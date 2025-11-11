Rzeczpospolita
Ekonomia
SoftBank sprzedaje akcje Nvidii. Zainwestuje miliardy w sztuczną inteligencję

Japoński inwestor technologiczny SoftBank sprzedał wszystkie swoje akcje Nvidii. Łącznie firma pozbyła się udziałów o wartości 5,8 mld dolarów, co ujawniono w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał.

Publikacja: 11.11.2025 16:02

Prezes SoftBank Masayoshi Son

Prezes SoftBank Masayoshi Son

Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

Urszula Lesman

Niemiecki portal Handelsblatt informuje, że nieoczekiwana sprzedaż akcji jest częścią strategii SoftBanku, polegającej na pozyskiwaniu środków na inwestycje w spółki z branży sztucznej inteligencji, takie jak OpenAI, robotykę oraz przemysł półprzewodników. Założyciel SoftBanku, Masayoshi Son, sprzedał również udziały w amerykańskim operatorze komórkowym T-Mobile o wartości 9,2 mld dolarów, a dzięki transakcjom z akcjami spółki matki Deutsche Telekom uzyskał dodatkowe 2,4 mld dolarów.

SoftBank sprzedaje akcje Nvidii i T-Mobile, by sfinansować inwestycje w AI

Dyrektor finansowy SoftBanku, Yoshimitsu Goto, podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom za pierwsze półrocze roku obrotowego trwającego do marca 2026 r., wyjaśnił przyczyny tych dużych sprzedaży: „Musimy zbywać nasz obecny portfel inwestycji, aby mógł on posłużyć jako źródło finansowania naszych dalszych działań.”

Przychody ze sprzedaży pozytywnie wpłynęły również na wyniki finansowe spółki. SoftBank odnotował rekordowy zysk w wysokości 16,2 mld dolarów, znacznie wyższy od oczekiwań analityków – głównie dzięki nieoczekiwanej sprzedaży akcji Nvidii oraz zyskom z jednego z funduszy inwestycyjnych.

Rekordowy zysk japońskiego giganta dzięki sprzedaży udziałów

Po ogłoszeniu wyników akcje SoftBanku znacząco wzrosły na rynkach poza Tokio.

Wyniki SoftBanku często podlegają dużym wahaniom, ponieważ firma inwestuje w szerokie spektrum przedsięwzięć – m.in. za pośrednictwem funduszy Vision Funds, skoncentrowanych na technologiach. W ostatnim czasie inwestycje te zaczęły przynosić wymierne zyski – informuje agencja informacyjna AFP.

W lutym przewodniczący SoftBanku Masayoshi Son dołączył do Donalda Trumpa, Sama Altmana z OpenAI oraz Larry’ego Ellisona z Oracle, ogłaszając projekt inwestycyjny o wartości do 500 mld dolarów, mający na celu rozwój sztucznej inteligencji pod nazwą Stargate.

SoftBank zainwestował dziesiątki miliardów dolarów w OpenAI. Obie firmy planują również świadczyć usługi oparte na sztucznej inteligencji w Japonii.

Silne relacje z Nvidią i inwestycje w chipy: Arm, TSMC i Vision Fund

SoftBank i Nvidia nadal utrzymują silne relacje, ponieważ wiele spółek z portfela SoftBanku korzysta z technologii Nvidii – przypomina agencja AFP. SoftBank posiada również udziały w Arm Holdings i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. – producentach chipów, którzy podobnie jak Nvidia korzystają z dynamicznego rozwoju rynku sztucznej inteligencji.

Fundusz Vision Fund należący do SoftBanku był jednym z pierwszych inwestorów Nvidii. Według doniesień, w 2017 roku zgromadził pakiet akcji o wartości 4 mld dolarów, a następnie sprzedał wszystkie swoje udziały w styczniu 2019 roku.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Rynki Firmy Softbank Kontrola Zagraniczne Indeksy giełdowe Wall Street Nvidia

