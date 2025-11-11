Niemiecki portal Handelsblatt informuje, że nieoczekiwana sprzedaż akcji jest częścią strategii SoftBanku, polegającej na pozyskiwaniu środków na inwestycje w spółki z branży sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI, robotykę oraz przemysł półprzewodników. Założyciel SoftBanku, Masayoshi Son, sprzedał również udziały w amerykańskim operatorze komórkowym T-Mobile o wartości 9,2 mld dolarów, a dzięki transakcjom z akcjami spółki matki Deutsche Telekom uzyskał dodatkowe 2,4 mld dolarów.

SoftBank sprzedaje akcje Nvidii i T-Mobile, by sfinansować inwestycje w AI

Dyrektor finansowy SoftBanku, Yoshimitsu Goto, podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom za pierwsze półrocze roku obrotowego trwającego do marca 2026 r., wyjaśnił przyczyny tych dużych sprzedaży: „Musimy zbywać nasz obecny portfel inwestycji, aby mógł on posłużyć jako źródło finansowania naszych dalszych działań.”

Przychody ze sprzedaży pozytywnie wpłynęły również na wyniki finansowe spółki. SoftBank odnotował rekordowy zysk w wysokości 16,2 mld dolarów, znacznie wyższy od oczekiwań analityków – głównie dzięki nieoczekiwanej sprzedaży akcji Nvidii oraz zyskom z jednego z funduszy inwestycyjnych.

Rekordowy zysk japońskiego giganta dzięki sprzedaży udziałów

Po ogłoszeniu wyników akcje SoftBanku znacząco wzrosły na rynkach poza Tokio.