Temat zyskał na popularności po niedawnym wywiadzie Baracka Obamy, w którym były prezydent USA przyznał, że według niego kosmici istnieją. Po jego słowach Donald Trump ogłosił, że poleci odpowiednim agencjom opublikowanie rządowych danych na temat UFO.

W tych stanach najczęściej widziano UFO. Nowe dane Enigma Labs

Jak informuje amerykański „Newsweek”, z informacji udostępnionych przez „Enigma Labs” Kalifornia zdecydowanie przoduje wśród stanów, których mieszkańcy twierdzą, że widzieli UFO. Najwięcej przypadków pochodzi zazwyczaj z rozległych stanów o dużej liczbie ludności. Mniejsze lub mniej ludne stany zazwyczaj zgłaszają mniej incydentów.

W samej Kalifornii zgłoszono 30 tys. przypadków obserwacji UFO. Za nią jest Floryda z ponad 16 tys. zgłoszeń. W Teksasie takich przypadków było 14 tys. Liczne zgłoszenia odnotowano także w stanie Nowy Jork – ponad 11,6 tys.

Na podstawie ogromnego zainteresowania polecę sekretarzowi wojny oraz innym odpowiednim departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania rządowych akt dotyczących życia obcego i pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) oraz niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO) Donald Trump, prezydent USA

W pierwszej dziesiątce znajdują się także stany Waszyngton, Pensylwania, Arizona, Ohio, Illinois i Michigan. W każdym z nich zgłoszono tysiące obserwacji. Najmniej zgłoszeń odnotowano w stanach Wyoming, Dakota Południowa, Dakota Północna i Delaware.