Aktualizacja: 11.11.2025 16:57 Publikacja: 11.11.2025 16:02
Prezes SoftBank Masayoshi Son
Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
Niemiecki portal Handelsblatt informuje, że nieoczekiwana sprzedaż akcji jest częścią strategii SoftBanku, polegającej na pozyskiwaniu środków na inwestycje w spółki z branży sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI, robotykę oraz przemysł półprzewodników. Założyciel SoftBanku, Masayoshi Son, sprzedał również udziały w amerykańskim operatorze komórkowym T-Mobile o wartości 9,2 mld dolarów, a dzięki transakcjom z akcjami spółki matki Deutsche Telekom uzyskał dodatkowe 2,4 mld dolarów.
Dyrektor finansowy SoftBanku, Yoshimitsu Goto, podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom za pierwsze półrocze roku obrotowego trwającego do marca 2026 r., wyjaśnił przyczyny tych dużych sprzedaży: „Musimy zbywać nasz obecny portfel inwestycji, aby mógł on posłużyć jako źródło finansowania naszych dalszych działań.”
Czytaj więcej
Zmagający się z problemami amerykański producentów półprzewodników Intel otrzyma zastrzyk gotówki...
Przychody ze sprzedaży pozytywnie wpłynęły również na wyniki finansowe spółki. SoftBank odnotował rekordowy zysk w wysokości 16,2 mld dolarów, znacznie wyższy od oczekiwań analityków – głównie dzięki nieoczekiwanej sprzedaży akcji Nvidii oraz zyskom z jednego z funduszy inwestycyjnych.
Po ogłoszeniu wyników akcje SoftBanku znacząco wzrosły na rynkach poza Tokio.
Wyniki SoftBanku często podlegają dużym wahaniom, ponieważ firma inwestuje w szerokie spektrum przedsięwzięć – m.in. za pośrednictwem funduszy Vision Funds, skoncentrowanych na technologiach. W ostatnim czasie inwestycje te zaczęły przynosić wymierne zyski – informuje agencja informacyjna AFP.
Czytaj więcej
Ogłoszony przez administrację Trumpa, OpenAI, Oracle i japoński SoftBank projekt Stargate ma pomó...
W lutym przewodniczący SoftBanku Masayoshi Son dołączył do Donalda Trumpa, Sama Altmana z OpenAI oraz Larry’ego Ellisona z Oracle, ogłaszając projekt inwestycyjny o wartości do 500 mld dolarów, mający na celu rozwój sztucznej inteligencji pod nazwą Stargate.
SoftBank zainwestował dziesiątki miliardów dolarów w OpenAI. Obie firmy planują również świadczyć usługi oparte na sztucznej inteligencji w Japonii.
SoftBank i Nvidia nadal utrzymują silne relacje, ponieważ wiele spółek z portfela SoftBanku korzysta z technologii Nvidii – przypomina agencja AFP. SoftBank posiada również udziały w Arm Holdings i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – producentach chipów, którzy podobnie jak Nvidia korzystają z dynamicznego rozwoju rynku sztucznej inteligencji.
Czytaj więcej
Nvidia ogłosiła dużo lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne. Jej akcje spadały jednak w handlu po...
Fundusz Vision Fund należący do SoftBanku był jednym z pierwszych inwestorów Nvidii. Według doniesień, w 2017 roku zgromadził pakiet akcji o wartości 4 mld dolarów, a następnie sprzedał wszystkie swoje udziały w styczniu 2019 roku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Niemiecki portal Handelsblatt informuje, że nieoczekiwana sprzedaż akcji jest częścią strategii SoftBanku, polegającej na pozyskiwaniu środków na inwestycje w spółki z branży sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI, robotykę oraz przemysł półprzewodników. Założyciel SoftBanku, Masayoshi Son, sprzedał również udziały w amerykańskim operatorze komórkowym T-Mobile o wartości 9,2 mld dolarów, a dzięki transakcjom z akcjami spółki matki Deutsche Telekom uzyskał dodatkowe 2,4 mld dolarów.
Warren Buffett, w swoim corocznym liście do akcjonariuszy Berkshire Hathaway – tradycji sięgającej 1965 roku – z...
Prezydent Stanów Zjednoczonych powiększył majątek do poziomu kilkakrotnie większego niż w czasie swojej kariery...
Polskie firmy alarmują o braku rąk do pracy, Francja żąda ukarania Shein, a Donald Trump w rok potroił swój mają...
Koncern Coca-Cola ponownie zarejestrował swoje kluczowe znaki towarowe w Rosji. W ślady Amerykanów poszły inne z...
Wprowadzenie jednolitego rynku nie będzie lekarstwem na wszystkie problemy – stwierdził na konferencji Warsaw Finance Week Marcin Wlazło, szef Biura Maklerskiego Pekao S.A.
Rada Ministrów półtora tygodnia temu przyjęła projekt ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, ale niespo...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas