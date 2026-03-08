Z tego artykułu się dowiesz: Czy Stany Zjednoczone rozważają wysłanie wojsk lądowych do Iranu, a jeśli tak, to z jakim celem?

Jakie stanowisko prezentuje prezydent Trump wobec pojęcia „bezwarunkowej kapitulacji” władz Iranu?

Dlaczego wykluczono zaangażowanie sił kurdyjskich w potencjalne operacje lądowe przeciwko Iranowi?

Jakie są aktualne prognozy dotyczące długości trwania konfliktu między USA a Iranem?

Jakie rozbieżności pojawiają się w kwestii odpowiedzialności za atak na szkołę podstawową w Iranie?

Podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump został zapytany o swoją wcześniejszą wypowiedź dotyczącą konieczności „bezwarunkowej kapitulacji” Iranu.

Reklama Reklama

Prezydent odpowiedział w sposób dość ogólny. – Powiedziałem „bezwarunkowa”. To moment, kiedy mówią „poddajemy się” albo nie są już w stanie dalej walczyć i nie ma nikogo, kto mógłby powiedzieć „poddajemy się”. To też może się zdarzyć – stwierdził.

Brak szczegółów utrudnia określenie, jaki jest polityczny cel Stanów Zjednoczonych w konflikcie z Iranem oraz jaką rolę Waszyngton zamierza odegrać w ewentualnym kształtowaniu przyszłych władz w Teheranie.