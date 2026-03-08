Te ulgi gwarantują duży zwrot podatku. [LISTA] Wyjaśniamy, jak z nich skorzystać

Urząd skarbowy
Podatnicy mogą skorzystać z różnych ulg podczas składania zeznania rocznego
PIT składany za poprzedni rok należy standardowo rozliczyć do 30 kwietnia. Osoby, które korzystają z rządowej usługi Twój e-PIT powinny pamiętać, że system w wielu przypadkach nie uwzględnia wszystkich ulg i odliczeń przysługujących podatnikowi. W tej sytuacji zamiast zwrotu podatku może się okazać, że mamy dopłatę. Warto więc dokładnie sprawdzić zeznanie roczne i w razie potrzeby samodzielnie dodać wszystkie przysługujące preferencje podatkowe. Ulg i odliczeń jest w sumie aż 29 (w tym darowizny na różne cele, odliczenie straty, składki ZUS oraz składki na związki zawodowe). Poniżej przypominamy zasady dotyczące rozliczania 10 najczęściej stosowanych preferencji podatkowych.
Ulga na dziecko (prorodzinna) przysługuje rodzicom, którzy rozliczają się na podstawie skali podatkowej. Można z niej skorzystać zarówno w odniesieniu do małoletnich dzieci, jak i pełnoletnich – o ile otrzymywały rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny, lub do ukończenia 25. roku życia, o ile kontynuują naukę. Wysokość ulgi zależy od liczby dzieci. Wartość jest liczona miesięcznie, a w rozliczeniu rocznym sumuje się ją za cały rok podatkowy.
Ulga przysługuje łącznie obojgu rodzicom, którzy mogą podzielić kwotę między siebie w dowolnej proporcji. Osoby, które mają tylko jedno dziecko, mogą skorzystać z ulgi tylko jeśli ich dochody w 2025 r. zmieściły się w określonym limicie.
Po przekroczeniu tego limitu ulga na jedno dziecko nie przysługuje. Ulgę wskazuje się w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, dołączając załącznik PIT/O. W załączniku PIT/O podajemy liczbę dzieci i ich numery PESEL.
Z ulgi może skorzystać właściciel/współwłaściciel domu jednorodzinnego lub domu w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, który poniósł wydatki na jego termomodernizację. Odliczeniu podlegają wyłącznie wydatki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (m.in. panele fotowoltaiczne oraz wymiana okien).
Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tys. zł. Ulgę odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub od przychodu w przypadku ryczałtowców.
Ulga rehabilitacyjna dotyczy wydatków poniesionych na rehabilitację lub działania ułatwiające wykonywanie codziennych czynności życiowych. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz podatnicy utrzymujący taką osobę. W ramach ulgi wyróżnia się wydatki nielimitowane, do których zaliczają się:
Wyżej wymienione wydatki można odliczyć w całości. W przypadku drugiej grupy obowiązuje limit kwotowy. Chodzi o:
Ulgę rehabilitacyjną odlicza się od dochodu rozliczanego według skali podatkowej albo od przychodu rozliczanego ryczałtem. Wykazuje się ją w formularzach PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 wraz z załącznikiem PIT/O.
Ulga przysługuje osobom, które ponoszą wydatki związane z używaniem internetu. Z ulgi można skorzystać wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych. Odliczeniu podlega faktyczny wydatek poniesiony w 2025 r., ale nie więcej niż 760 zł, przy czym limit nie przechodzi na kolejny rok. Ulgę odlicza się od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej lub przychodu opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Ulga przysługuje podatnikom do momentu ukończenia 26. roku życia. Objęte są nią przychody opodatkowane według skali podatkowej, zarówno z pracy, umów-zleceń, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, jak i z zasiłku macierzyńskiego. W tym przypadku obowiązuje limit przychodów, który wynosi 85 528 zł – do tej kwoty podatnik nie musi płacić podatku dochodowego.
Ta ulga przysługuje osobom, które w 2025 r. dokonywały wpłat na IKZE. Sumę wpłat można odliczyć od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, podatku liniowego lub od przychodu w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego. W 2025 r. maksymalna kwota wpłat na IKZE dla osób fizycznych wynosiła 10 407,60 zł, a dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą 15 611,40 zł. Odliczyć więc można jedynie wpłaty mieszczące się w tych granicach. Rozliczenie ulgi odbywa się w zeznaniu rocznym PIT-28, PIT-36, PIT-37 lub PIT-36L, do których należy dołączyć załącznik PIT/O.
Ulga dla pracujących seniorów przysługuje osobom, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego, pozostają aktywne zawodowo. Polega ona na zwolnieniu od podatku dochodowego przychodów do kwoty 85 528 zł uzyskiwanych z pracy na etacie, umowy zlecenia, działalności gospodarczej lub zasiłku macierzyńskiego. Jest jednak pewien warunek – z tytułu tych przychodów senior musi podlegać ubezpieczeniom społecznym. Aby skorzystać z tej ulgi, pomimo nabycia uprawnienia seniorzy nie mogą pobierać emerytury lub renty rodzinnej.
Ulga przysługuje osobom, które wychowują co najmniej 4 dzieci. Dotyczy ona zarówno dzieci małoletnich, jak i pełnoletnich, o ile otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, lub do ukończenia 25. roku życia, gdy kontynuują naukę w szkole. Ulga polega na zwolnieniu od podatku przychodów uzyskanych z pracy na etacie, umowy zlecenia, zasiłku macierzyńskiego lub działalności gospodarczej (opodatkowanej skalą podatkową, podatkiem liniowym, ryczałtem lub 5 proc. stawką w ramach tzw. ulgi IP BOX). Zwolnieniu od podatku podlegają przychody do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł. Ulgę wykazuje się w części zeznania dotyczącej przychodów zwolnionych z opodatkowania. Do zeznania należy dołączyć załącznik PIT/O, wykazując w nim dane dzieci uprawniających do ulgi.
W ramach tego odliczenia wyróżniamy darowiznę na cele pożytku publicznego, krwiodawstwo, kult religijny, kształcenie zawodowe, odbudowę zabytków oraz na działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła. Osoby, które przekazały kwotę na jeden z tych celów w 2025 r., mają prawo odliczyć wydatek od dochodu lub przychodu (w przypadku ryczałtu). W załączniku PIT/O należy podać kwotę darowizny, kwotę odliczenia i dane obdarowanego. Co istotne, nie można odliczyć darowizn przekazanych m.in. na rzecz osób fizycznych.
Wymienione rodzaje darowizn (oprócz tej, która dotyczy działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła) mają wspólny limit, co oznacza, że można je odliczyć tylko do wysokości 6 proc. dochodu (przychodu u ryczałtowców). Darowizny na rzecz Kościoła można z kolei odliczać bez ograniczeń.
Podatnicy, którzy prowadzą działalność opodatkowaną podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mają możliwość odliczenia składek zdrowotnych zapłaconych w 2025 r. Liniowcy mogą zaliczyć składki zdrowotne do kosztów albo odliczyć je od dochodu. Jeśli wybrali pierwszy wariant, składki są już w kosztach i nie wpisuje się ich w zeznaniu. Wykazuje się je jedynie w drugim przypadku. W 2025 r. limit ulgi wynosi 12 900 zł. Osoby, które są na ryczałcie, odliczają połowę składek zdrowotnych od przychodu. W tym przypadku limit nie obowiązuje.
Osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność opodatkowaną według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem mają także możliwość odliczenia od dochodu (w przypadku ryczałtowców od przychodu) składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku osób prowadzących działalność ta opcja przysługuje tylko jeśli nie zaliczyli składek do kosztów uzyskania przychodu. Odliczyć można kwotę faktycznie poniesionego wydatku.
