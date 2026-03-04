We wtorek Donald Trump ogłosił, że „odcina wszelki handel” z Hiszpanią po tym, jak europejskie państwo odmówiło wsparcia Stanów Zjednoczonych w ich operacji wojskowej na Bliskim Wschodzie. Dzień później Karoline Leavitt – rzeczniczka prasowa Białego Domu – powiedziała, że kraj ten ostatecznie zgodził się współpracować z armią USA.
Hiszpania zgodziła się współpracować z armią Stanów Zjednoczonych – powiedziała Karoline Leavitt podczas środowej konferencji prasowej, która odbyła się w Waszyngtonie. Zaledwie dzień wcześniej prezydent Donald Trump zagroził ograniczeniem handlu z Madrytem z powodu stanowiska Hiszpanii wobec amerykańsko-izraelskich uderzeń na Iran.
– Myślę, że wczoraj usłyszała przesłanie prezydenta wyraźnie i głośno. Z tego, co rozumiem, w ciągu ostatnich kilku godzin zgodziła się współpracować z armią USA – stwierdziła Leavitt.
– Wiem, że wojsko amerykańskie koordynuje działania ze swoimi odpowiednikami w Hiszpanii, ale prezydent oczekuje, że cała Europa, wszyscy nasi europejscy sojusznicy, oczywiście, będą współpracować w tej długo oczekiwanej misji, nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, ale także dla Europy, aby zniszczyć reżim irański, który – powtórzę – zagraża nie tylko Ameryce, ale także naszym europejskim sojusznikom – zaznaczyła rzeczniczka.
Hiszpania nie odniosła się dotychczas do słów rzeczniczki Białego Domu. Wcześniej w środę wicepremier tego kraju, Maria Jesus Montero, mówiła, że „Hiszpania nie będzie wasalem żadnego innego kraju”. Premier Pedro Sanchez potępił zaś po raz kolejny atak USA i Izraela na Iran.
– Hiszpania była okropna. W rzeczywistości powiedziałem Scottowi (sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi), żeby zerwał wszelkie relacje z Hiszpanią. Po pierwsze, zaczęło się od tego, że każde europejskie państwo – na moją prośbę – płaciło 5 proc., co powinno robić, i wszyscy byli entuzjastycznie nastawieni – Niemcy, wszyscy – a Hiszpania tego nie zrobiła. A teraz Hiszpania powiedziała, że nie możemy korzystać z jej baz – powiedział Donald Trump we wtorek podczas spotkania z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Białym Domu. – To w porządku, możemy korzystać z ich baz, jeśli chcemy. Możemy po prostu przylecieć i z nich skorzystać. Nikt nie powie nam, że nie możemy ich używać – dodał. – Ale nie musimy tego robić. Byli nieprzyjaźni, więc powiedziałem mu, że Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy – poza wspaniałymi ludźmi, mają wspaniałych ludzi. Ale nie mają świetnego przywództwa – zaznaczał amerykański przywódca.
Prezydent USA nie wyjaśnił, w jaki sposób zamierza zrealizować tę groźbę, co może okazać się szczególnie trudne, biorąc pod uwagę, że Stany Zjednoczone utrzymują relacje handlowe z całą Unią Europejską. Później zasugerował jednak, że ma uprawnienia do nałożenia pełnego embarga na towary z tego kraju, choć nie wskazał jednoznacznie, że zamierza to zrobić – informuje Bloomberg.
Hiszpania odmówiła Stanom Zjednoczonym możliwości wykorzystania swoich baz wojskowych do ataku na Iran po tym, jak premier Pedro Sánchez określił działania Izraela i USA wobec Iranu jako „jednostronną akcję wojskową” – przypomina portal Unilad.
Hiszpańskie władze ostrzegły oba kraje, że przyczyniają się do tworzenia „bardziej wrogiego i niepewnego porządku międzynarodowego”.
– Chcę być bardzo jasny i jednoznaczny. Bazy nie są wykorzystywane – i nie będą wykorzystywane – do niczego, co nie jest objęte porozumieniem (z USA) ani co nie mieści się w ramach Karty Narodów Zjednoczonych – mówił wcześniej minister spraw zagranicznych Hiszpanii, José Manuel Albares.
Minister obrony Margarita Robles również wydała oświadczenie, w którym podkreśliła, że hiszpańskie bazy nie były wykorzystywane do działań wojskowych. – Istnieje umowa ze Stanami Zjednoczonymi dotycząca tych baz, ale nasze rozumienie tej umowy jest takie, że operacje muszą być zgodne z międzynarodowymi ramami prawnymi i muszą mieć międzynarodowe poparcie – powiedziała dziennikarzom.
