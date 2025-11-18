Fundusz hedgingowy miliardera technologicznego Petera Thiela sprzedał cały swój udział w Nvidii. Poinformowała o tym agencja Bloomberg, powołując się na zgłoszenia przesłane do amerykańskiej komisji nadzoru giełdowego. Sprzedaż odbyła się w trzecim kwartale, jednak dokładny moment nie został ujawniony. 30 września – czyli w ostatnim dniu kwartału – pakiet akcji był wart 100 mln dolarów.

Akcji Nvidii pozbyli się także SoftBank i Michael Burry

Wcześniej ze swoich akcji największego na świecie dostawcy procesorów AI wycofał się również SoftBank – inkasując za nie ponad 5 mld dolarów. W połączeniu z wyjściem Thiela podsyca to na Wall Street obawy przed ostrą korektą na akcjach spółek technologicznych.

Peter Thiel nadal stawia na sektor technologiczny. Największe pozycje w jego funduszu to Apple, Microsoft i Tesla – choć również w Tesli miliarder zmniejszył swoje udziały.

Na początku listopada także Michael Burry – inwestor, który przewidział załamanie rynku nieruchomości w 2008 roku – ujawnił, że jego fundusz hedgingowy kupił opcje „put” o wartości 9,2 mld dolarów na akcje Nvidii i Palantira, kolejnego faworyta w dziedzinie sztucznej inteligencji, obstawiając w zasadzie spadek wartości ich akcji.