aktywa cyfrowe pozostają bez wpływu na jego zdolność do interwencji walutowych ani prowadzenia polityki pieniężnej, a ze względu na marginalny rozmiar portfela, wahania cen nie wpłyną na wyniki finansowe banku.
Jak informuje CNB, testy mają pomóc lepiej zrozumieć potencjał, ograniczenia i ryzyka technologii związanych z bitcoinem i blockchainem. Wyjaśnia, że celem utworzenia testowego portfela jest zdobycie praktycznego doświadczenia w zakresie posiadania aktywów cyfrowych oraz wdrożenie i przetestowanie niezbędnych procesów z tym związanych. „CNB przetestuje cały łańcuch procesów – od administracji kluczami i wielopoziomowego zatwierdzania, przez scenariusze kryzysowe i bezpieczeństwo, po zgodność z AML” – poinformowano w komunikacie.
– Pomysł utworzenia portfela testowego pojawił się w styczniu 2025 r. Celem było przetestowanie zdecentralizowanego bitcoina z perspektywy banku centralnego i ocena jego potencjalnej roli w dywersyfikacji naszych rezerw – wyjaśnia Aleš Michl, prezes Narodowego Banku Czech. – Zarząd Banku następnie zdecydował o przygotowaniu analizy. Kolejne dyskusje wewnętrzne rozszerzyły zakres projektu o przyszłość płatności oraz tokenizację aktywów. W rezultacie obok bitcoina włączono również stablecoiny i tokenizowane depozyty – dodaje, zapewniając, że kierowany przez niego bank centralny będzie na bieżąco informować opinię publiczną o doświadczeniach z portfelem aktywów cyfrowych i przedstawi całościową ocenę projektu za 2-3 lata.
Czytaj więcej
Narodowy Bank Polski opublikował listę zarobków członków zarządu w 2024 r. Jak wyjaśnia bank cent...
Ze wspomnianej przez Michla analizy wynikło, że aktywa cyfrowe rozwijają się i są włączane do portfeli funduszy inwestycyjnych, a w przyszłości mogą zyskiwać coraz szerszą akceptację. – W nadchodzących latach pojawią się nowe sposoby płatności i inwestowania. Realistyczne jest oczekiwanie, że w przyszłości będzie można łatwo użyć korony do zakupu tokenizowanych czeskich obligacji i innych aktywów – wyjaśnia szef CNB.
Na zeszłotygodniowej konferencji prasowej krótko do idei inwestowania w kryptowaluty odniósł się prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński. Poinformował, że NBP nie będzie robić żadnego eksperymentu. – Kryptowaluty dają oczywiście możliwość wysokiego zysku, każdy indywidualnie sobie może takie ryzykowne decyzje podejmować. Ale banki centralne nie są od ryzyka, nie są od zysków, tylko od stabilności i bezpieczeństwa – wyjaśniał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Jak informuje Narodowy Bank Czech, portfel składa się przede wszystkim z bitcoina, ale także z powiązanego z dolarem stablecoina oraz tokenizowanego depozytu zdeponowanego w technologii blockchain. Czeski bank centralny na razie nie planuje zwiększać łącznej kwoty inwestycji.
Portfel testowy powstał poza oficjalnymi rezerwami walutowymi, został zakupiony w ramach standardowej działalności finansowej banku. CNB nie planuje w najbliższej przyszłości włączać do rezerw bitcoina lub innych aktywów cyfrowych. Bank zapewnia przy tym, że aktywa cyfrowe pozostają bez wpływu na jego zdolność do interwencji walutowych ani prowadzenia polityki pieniężnej, a ze względu na marginalny rozmiar portfela, wahania cen nie wpłyną na wyniki finansowe banku.
Poprawa nastrojów na światowych rynkach stworzyła korzystne warunki do umocnienia polskiej waluty.
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament współczesnego podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Środowy poranek przyniósł niewielkie zmiany na rynku walutowym. Czy handel rozkręci się w ciągu dnia?
Polska waluta zachowuje spokój w oczekiwaniu na decyzję Rady Polityki Pieniężnej odnośnie do stóp procentowych.
Para EUR/USD spadła we wtorek poniżej poziomu 1,15. To przełożyło się także na złotego, który tracił na wartości.
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Krajowa waluta rozpoczęła nowy tydzień bardzo spokojnie. Ten tydzień będzie obfitował w wydarzenia, które mogą s...
Tworzymy przestrzeń dla czytelników poszukujących wartościowych treści, pogłębionej analizy i sprawdzonych źródeł wiedzy.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas