Można odzyskać 840 zł. O tej uldze mało kto pamięta

Podatnicy mają sporo możliwości, by zmniejszyć wysokość podatku dochodowego za 2025 r. Wśród dostępnych odpisów są m.in. ulga na dzieci, na darowizny, rehabilitację, termomodernizację, internet czy składki ZUS. Określonej grupie pracowników przysługuje również ulga na związki zawodowe.

Reklama Reklama

Ulga na związki zawodowe. Komu przysługuje?

W zeznaniu PIT za 2025 r. można odliczyć od dochodu m.in. składki na związki zawodowe. Ulga została wprowadzona w 2023 r. Warunkiem skorzystania z niej jest przynależność do związku zawodowego i faktyczne opłacanie składek członkowskich w danym roku podatkowym.

Ulga przysługuje osobom rozliczającym się według skali podatkowej, a także podatnikom na ryczałcie. Z odliczenia mogą więc skorzystać zarówno osoby zatrudnione w ramach umów o pracę i umów cywilnoprawnych, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Ulga nie dotyczy osób rozliczających się podatkiem liniowym, chyba że mają również inne dochody opodatkowane według skali.

Ile można odliczyć? Na to trzeba zwrócić uwagę

Podatnik ma prawo odliczyć od dochodu składki wpłacone na rzecz związku zawodowego, do którego należy. Obowiązuje tu jednak limit. W 2026 r. jego wysokość nie uległa zmianie. Łączna wartość ulgi nie może być wyższa niż 840 zł.