W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Tragiczny atak w irańskim Minab, w którym zginęły dziesiątki cywilów, ponownie rozpalił debatę o wykorzystaniu sztucznej inteligencji na polu walki. Eksperci wskazują, że coraz częściej to algorytmy – a nie bezpośrednie decyzje człowieka – odpowiadają za wybór i identyfikację celów. Ich zdaniem przekraczana jest właśnie granica: od systemów wspierających żołnierzy do w pełni autonomicznej broni, zdolnej działać bez realnego nadzoru człowieka.
Decyzja amerykańskiego sądu o przyspieszeniu rozpatrywania wniosków o zwrot ceł może kosztować budżet USA nawet 175 mld dol. Wnioski złożyło już ponad 2 tys.. importerów przed United States Court of International Trade. Administracja Donalda Trumpa musi przygotować mechanizm wypłat. Zwłoka oznaczałaby dodatkowe koszty odsetkowe.
Podczas konferencji z kanclerzem Niemiec Trump zapowiedział rekomendację zerwania relacji handlowych z HiszpaniąDecyzja ma związek z odmową wykorzystania hiszpańskich baz przez siły USA. To kolejny sygnał, że napięcia geopolityczne zaczynają bezpośrednio uderzać w handel międzynarodowy.
Wtorkowa sesja była jedną z najgorszych od miesięcy. WIG20 spadł o ponad 4 proc., podobnie jak niemiecki DAX czy francuski CAC 40. Traciły także obligacje – inwestorzy obawiają się powrotu inflacji przy drożejącej ropie. Zaskoczeniem była przecena złota o 5 proc. i srebra 0 7 proc.. Kapitał płynął w stronę dolara, który umocnił się wobec euro do najwyższego poziomu od trzech miesięcy.
