Można odzyskać 840 zł. O tej uldze mało kto pamięta

Trwają rozliczenia PIT za 2025 rok. Składając zeznanie warto pamiętać o przysługujących nam ulgach. Część podatników może skorzystać z ulgi dla członków związków zawodowych. Dzięki niej od dochodu odliczyć można nawet 840 zł.

Publikacja: 04.03.2026 20:07

Ulga na związki zawodowe. Jak z niej skorzystać?

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Podatnicy mają sporo możliwości, by zmniejszyć wysokość podatku dochodowego za 2025 r. Wśród dostępnych odpisów są m.in. ulga na dzieci, na darowizny, rehabilitację, termomodernizację, internet czy składki ZUS. Określonej grupie pracowników przysługuje również ulga na związki zawodowe.

Ulga na związki zawodowe. Komu przysługuje?

W zeznaniu PIT za 2025 r. można odliczyć od dochodu m.in. składki na związki zawodowe. Ulga została wprowadzona w 2023 r.  Warunkiem skorzystania z niej jest przynależność do związku zawodowego i faktyczne opłacanie składek członkowskich w danym roku podatkowym. 

Ulga przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej, a także podatnikom na ryczałcie. Z odliczenia mogą więc skorzystać zarówno osoby zatrudnione w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym, chyba że mają również inne dochody opodatkowane według skali.

Ile można odliczyć? Na to trzeba zwrócić uwagę

Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu składki wpłacone na rzecz związku zawodowego, do którego należy. Obowiązuje tu jednak limit. W 2026 r. jego wysokość nie uległa zmianie. Łączna wartość ulgi nie może być wyższa niż 840 zł. 

Należy pamiętać, że kwotę tę odliczamy od dochodu, a nie od podatku. W praktyce podatek dochodowy nie będzie więc niższy o kwotę odliczenia. W przypadku osoby, która wpłaciła w danym roku na składki członkowskie 840 i jest w pierwszym progu podatkowym (12 proc.), podatek realnie zmniejszy się o 100,80 zł (840 zł x 12 proc.).

Odpisowi podlegają wyłącznie kwoty zapłacone w roku podatkowym, którego dotyczy rozliczenie. W tegorocznej deklaracji można zatem wpisać składki wpłacone między 1 stycznia a 31 grudnia 2025 r. Decyduje tu data przelewu.

Jak odliczyć składki na związki zawodowe?

Odliczenia można dokonać w zeznaniu PIT-37, PIT-36 oraz PIT-28, do którego należy dołączyć załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). Wymagane jest posiadanie dowodów wpłaty składek członkowskich na konto związku. Należy je zachować na wypadek kontroli. Jeśli podatnik sam dokonuje przelewów bezpośrednio na konto związku, potwierdzenia muszą zawierać:

  • dane podatnika,
  • nazwę organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty,
  • tytuł i datę wpłaty
  • kwotę wpłaconych składek.

Jeżeli składki członkowskie były potrącane z wynagrodzenia przez pracodawcę, to ma on obowiązek w przekazanej pracownikowi informacji PIT-11 wykazać kwoty, jakie wpłacono na rzecz związku zawodowego. W tej sytuacji PIT-11 otrzymany od pracodawcy jest dokumentem, który uprawnia do dokonania odliczenia.

