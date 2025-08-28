Choć raport kwartalny Nvidii na pierwszy rzut oka wyglądał bardzo dobrze, to akcje spółki spadały o ponad 3 proc. w handlu posesyjnym. Od początku roku zyskały one ponad 30 proc., a przez ostatnie 12 miesięcy wzrosły o 44 proc.

Dlaczego akcje Nvidii traciły po publikacji wyników?

– Po nowym rajdzie do rekordowych maksimów, samo spełnienie oczekiwań przychodowych po prostu nie wystarczyło dla Nvidii tym razem. Stwierdzenie, że akcje były wyceniane na perfekcję, byłoby ogromnym niedopowiedzeniem, ponieważ w rzeczywistości potrzebowały kolejnego znaczącego przebicia – zwraca uwagę Thomas Monteiro, analityk firmy Investing.com.

– Co poszło nie tak w przypadku Nvidii i dlaczego rynek nie jest entuzjastycznie nastawiony do kolejnego rekordowego raportu finansowego? Są dwa główne powody. Po pierwsze, Nvidia nadal nie wznowiła sprzedaży chipów H20 do Chin, mimo że prezydent Trump zniósł ograniczenia eksportowe. Istnieją nadzieje, że Chiny staną się lukratywnym źródłem przychodów dla Nvidii, wartym dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Jednak im dłużej trwa brak sprzedaży w Chinach, tym bardziej prawdopodobne jest, że chińscy konsumenci zwrócą się ku krajowym producentom chipów, którzy w przyszłości mogą rywalizować z chipami Nvidii pod względem zaawansowanych możliwości – twierdzi Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.

Niedawno rząd USA zniósł ograniczenia eksportowe, umożliwiając sprzedaż niektórych półprzewodników do Chin. Administracja Trumpa zawarła też z Nvidią umowę, na mocy której ma otrzymywać 15 proc. zysków ze sprzedaży chipów H20 do Chin. Dyrektor finansowa podsumowała sytuację Nvidii, mówiąc, że firma działa w „dynamicznym środowisku zewnętrznym”. Ze względu na to dynamiczne środowisko, Nvidia zdecydowała się nie uwzględniać prognoz przychodów z Chin w tym raporcie finansowym, co rozczarowało niektórych inwestorów, którzy spodziewali się gwałtownego wzrostu sprzedaży po zniesieniu ograniczeń eksportowych. Dyrektor finansowa stwierdziła, że Nvidia może dostarczyć od 2 do 5 miliardów dolarów chipów H20 do Chin, o ile kwestie geopolityczne pozostaną barierą dla sprzedaży. Jensen Huang, prezes Nvidii powiedział natomiast, że Chiny mogą stanowić dla Nvidii szansę rynkową wartą 50 miliardów dolarów w tym roku, jednak wiąże się z tym ryzyko. Spółka nie podała więc zbyt wielu informacji dotyczących perspektyw sprzedaży na rynku chińskim, co rozczarowało inwestorów.