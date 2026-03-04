Sąd: rejestracja przez telefon musi być realnie dostępna dla pacjentów

Każda forma rejestracji pacjentów musi być dostępna i realna - wskazał sąd.
25 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt V SA/Wa 2505/25) oddalił skargę na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta, w której stwierdzono, że przychodnia utrudnia pacjentom możliwość telefonicznej rejestracji na wizyty w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Takie praktyki zostały uznane za naruszenie zbiorowego prawa pacjentów do świadczeń udzielanych z należytą starannością (art. 8 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). W związku z tym Rzecznik nakazał zaniechanie tych praktyk.
– Udostępnienie pacjentom numerów telefonu do rejestracji nie wystarcza. Pracownicy rejestracji powinni na bieżąco odbierać połączenia, zgodnie z obowiązującym grafikiem pracy, natomiast dyrekcja przychodni ma obowiązek monitorować obciążenie linii i reagować na problemy poprzez uruchomienie kolejnego numeru kontaktowego lub wdrożenie systemu kolejkowania połączeń – wyjaśnił cytowany w komunikacie Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec.
Sąd podzielił argumenty RPP, oddalając skargę. WSA stwierdził, że podmiot leczniczy musi tak zorganizować swoją pracę, aby rejestracja telefoniczna działała sprawnie i była realnie dostępna dla pacjentów.
Zgodnie z przepisami prawa świadczeniodawca (podmiot leczniczy) zapewnia bieżącą rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej. Jak przy tym zaznaczono, poszczególne sposoby rejestracji są niezależne i mogą podlegać osobnej ocenie w kontekście stosowania praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów. Każda forma rejestracji musi być dostępna i realna. Brak „drożności” jednego kanału (np. telefonu) nie może być usprawiedliwiany dostępnością innego (np. rejestracji osobistej).
W podsumowaniu podkreślono, że podmioty lecznicze, które posiadają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej muszą organizacyjnie zapewnić pacjentowi realną możliwość kontaktu telefonicznego z rejestracją. Każda inna sytuacja oznacza naruszenie zbiorowych praw pacjentów.
Wyrok ten potwierdza dotychczasowe orzecznictwo. Jak pisaliśmy na łamach rp.pl, jedna z takich spraw trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w wyroku z 29 lipca 2025 r. (sygn. akt: II GSK 87/22) przychylił się do zarzutów Rzecznika Praw Pacjenta wobec sposobu postępowania podmiotu leczniczego, przesądzając ostatecznie o konieczności zachowania właściwych standardów obsługi pacjentów – w szczególności poprzez zapewnienie im skutecznej możliwości nawiązania połączenia z rejestracją.
