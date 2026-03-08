Te ulgi gwarantują duży zwrot podatku. [LISTA] Wyjaśniamy, jak z nich skorzystać

PIT składany za poprzedni rok należy standardowo rozliczyć do 30 kwietnia. Osoby, które korzystają z rządowej usługi Twój e-PIT powinny pamiętać, że system w wielu przypadkach nie uwzględnia wszystkich ulg i odliczeń przysługujących podatnikowi. W tej sytuacji zamiast zwrotu podatku może się okazać, że mamy dopłatę. Warto więc dokładnie sprawdzić zeznanie roczne i w razie potrzeby samodzielnie dodać wszystkie przysługujące preferencje podatkowe. Ulg i odliczeń jest w sumie aż 29 (w tym darowizny na różne cele, odliczenie straty, składki ZUS oraz składki na związki zawodowe). Poniżej przypominamy zasady dotyczące rozliczania 10 najczęściej stosowanych preferencji podatkowych.

Reklama Reklama

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko (prorodzinna) przysługuje rodzicom, którzy rozliczają się na podstawie skali podatkowej. Można z niej skorzystać zarówno w odniesieniu do małoletnich dzieci, jak i pełnoletnich – o ile otrzymywały rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny, lub do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuują naukę. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci. Wartość jest liczona miesięcznie, a w rozliczeniu rocznym sumuje się ją za cały rok podatkowy.

92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) – na pierwsze dziecko,

92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie) – na drugie dziecko,

166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie) – na trzecie dziecko,

225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie) – na czwarte i kolejne dziecko.

Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, którzy mogą podzielić kwotę między siebie w dowolnej proporcji. Osoby, które mają tylko jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi tylko jeśli ich dochody w 2025 r. zmieściły się w określonym limicie.