Czy Donald Trump powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla? Jest komentarz Putina

Nie wiem, czy obecny prezydent USA zasługuje na Nagrodę Nobla, ale naprawdę robi wiele, by rozwiązywać złożone kryzysy, które trwają latami, a nawet dziesięcioleciami — powiedział Władimir Putin, odnosząc się do tego, że Donald Trump nie został w tym roku doceniony przez Norweski Komitet Noblowski.

Publikacja: 10.10.2025 20:08

Czy Donald Trump powinien otrzymać Pokojową Nagrodę Nobla? Jest komentarz Putina

Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Ada Michalak

W piątek poznaliśmy laureata Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 r. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie. Wyróżnienie zostało przyznane przywódczyni opozycji w Wenezueli. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, określił Marią Corinę Machado „odważną i zaangażowaną orędowniczką pokoju", która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności".

Do sprawy odniósł się przywódca Rosji Władimir Putin, który stwierdził, że „zdarzały się przypadki, gdy komitet przyznawał Pokojową Nagrodę Nobla ludziom, którzy nic nie zrobili dla pokoju”. 

Czytaj więcej

Putin o Trumpie i Pokojowej Nagrodzie Nobla: Jest szczerze zaangażowany w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie

Trump wielokrotnie i otwarcie mówił o swoim pragnieniu zdobycia Pokojowej Nagrody Nobla, którą otrzymali czterej jego poprzednicy – Barack Obama w 2009 r., Jimmy Carter w 2002 r., Woodrow Wilson w 1919 r. i Theodore Roosevelt w 1906 r. Wszyscy oprócz Cartera zdobyli nagrodę podczas sprawowania urzędu, a Obama został laureatem niecałe osiem miesięcy po pojawieniu się w Białym Domu – czyli w takiej samej sytuacji, w jakiej znajduje się obecnie Trump.

Do tego, że Trump nie został w tym roku doceniony przez Norweski Komitet Noblowski odniósł się Władimir Putin. – Nie wiem czy obecny prezydent USA zasługuje na Nagrodę Nobla, ale naprawdę robi wiele, by rozwiązywać złożone kryzysy, które trwają latami, a nawet dziesięcioleciami – powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez rosyjskie media.

Jak podkreślił Putin, „zdarzały się przypadki, gdy komitet przyznawał Pokojową Nagrodę Nobla ludziom, którzy nic nie zrobili dla pokoju”. – Moim zdaniem te decyzje wyrządziły ogromną szkodę prestiżowi tej nagrody – stwierdził. – On (Donald Trump red.) zdecydowanie próbuje, pracuje nad tymi kwestiami. Kwestiami osiągnięcia pokoju i rozwiązania złożonych sytuacji międzynarodowych. Najbardziej uderzającym przykładem jest sytuacja na Bliskim Wschodzie– podkreślił Putin, dodając, że „jeśli uda się osiągnąć wszystko, do czego dążył Donald – wszystko, o czym mówił i wszystko, co próbuje zrobić – będzie to wydarzenie historyczne”. Rosyjski przywódca zauważył także, że Trump jest szczerze zaangażowany w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie.

Niedługo po słowach Władimira Putina, głos w sprawie zajął także sam Donald Trump. „Podziękowania dla prezydenta Putina” – napisał w należącym do niego serwisie społecznościowym Truth, publikując wypowiedź rosyjskiego przywódcy ws. tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. 

Pokojowa Nagroda Nobla 2025. Dlaczego nie wybrano Donalda Trumpa?

Choć nazwisko Donalda Trumpa było najczęściej wymieniane w kontekście przyznania tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla, jego naciski mogły przynieść efekt przeciwny do zamierzonego. – Komisja przyznająca nagrodę woli działać niezależnie – powiedział jeden z jej członków agencji Reutera.

Czytaj więcej

Oprócz Trumpa, dziennikarze i obserwatorzy wskazywali, że faworytami do otrzymania nagrody są m.in.: sudańska sieć wolontariuszy Emergency Response Rooms, agencja ONZ ds. uchodźców UNHCR, agencja ONZ ds. dzieci UNICEF, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości lub organizacje pomocowe, takie jak Czerwony Krzyż i Lekarze bez Granic.

Pokojowa Nagroda Nobla

Pokojowa Nagroda Nobla

Foto: PAP

– Nie ma on żadnych szans na otrzymanie Pokojowej Nagrody Nobla – powiedział Asle Sveen, historyk zajmujący się tą nagrodą, powołując się między innymi na poparcie Trumpa dla Izraela w wojnie w Strefie Gazy oraz jego próby zbliżenia z Władimirem Putinem.

Zgodnie z testamentem Alfreda Nobla, założyciela nagrody, powinna ona trafić do osoby, „która zrobiła najwięcej lub najlepiej, aby promować braterstwo między narodami”. Według Niny Graeger, dyrektor Instytutu Badań nad Pokojem w Oslo, Trump nie robi tego. – Wycofał Stany Zjednoczone ze Światowej Organizacji Zdrowia i porozumienia klimatycznego z Paryża, rozpoczął wojnę handlową ze starymi przyjaciółmi i sojusznikami – wskazała.

– Nie jest to dokładnie to, o czym myślimy, gdy myślimy o pokojowo nastawionym prezydencie lub kimś, kto naprawdę jest zainteresowany promowaniem pokoju – dodała.

W piątek poznaliśmy laureata Pokojowej Nagrody Nobla za 2025 r. Decyzję podjęto w cieniu prowadzonej od miesięcy kampanii prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa mającej na celu zdobycie tej prawdopodobnie najbardziej prestiżowej nagrody na świecie. Wyróżnienie zostało przyznane przywódczyni opozycji w Wenezueli. Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, określił Marię Corinę Machado „odważną i zaangażowaną orędowniczką pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.

