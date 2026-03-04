Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 22 sek.

AI na wojnie, koszt ceł Trumpa i globalna wyprzedaż

Sztuczna inteligencja trafia na pole walki, USA mogą zapłacić miliardy za zwroty ceł, Waszyngton grozi Hiszpanii zerwaniem handlu, a inwestorzy uciekają z akcji, złota i obligacji.

Publikacja: 04.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Sztuczna inteligencja na wojnie

Tragiczny atak w irańskim Minab, w którym zginęły dziesiątki cywilów, ponownie rozpalił debatę o wykorzystaniu sztucznej inteligencji na polu walki. Eksperci wskazują, że coraz częściej to algorytmy – a nie bezpośrednie decyzje człowieka – odpowiadają za wybór i identyfikację celów. Ich zdaniem przekraczana jest właśnie granica: od systemów wspierających żołnierzy do w pełni autonomicznej broni, zdolnej działać bez realnego nadzoru człowieka.

Czytaj więcej

Wojna w powietrzu coraz bardziej zależy od sztucznej inteligencji, która wspiera pilotów, wskazuje c
AI
AI panem życia i śmierci. Świat na krawędzi autonomicznej wojny

Kosztowne zwroty ceł Trumpa

Decyzja amerykańskiego sądu o przyspieszeniu rozpatrywania wniosków o zwrot ceł może kosztować budżet USA nawet 175 mld dol. Wnioski złożyło już ponad 2 tys.. importerów przed United States Court of International Trade. Administracja Donalda Trumpa musi przygotować mechanizm wypłat. Zwłoka oznaczałaby dodatkowe koszty odsetkowe.

Czytaj więcej

Cezary Szymanek: Trump przegrywa cła w sądzie. Ale ten wyrok niczego nie cofa
Opinie Ekonomiczne
Cezary Szymanek: Trump przegrywa cła w sądzie. Ale ten wyrok niczego nie cofa
Reklama
Reklama

USA zrywają handel z Hiszpanią

Podczas konferencji z kanclerzem Niemiec Trump zapowiedział rekomendację zerwania relacji handlowych z HiszpaniąDecyzja ma związek z odmową wykorzystania hiszpańskich baz przez siły USA. To kolejny sygnał, że napięcia geopolityczne zaczynają bezpośrednio uderzać w handel międzynarodowy.

Czytaj więcej

USA odcinają Hiszpanię od handlu. Powodem odmowa wsparcia operacji wojskowej
Handel
Donald Trump zrywa handel z Hiszpanią za brak wsparcia dla operacji wojskowej USA

Ucieczka od akcji, złota i obligacji

Wtorkowa sesja była jedną z najgorszych od miesięcy. WIG20 spadł o ponad 4 proc., podobnie jak niemiecki DAX czy francuski CAC 40. Traciły także obligacje – inwestorzy obawiają się powrotu inflacji przy drożejącej ropie. Zaskoczeniem była przecena złota o 5 proc. i srebra 0 7 proc.. Kapitał płynął w stronę dolara, który umocnił się wobec euro do najwyższego poziomu od trzech miesięcy.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Hiszpania Azja Iran Bliski Wschód Surowce Metale Szlachetne Złoto Technologie Instrumenty finansowe Akcje Obligacje USA AI taryfy cła

Powiązane

Luksusowe jachty wciąż płyną do Rosji. Zarabia Wielka Brytania
Biznes
Luksusowe jachty wciąż płyną do Rosji. Zarabia Wielka Brytania
Żołnierze amerykańscy na World Defense Show pod Rijadem, początek lutego 2026
Biznes
Polka z Rijadu dla „Rzeczpospolitej”: Cieśnina Ormuz zamknięta? Saudyjczycy i Emiraty mają alternatywę
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Wojna podbija cenę ropy, deficyt pracowników słabnie, Orlen na fali

10 min. 22 sek.

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
Biznes
Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Bliski Wschód w ogniu, ustawa SAFE i zwrot w sprawie Warner Bros Discovery

10 min. 14 sek.

Spór o użycie AI w broni. OpenAI podpisuje porozumienie z Pentagonem
Biznes
Pentagon blokuje Anthropic. OpenAI z kontraktem na systemy tajne
Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei
Biznes
Donald Trump zakazuje wszystkim agencjom federalnym korzystania z AI Anthropic
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Ceny nowych aut spadają, brak minerałów w USA i hossa na rynkach wschodzących

10 min. 32 sek.

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama