Miliarder Peter Thiel całkowicie pozbył się swojego pakietu akcji Nvidii
Fundusz hedgingowy miliardera technologicznego Petera Thiela sprzedał cały swój udział w Nvidii. Poinformowała o tym agencja Bloomberg, powołując się na zgłoszenia przesłane do amerykańskiej komisji nadzoru giełdowego. Sprzedaż odbyła się w trzecim kwartale, jednak dokładny moment nie został ujawniony. 30 września – czyli w ostatnim dniu kwartału – pakiet akcji był wart 100 mln dolarów.
Wcześniej ze swoich akcji największego na świecie dostawcy procesorów AI wycofał się również SoftBank – inkasując za nie ponad 5 mld dolarów. W połączeniu z wyjściem Thiela podsyca to na Wall Street obawy przed ostrą korektą na akcjach spółek technologicznych.
Peter Thiel nadal stawia na sektor technologiczny. Największe pozycje w jego funduszu to Apple, Microsoft i Tesla – choć również w Tesli miliarder zmniejszył swoje udziały.
Na początku listopada także Michael Burry – inwestor, który przewidział załamanie rynku nieruchomości w 2008 roku – ujawnił, że jego fundusz hedgingowy kupił opcje „put” o wartości 9,2 mld dolarów na akcje Nvidii i Palantira, kolejnego faworyta w dziedzinie sztucznej inteligencji, obstawiając w zasadzie spadek wartości ich akcji.
Hossa napędzana sztuczną inteligencją uczyniła Nvidię najdroższą firmą na świecie – producent chipów jest wyceniany na 4,6 bln dolarów. Wyceny innych spółek technologicznych także osiągnęły zawrotne poziomy.
Na całym świecie firmy inwestują wielomiliardowe kwoty w nowe centra danych do obsługi AI. Często wyposaża się je w maszyny oparte na chipach Nvidii. W ostatnich tygodniach narastają jednak wątpliwości, czy nowe serwerownie będą w pełni wykorzystane i czy wysokie wydatki zwrócą się dostawcom usług chmurowych, takim jak Amazon Web Services (AWS), Google czy Microsoft.
Akcje kalifornijskiego producenta półprzewodników ze Santa Clary straciły około 13 proc. w stosunku do rekordowego poziomu z października. Nadal jednak notowane są niemal 40 proc. powyżej poziomu z początku roku. Nvidia przedstawi wyniki finansowe za trzeci kwartał jutro, w środę, po zamknięciu giełdy w USA.
