Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

W tych miejscach najczęściej obserwowano UFO. Amerykanie ujawnili nowe informacje

Amerykańskie laboratorium dokumentujące niezidentyfikowane zjawiska podało nowe dane o tym, gdzie najczęściej zgłaszano przypadki zauważenia UFO w Stanach Zjednoczonych. Przodują pod tym względem takie stany, jak Kalifornia, Floryda i Teksas. Wkrótce mają zostać ujawnione amerykańskie dokumenty rządowe dotyczące życia pozaziemskiego.

Publikacja: 04.03.2026 18:00

W tych stanach najczęściej zgłaszano przypadki obserwacji UFO. Nowe dane Enigma Labs

W tych stanach najczęściej zgłaszano przypadki obserwacji UFO. Nowe dane Enigma Labs

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Temat zyskał na popularności po niedawnym wywiadzie Baracka Obamy, w którym były prezydent USA przyznał, że według niego kosmici istnieją. Po jego słowach Donald Trump ogłosił, że poleci odpowiednim agencjom opublikowanie rządowych danych na temat UFO.

W tych stanach najczęściej widziano UFO. Nowe dane Enigma Labs

Jak informuje amerykański „Newsweek”, z informacji udostępnionych przez Enigma Labs Kalifornia zdecydowanie przoduje wśród stanów, których mieszkańcy twierdzą, że widzieli UFO. Najwięcej przypadków pochodzi zazwyczaj z rozległych stanów o dużej liczbie ludności. Mniejsze lub mniej ludne stany zazwyczaj zgłaszają mniej incydentów.

W samej Kalifornii zgłoszono 30 tys. przypadków obserwacji UFO. Za nią jest Floryda z ponad 16 tys. zgłoszeń. W Teksasie takich przypadków było 14 tys. Liczne zgłoszenia odnotowano także w stanie Nowy Jork – ponad 11,6 tys.

Na podstawie ogromnego zainteresowania polecę sekretarzowi wojny oraz innym odpowiednim departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania rządowych akt dotyczących życia obcego i pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) oraz niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO)

Donald Trump, prezydent USA

W pierwszej dziesiątce znajdują się także stany Waszyngton, Pensylwania, Arizona, Ohio, Illinois i Michigan. W każdym z nich zgłoszono tysiące obserwacji. Najmniej zgłoszeń odnotowano w stanach Wyoming, Dakota Południowa, Dakota Północna i Delaware.

Reklama
Reklama

Publicznie dostępna baza danych Enigma Labs jest oparta na raportach dotyczących zgłoszeń niezidentyfikowanych obiektów latających. Sygnały przesyłane są przez mieszkańców za pośrednictwem strony internetowej oraz aplikacji mobilnej, które uruchomiono w 2022 i 2023 r.. Baza zawiera raporty z ponad 33 tys. odnotowanych w tym czasie zgłoszeń w USA oraz dane historyczne zawierające setki tysięcy obserwacji z innych źródeł.

Wzrosło zainteresowanie UFO wśród Amerykanów. Dlaczego?

UFO, obecnie określane przez amerykańskie władze jako UAP (Unidentified Anomalous Phenomena), czyli niezidentyfikowane zjawiska powietrzne, budzi w ostatnich latach coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Zdaniem ekspertów miało na to wpływ upublicznienie kilka lat temu tajnych nagrań wojskowych, raporty Pentagonu i przesłuchania w amerykańskim Kongresie. Mogło się to przełożyć także na większą liczbę zgłoszeń przypadków obserwacji UFO.

Czytaj więcej

Barack Obama
Społeczeństwo
Barack Obama wywołał poruszenie słowami o kosmitach. Teraz wyjaśnia

Donald Trump zapowiedział ujawnienie danych dotyczących życia pozaziemskiego

W połowie lutego głośno było o słowach Baracka Obamy. Były prezydent Stanów Zjednoczonych był gościem podcastu amerykańskiego youtubera. Na pytanie „Czy kosmici naprawdę istnieją?”, odpowiedział bez wahania: „To prawda”. Zastrzegł jednak, że sam ich nie widział i nie są przetrzymywani w „Strefie 51”. Później tłumaczył, że miał na myśli to, iż „statystycznie Wszechświat jest tak ogromny, że prawdopodobieństwo istnienia życia jest duże”.

W odpowiedzi na poruszenie, jakie wywołały słowa byłego prezydenta, Donald Trump zapowiedział, że poleci rządowym agencjom upublicznienie danych na temat UFO.

Reklama
Reklama

Na podstawie ogromnego zainteresowania polecę sekretarzowi wojny oraz innym odpowiednim departamentom i agencjom rozpoczęcie procesu identyfikacji i udostępniania rządowych akt dotyczących życia obcego i pozaziemskiego, niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP) oraz niezidentyfikowanych obiektów latających (UFO)”  –  napisał prezydent USA Donald Trump w lutym na platformie Truth Social

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Polityka
Co wiadomo o kosmitach i UFO? Donald Trump kazał ujawnić dane

Donald Trump dodał w rozmowie z dziennikarzami, że mówiąc, iż „kosmici są prawdziwi”, Barack Obama ujawnił informacje niejawne i popełnił tym samym wielki błąd. 

Publikacja materiałów ma nastąpić wkrótce. Jak informują urzędnicy Departamentu Obrony, Biuro Rozwiązywania Anomalii we Wszystkich Domenach (AARO) przy Pentagonie bada ponad 2 tys. przypadków zauważenia UAP.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Kupione produkty powinny być częścią codziennej diety – zjadamy najstarsze opakowania, a w ich miejs
Społeczeństwo
Zapas na 10 dni: Niemcy publikują listę żywności na czas kryzysu. Sprawdź, co musi się w nim znaleźć
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX w Warszawie
Materiał Promocyjny
Nowy luksus zaczyna się od rozmowy. Byliśmy w showroomie EXLANTIX
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Rosyjscy biznesmeni, politycy i prezesi spółek państwowych uwielbiają jachty
Społeczeństwo
Wielbiciele odrzutowców i jachtów. Jak Rosja omija zachodnie sankcje?
Strajk pracowników transportu publicznego paraliżuje Niemcy
Społeczeństwo
Strajk paraliżuje Niemcy. Stanął transport publiczny
Opady śniegu w wielu częściach USA są rekordowe
Społeczeństwo
Historyczna śnieżyca paraliżuje USA. Tysiące lotów odwołanych, miliony bez prądu
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama