We wtorek Donald Trump ogłosił, że „odcina wszelki handel” z Hiszpanią po tym, jak europejskie państwo odmówiło wsparcia Stanów Zjednoczonych w ich operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie. Dzień później Karoline Leavitt – rzeczniczka prasowa Białego Domu – powiedziała, że kraj ten ostatecznie zgodził się współpracować z armią USA.

Rzeczniczka Białego Domu: Hiszpania usłyszała przesłanie prezydenta Trumpa wyraźnie

Hiszpania zgodziła się współpracować z armią Stanów Zjednoczonych – powiedziała Karoline Leavitt podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w Waszyngtonie. Zaledwie dzień wcześniej prezydent Donald Trump zagroził ograniczeniem handlu z Madrytem z powodu stanowiska Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran.

– Myślę, że wczoraj usłyszała przesłanie prezydenta wyraźnie i głośno. Z tego, co rozumiem, w ciągu ostatnich kilku godzin zgodziła się współpracować z armią USA – stwierdziła Leavitt.

– Wiem, że wojsko amerykańskie koordynuje działania ze swoimi odpowiednikami w Hiszpanii, ale prezydent oczekuje, że cała Europa, wszyscy nasi europejscy sojusznicy, oczywiście, będą współpracować w tej długo oczekiwanej misji, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Europy, aby zniszczyć reżim irański, który – powtórzę – zagraża nie tylko Ameryce, ale także naszym europejskim sojusznikom – zaznaczyła rzeczniczka.