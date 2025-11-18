Jak zamienić marketing w motor napędowy biznesu? Premiera nowego modelu i debata ekspertów

Przez lata marketing w wielu organizacjach był utożsamiany głównie z działaniami komunikacyjnymi, a jego sukces mierzono w kategoriach kreatywności czy zasięgu kampanii. Dziś, w erze cyfryzacji i analityki danych, zarządy oczekują konkretów: zwrotu z inwestycji (ROI), wpływu na sprzedaż i mierzalnych wyników. Ten rozziew między językiem marketingu a językiem biznesu stanowi jedno z największych wyzwań dla współczesnych liderów.

Premiera Modelu Efektywnego Marketingu 1.0

Odpowiedzią na tę potrzebę jest Model Efektywnego Marketingu 1.0 – nowatorskie narzędzie opracowane przez Polską Organizację Reklamodawców. Jego premiera będzie kluczowym punktem nadchodzącej debaty. Model ten ma na celu zdefiniowanie uniwersalnych wskaźników (KPI), które w sposób zrozumiały dla całej organizacji – od działu marketingu, przez finanse, aż po zarząd – pokazują realny wpływ działań marketingowych na wyniki biznesowe. To krok milowy w budowaniu wspólnego języka i strategicznego partnerstwa wewnątrz firm.

O czym będą rozmawiać eksperci?

Podczas spotkania przedstawiciele świata biznesu i marketingu poruszą kluczowe zagadnienia, które definiują rolę marketingu we współczesnej firmie: