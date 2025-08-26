Jerome Powell wlał optymizm na giełdy. Kolejnym testem będzie Nvidia

Liczony przez CNN Indeks Chciwości i Strachu pokazywał w poniedziałek 61 pkt, czyli był na poziomie mówiącym, że na amerykańskim rynku akcji panuje „chciwość”. Co prawda większość europejskich indeksów giełdowych nieco traciła po południu, ale sesja w Azji upłynęła pod znakiem lekkich zwyżek. Pozytywnie na nastroje inwestorów oddziaływało to, że Jerome Powell, prezes Fedu, wyraźnie zasugerował w piątek w wystąpieniu na sympozjum bankierów centralnych w Jackson Hole, że amerykański bank centralny może we wrześniu obniżyć stopy procentowe.

– Zmieniający się balans ryzyka może wymagać dostosowania polityki – stwierdził Powell. Jeszcze podczas jego wystąpienia nowojorski indeks Dow Jones Industrial ustanowił rekord. Po raz pierwszy od grudnia zamknął się też na rekordowo wysokim poziomie, co inwestorzy uznali za dowód na to, że amerykańska hossa staje się szersza i wykracza poza spółki związane ze sztuczną inteligencją (które traciły przez kilka poprzednich dni). Inwestorzy ucieszyli się też, że z rynku zniknął kolejny poważny czynnik ryzyka, czyli niepewność dotycząca polityki Fedu. Wcześniej zmniejszyły się obawy przed recesją w USA i przed negatywnym wpływem polityki handlowej administracji Trumpa, a sezon wyników za drugi kwartał pokazał, że wiele amerykańskich spółek wciąż jest w stanie pozytywnie zaskoczyć rynek.

Czekając na obniżki stóp procentowych

– Powell zrobił coś, czego mało kto się spodziewał. On zasygnalizował, że Fed jest gotowy do cięcia stóp na najbliższym posiedzeniu. Poprzeczka jest ustawiona ekstremalnie wysoko dla scenariusza, w którym Rezerwa Federalna zdecydowałaby się jednak nie zmieniać poziomu stóp – uważa Chris Zaccarelli, analityk z firmy Northlight Asset Management.

W poniedziałek po południu barometr CME FedWatch wskazywał, że jest 83 proc. szans na to, że Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC) obetnie główną stopę procentową o 25 pb. na posiedzeniu zaplanowanym na 17 września.

– Rynek akcji zwykle preferuje niższe stopy procentowe, a ponieważ Powell zasugerował prawdopodobne cięcie we wrześniu, to spodziewamy się, że „byczy” trend na rynku będzie kontynuowany w krótkim terminie – prognozuje David Laut, analityk z firmy Abound Financial.