USA zrywają handel z Hiszpanią

Podczas konferencji z kanclerzem Niemiec Trump zapowiedział rekomendację zerwania relacji handlowych z HiszpaniąDecyzja ma związek z odmową wykorzystania hiszpańskich baz przez siły USA. To kolejny sygnał, że napięcia geopolityczne zaczynają bezpośrednio uderzać w handel międzynarodowy.

Ucieczka od akcji, złota i obligacji

Wtorkowa sesja była jedną z najgorszych od miesięcy. WIG20 spadł o ponad 4 proc., podobnie jak niemiecki DAX czy francuski CAC 40. Traciły także obligacje – inwestorzy obawiają się powrotu inflacji przy drożejącej ropie. Zaskoczeniem była przecena złota o 5 proc. i srebra 0 7 proc.. Kapitał płynął w stronę dolara, który umocnił się wobec euro do najwyższego poziomu od trzech miesięcy.

