Prezydent RP Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński podczas konferencji prasowej w Pałacu Prezydenckim w Warszawie
– Mamy dla Polski korzystną, bezpieczną, suwerenną i efektywną alternatywę dla SAFE, która nie będzie się wiązała z żadnymi odsetkami finansowymi, a będzie dawała m.in. elastyczność w wyborze sprzętu – zapowiedział podczas środowej konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki. Jak wyjaśniał, nie podjął jeszcze decyzji ws. poparcia dla ustawy o SAFE. – Ale nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych oraz kwestie finansowe i prawne polski SAFE 0 proc. jest lepszy niż europejski SAFE – mówił, dodając, że zaprosi premiera Tuska i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza do dyskusji o rozwiązaniu.
Na czym konkretnie miałby polegać program polski SAFE 0 proc.? To nie zostało dokładnie wyjaśnione. Z wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego wynika, że kluczową rolę miałaby odgrywać kwestia zysku NBP. To zaś oznacza jakąś formę zarządzania rezerwami Polski w złocie i walutach.
– Zysk z działalności NBP w 95 proc. jest przekazywany do budżetu. W tym wypadku spodziewamy się, że będzie wykorzystywany do zwiększania obronności. Środki, które zostaną wykreowane, zostaną przekazane do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych – wyjaśniał Glapiński, dodając, że „przyjdzie czas na szczegóły”. Wyjaśniał, że „z żadnej części rezerw nie możemy skorzystać”. Nie ma być też mowy o powtórzeniu mechanizmu „luzowania ilościowego” z pandemii, czyli dostarczenia dodatkowej płynności sektorowi bankowemu.
– NBP już dziś jest gotowy, aby taki program uruchomić w ramach funkcjonujących mechanizmów. Natomiast jeśli będzie taka potrzeba, to Kancelaria Prezydenta wyjdzie z inicjatywą ustawodawczą, aby usprawnić ten proces – mówił prezydent.
Glapiński i Nawrocki mówili bowiem też o innej formie alternatywy dla unijnego SAFE, do której konieczna jest współpraca z rządem ze względu na „wyzwania prawne”, a która pomogłaby wyasygnować jeszcze większe środki. – Gdybyśmy chcieli stworzyć nowe okoliczności, potrzebna byłaby ustawa ciesząca się powszechną akceptacją parlamentarną – wyjaśniał Glapiński. – Mamy pomysły, jak można by ustawowo umożliwiać w jeszcze większym zakresie służenie wysiłkowi obronnemu Polski. Takie możliwości są, pracowały nad tym liczne departamenty NBP. Warunkiem jest dobra współpraca z rządem, szczególnie z Ministerstwem Finansów. Mamy przygotowane materiały i dokumenty – dodawał szef NBP.
– Polska jest prymusem rozwoju gospodarczego i liderem tempa wzrostu, ono jest imponujące – podkreślał Glapiński. – Niemniej bardzo trudno wyodrębnić tak ogromne środki, jak są potrzebne – dodawał.
