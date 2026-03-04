Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o biegłych rewidentach?

Dlaczego likwidacja białej listy jest korzystna dla audytorów?

Jakie korzyści dla spółek wynikają z przejścia na model czarnej listy?

Jakie potencjalne zmiany mogą zajść w polskim sektorze audytu w przyszłości?

Działający w Polsce audytorzy od lat narzekają na restrykcyjne przepisy. I rzeczywiście, w Unii Europejskiej jest niewiele krajów, które tej branży dokręciły śrubę tak mocno, idąc dalej niż wymagały tego unijne regulacje. Teraz ma się to zmienić.

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach, likwidującej tzw. białą listę, czyli wykaz dozwolonych usług, które mogą być świadczone przez firmy audytorskie na rzecz jednostek zainteresowania publicznego, czyli na przykład banków, ubezpieczycieli i spółek notowanych na giełdzie.

Audytorzy o likwidacji białej listy usług

Polska Izba Biegłych Rewidentów ogłoszone zmiany ocenia pozytywnie.

– To postulowane przez nas odejście od niedobrej praktyki „gold-platingu”, czyli nakładania na krajowe podmioty obciążeń znacznie wykraczających poza wymogi unijne. Zastąpienie listy usług dozwolonych wykazem usług zakazanych, wynikającym bezpośrednio z rozporządzenia UE, przywróci polskim firmom konkurencyjność na tle podmiotów z innych krajów, które nie są obciążone takimi restrykcjami – komentuje Kamil Jesionowski, prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Dodaje, że zmiana ta pozwoli zaoferować bardziej kompleksową obsługę firmy przez najlepiej znającego ją audytora, realnie przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Skorzystają na tym również jednostki z sektora MŚP, dla których możliwość skorzystania z usług znanej im firmy audytorskiej jest często rozwiązaniem optymalnym pod względem jakości i kosztów.