Jak zamienić marketing w motor napędowy biznesu? Premiera nowego modelu i debata ekspertów

Czy marketing w firmie jest postrzegany jako inwestycja, która przynosi realne zyski, czy może wciąż jako koszt, który trudno uzasadnić w Excelu? Jak sprawić, by rozmowa między CMO, CEO i CFO opierała się na twardych danych i wspólnym rozumieniu celów? Odpowiedzi na te pytania przyniesie debata „Efektywny marketing jako motor biznesu — jak wspólny język i zrozumiałe wskaźniki wspierają decyzje zarządu?”

Publikacja: 18.11.2025 19:27

rp.pl

Przez lata marketing w wielu organizacjach był utożsamiany głównie z działaniami komunikacyjnymi, a jego sukces mierzono w kategoriach kreatywności czy zasięgu kampanii. Dziś, w erze cyfryzacji i analityki danych, zarządy oczekują konkretów: zwrotu z inwestycji (ROI), wpływu na sprzedaż i mierzalnych wyników. Ten rozziew między językiem marketingu a językiem biznesu stanowi jedno z największych wyzwań dla współczesnych liderów.

Premiera Modelu Efektywnego Marketingu 1.0

Odpowiedzią na tę potrzebę jest Model Efektywnego Marketingu 1.0 – nowatorskie narzędzie opracowane przez Polską Organizację Reklamodawców. Jego premiera będzie kluczowym punktem nadchodzącej debaty. Model ten ma na celu zdefiniowanie uniwersalnych wskaźników (KPI), które w sposób zrozumiały dla całej organizacji – od działu marketingu, przez finanse, aż po zarząd – pokazują realny wpływ działań marketingowych na wyniki biznesowe. To krok milowy w budowaniu wspólnego języka i strategicznego partnerstwa wewnątrz firm.

O czym będą rozmawiać eksperci?

Podczas spotkania przedstawiciele świata biznesu i marketingu poruszą kluczowe zagadnienia, które definiują rolę marketingu we współczesnej firmie:

1        Jak dziś rozumiemy marketing i jego wpływ na biznes? – Ewolucja roli marketingu w strategii firmy.

2       Marketing jako współtwórca wyniku biznesowego – Od funkcji wspierającej do motoru napędowego wzrostu.

3       Jak mierzyć wpływ marketingu na biznes? – Możliwości, wyzwania i najważniejsze wskaźniki.

4       Model Efektywnego Marketingu (MEM) – Prezentacja narzędzia, które ma zjednoczyć świat marketingu i finansów.

5       Wspólna droga do efektywnego marketingu – Jak wdrożyć nowe podejście w organizacji i jakie korzyści przynosi? 

Do dyskusji zaproszono liderów z ogromnym doświadczeniem:

•        Tomasz Chmielewski – Head of Marketing, Bolton Polska

•        Tomasz Dymowski – Dyrektor Zarządzający Pionu Strategii i Rozwoju Obszaru Bankowości, BNP Paribas

•        Magdalena Kosińska – CMO Versuni/Philips

•        Marta Życińska – Dyrektorka Generalna Mastercard Polska

Nie przegap tej inspirującej dyskusji! Oglądaj transmisję na żywo we wtorek, 25 listopada, o godzinie 11:00 na rp.pl

