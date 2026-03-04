Rzeczpospolita
Polski SAFE 0 proc. Prezydent i prezes NBP mają alternatywę dla unijnego SAFE

Prezydent Karol Nawrocki oraz prezes NBP Adam Glapiński przedstawili ideę polskiego SAFE 0 proc., jako alternatywy dla unijnego programu SAFE. W jego ramach wyasygnowanych miałoby zostać 185 mld zł.

Aktualizacja: 04.03.2026 18:32 Publikacja: 04.03.2026 18:26

Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji p

Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie

Foto: PAP/Paweł Supernak

Mikołaj Fidziński

– Mamy dla Polski korzystną, bezpieczną, suwerenną i efektywną alternatywę dla SAFE, która nie będzie się wiązała z żadnymi odsetkami finansowymi, a będzie dawała m.in. elastyczność w wyborze sprzętu – zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśniał, nie podjął jeszcze decyzji ws. poparcia dla ustawy o SAFE. – Ale nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych oraz kwestie finansowe i prawne polski SAFE 0 proc. jest lepszy niż europejski SAFE – mówił, dodając, że zaprosi premiera Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza do dyskusji o rozwiązaniu.

Polski SAFE 0 proc., czyli co?

Na czym konkretnie miałby polegać program polski SAFE 0 proc.? To nie zostało dokładnie wyjaśnione. Z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego wynika, że kluczową rolę miałaby odgrywać kwestia zysku NBP. To zaś oznacza jakąś formę zarządzania rezerwami Polski w złocie i walutach.

– Zysk z działalności NBP w 95 proc. jest przekazywany do budżetu. W tym wypadku spodziewamy się, że będzie wykorzystywany do zwiększania obronności. Środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – wyjaśniał Glapiński, dodając, że „przyjdzie czas na szczegóły”. Wyjaśniał, że „z żadnej części rezerw nie możemy skorzystać”. Nie ma być też mowy o powtórzeniu mechanizmu „luzowania ilościowego” z pandemii, czyli dostarczenia dodatkowej płynności sektorowi bankowemu.

Czytaj więcej

RPP obniża stopy procentowe do 3,75 proc. Inflacja spada mimo napięć na Bliskim Wschodzie
Banki
Konflikt na Bliskim Wschodzie nie wstrzymał RPP. Stopy procentowe w dół
– NBP już dziś jest gotowy, aby taki program uruchomić w ramach funkcjonujących mechanizmów. Natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to Kancelaria Prezydenta wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą, aby usprawnić ten proces – mówił prezydent.

Rozwiązanie ustawowe

Glapiński i Nawrocki mówili bowiem też o innej formie alternatywy dla unijnego SAFE, do której konieczna jest współpraca z rządem ze względu na „wyzwania prawne”, a która pomogłaby wyasygnować jeszcze większe środki. – Gdybyśmy chcieli stworzyć nowe okoliczności, potrzebna byłaby ustawa ciesząca się powszechną akceptacją parlamentarną – wyjaśniał Glapiński. – Mamy pomysły, jak można by ustawowo umożliwiać w jeszcze większym zakresie służenie wysiłkowi obronnemu Polski. Takie możliwości są, pracowały nad tym liczne departamenty NBP. Warunkiem jest dobra współpraca z rządem, szczególnie z Ministerstwem Finansów. Mamy przygotowane materiały i dokumenty – dodawał szef NBP.

– Polska jest prymusem rozwoju gospodarczego i liderem tempa wzrostu, ono jest imponujące – podkreślał Glapiński. – Niemniej bardzo trudno wyodrębnić tak ogromne środki, jak są potrzebne – dodawał.

