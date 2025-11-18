Jak zamienić marketing w motor napędowy biznesu? Premiera nowego modelu i debata ekspertów

Aktualizacja: 18.11.2025 20:04 Publikacja: 18.11.2025 19:27
Przez lata marketing w wielu organizacjach był utożsamiany głównie z działaniami komunikacyjnymi, a jego sukces mierzono w kategoriach kreatywności czy zasięgu kampanii. Dziś, w erze cyfryzacji i analityki danych, zarządy oczekują konkretów: zwrotu z inwestycji (ROI), wpływu na sprzedaż i mierzalnych wyników. Ten rozziew między językiem marketingu a językiem biznesu stanowi jedno z największych wyzwań dla współczesnych liderów.
Premiera Modelu Efektywnego Marketingu 1.0
Odpowiedzią na tę potrzebę jest Model Efektywnego Marketingu 1.0 – nowatorskie narzędzie opracowane przez Polską Organizację Reklamodawców. Jego premiera będzie kluczowym punktem nadchodzącej debaty. Model ten ma na celu zdefiniowanie uniwersalnych wskaźników (KPI), które w sposób zrozumiały dla całej organizacji – od działu marketingu, przez finanse, aż po zarząd – pokazują realny wpływ działań marketingowych na wyniki biznesowe. To krok milowy w budowaniu wspólnego języka i strategicznego partnerstwa wewnątrz firm.
O czym będą rozmawiać eksperci?
Podczas spotkania przedstawiciele świata biznesu i marketingu poruszą kluczowe zagadnienia, które definiują rolę marketingu we współczesnej firmie:
1 Jak dziś rozumiemy marketing i jego wpływ na biznes? – Ewolucja roli marketingu w strategii firmy.
2 Marketing jako współtwórca wyniku biznesowego – Od funkcji wspierającej do motoru napędowego wzrostu.
3 Jak mierzyć wpływ marketingu na biznes? – Możliwości, wyzwania i najważniejsze wskaźniki.
4 Model Efektywnego Marketingu (MEM) – Prezentacja narzędzia, które ma zjednoczyć świat marketingu i finansów.
5 Wspólna droga do efektywnego marketingu – Jak wdrożyć nowe podejście w organizacji i jakie korzyści przynosi?
Do dyskusji zaproszono liderów z ogromnym doświadczeniem:
• Tomasz Chmielewski – Head of Marketing, Bolton Polska
• Tomasz Dymowski – Dyrektor Zarządzający Pionu Strategii i Rozwoju Obszaru Bankowości, BNP Paribas
• Magdalena Kosińska – CMO Versuni/Philips
• Marta Życińska – Dyrektorka Generalna Mastercard Polska
Nie przegap tej inspirującej dyskusji! Oglądaj transmisję na żywo we wtorek, 25 listopada, o godzinie 11:00 na rp.pl
