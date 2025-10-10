Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego Donald Trump nie otrzymał Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku?

Jak Władimir Putin odniósł się do tego, że Trump nie zdobył w tym roku Pokojowej Nagrody Nobla?

Kto został laureatem Pokojowej Nagrody Nobla w 2025 roku i dlaczego?

Jakie są kryteria przyznawania Pokojowej Nagrody Nobla?

W piątek poznaliśmy laureata Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 r. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie. Wyróżnienie zostało przyznane przywódczyni opozycji w Wenezueli. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, określił Marię Corinę Machado „odważną i zaangażowaną orędowniczką pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.

Do sprawy odniósł się przywódca Rosji Władimir Putin, który stwierdził, że „zdarzały się przypadki, gdy komitet przyznawał Pokojową Nagrodę Nobla ludziom, którzy nic nie zrobili dla pokoju”.

Putin o Trumpie i Pokojowej Nagrodzie Nobla: Jest szczerze zaangażowany w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie

Trump wielokrotnie i otwarcie mówił o swoim pragnieniu zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymali czterej jego poprzednicy – Barack Obama w 2009 r., Jimmy Carter w 2002 r., Woodrow Wilson w 1919 r. i Theodore Roosevelt w 1906 r. Wszyscy oprócz Cartera zdobyli nagrodę podczas sprawowania urzędu, a Obama został laureatem niecałe osiem miesięcy po pojawieniu się w Białym Domu – czyli w takiej samej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Trump.