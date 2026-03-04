Rzeczpospolita
Sąd: rejestracja przez telefon musi być realnie dostępna dla pacjentów

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał ważny wyrok dla pacjentów. Potwierdził w nim, że przychodnia posiadającą kontrakt z NFZ musi tak zorganizować swoją pracę, aby rejestracja telefoniczna działała sprawnie i była realnie dostępna.

Aktualizacja: 04.03.2026 20:20 Publikacja: 04.03.2026 19:11

Każda forma rejestracji pacjentów musi być dostępna i realna - wskazał sąd.

Foto: PAP/Marcin Bielecki

Mateusz Adamski

25 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 2505/25) oddalił skargę na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, w której stwierdzono, że przychodnia utrudnia pacjentom możliwość telefonicznej rejestracji na wizyty w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Takie praktyki zostały uznane za naruszenie zbiorowego prawa pacjentów do świadczeń udzielanych z należytą starannością (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W związku z tym Rzecznik nakazał zaniechanie tych praktyk.

– Udostępnienie pacjentom numerów telefonu do rejestracji nie wystarcza. Pracownicy rejestracji powinni na bieżąco odbierać połączenia, zgodnie z obowiązującym grafikiem pracy, natomiast dyrekcja przychodni ma obowiązek monitorować obciążenie linii i reagować na problemy poprzez uruchomienie kolejnego numeru kontaktowego lub wdrożenie systemu kolejkowania połączeń – wyjaśnił cytowany w komunikacie Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.

Sąd: brak „drożności” jednego kanału nie może być usprawiedliwiany dostępnością innego

Sąd podzielił argumenty RPP, oddalając skargę. WSA stwierdził, że podmiot leczniczy musi tak zorganizować swoją pracę, aby rejestracja telefoniczna działała sprawnie i była realnie dostępna dla pacjentów.

Zgodnie z przepisami prawa świadczeniodawca (podmiot leczniczy) zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Jak przy tym zaznaczono, poszczególne sposoby rejestracji są niezależne i mogą podlegać osobnej ocenie w kontekście stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Każda forma rejestracji musi być dostępna i realna. Brak „drożności” jednego kanału (np. telefonu) nie może być usprawiedliwiany dostępnością innego (np. rejestracji osobistej).

W podsumowaniu podkreślono, że podmioty lecznicze, które posiadają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej muszą organizacyjnie zapewnić pacjentowi realną możliwość kontaktu telefonicznego z rejestracją. Każda inna sytuacja oznacza naruszenie zbiorowych praw pacjentów.

Wyrok ten potwierdza dotychczasowe orzecznictwo. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jedna z takich spraw trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 29 lipca 2025 r. (sygn. akt: II GSK 87/22) przychylił się do zarzutów Rzecznika Praw Pacjenta wobec sposobu postępowania podmiotu leczniczego, przesądzając ostatecznie o konieczności zachowania właściwych standardów obsługi pacjentów – w szczególności poprzez zapewnienie im skutecznej możliwości nawiązania połączenia z rejestracją.

