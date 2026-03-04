W tych stanach najczęściej zgłaszano przypadki obserwacji UFO. Nowe dane Enigma Labs
Temat zyskał na popularności po niedawnym wywiadzie Baracka Obamy, w którym były prezydent USA przyznał, że według niego kosmici istnieją. Po jego słowach Donald Trump ogłosił, że poleci odpowiednim agencjom opublikowanie rządowych danych na temat UFO.
Jak informuje amerykański „Newsweek”, z informacji udostępnionych przez „Enigma Labs” Kalifornia zdecydowanie przoduje wśród stanów, których mieszkańcy twierdzą, że widzieli UFO. Najwięcej przypadków pochodzi zazwyczaj z rozległych stanów o dużej liczbie ludności. Mniejsze lub mniej ludne stany zazwyczaj zgłaszają mniej incydentów.
W samej Kalifornii zgłoszono 30 tys. przypadków obserwacji UFO. Za nią jest Floryda z ponad 16 tys. zgłoszeń. W Teksasie takich przypadków było 14 tys. Liczne zgłoszenia odnotowano także w stanie Nowy Jork – ponad 11,6 tys.
W pierwszej dziesiątce znajdują się także stany Waszyngton, Pensylwania, Arizona, Ohio, Illinois i Michigan. W każdym z nich zgłoszono tysiące obserwacji. Najmniej zgłoszeń odnotowano w stanach Wyoming, Dakota Południowa, Dakota Północna i Delaware.
Publicznie dostępna baza danych Enigma Labs jest oparta na raportach dotyczących zgłoszeń niezidentyfikowanych obiektów latających. Sygnały przesyłane są przez mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, które uruchomiono w 2022 i 2023 r.. Baza zawiera raporty z ponad 33 tys. odnotowanych w tym czasie zgłoszeń w USA oraz dane historyczne zawierające setki tysięcy obserwacji z innych źródeł.
UFO, obecnie określane przez amerykańskie władze jako UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, budzi w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych.
Zdaniem ekspertów miało na to wpływ upublicznienie kilka lat temu tajnych nagrań wojskowych, raporty Pentagonu i przesłuchania w amerykańskim Kongresie. Mogło się to przełożyć także na większą liczbę zgłoszeń przypadków obserwacji UFO.
W połowie lutego głośno było o słowach Baracka Obamy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych był gościem podcastu amerykańskiego youtubera. Na pytanie „Czy kosmici naprawdę istnieją?”, odpowiedział bez wahania: „To prawda”. Zastrzegł jednak, że sam ich nie widział i nie są przetrzymywani w „Strefie 51”. Później tłumaczył, że miał na myśli to, iż „statystycznie Wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże”.
W odpowiedzi na poruszenie, jakie wywołały słowa byłego prezydenta, Donald Trump zapowiedział, że poleci rządowym agencjom upublicznienie danych na temat UFO.
„Na podstawie ogromnego zainteresowania polecę sekretarzowi wojny oraz innym odpowiednim departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania rządowych akt dotyczących życia obcego i pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) oraz niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO)” – napisał prezydent USA Donald Trump w lutym na platformie Truth Social
Donald Trump dodał w rozmowie z dziennikarzami, że mówiąc, iż „kosmici są prawdziwi”, Barack Obama ujawnił informacje niejawne i popełnił tym samym wielki błąd.
Publikacja materiałów ma nastąpić wkrótce. Jak informują urzędnicy Departamentu Obrony, Biuro Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach (AARO) przy Pentagonie bada ponad 2 tys. przypadków zauważenia UAP.
