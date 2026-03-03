10 min. 22 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Po irańskim odwecie na działania Stanów Zjednoczonych i Izraela cena ropy Brent skoczyła chwilowo o 13 proc., przekraczając 82 dol. za baryłkę, a gaz w Europie zdrożał nawet o 45 proc. po wstrzymaniu części dostaw LNG przez QatarEnergy. Indeksy w Europie traciły 1–2 proc. Kluczowe pozostaje bezpieczeństwo transportu w rejonie Zatoki Perskiej. Im dłuższy konflikt, tym większe ryzyko szoku podażowego.
Czytaj więcej
Irański odwet wymierzony w kraje arabskie dotknął również tankowce oraz infrastrukturę naftową. C...
Z raportu „Niedobór Talentów” wynika, że odsetek firm w Polsce mających problem z obsadą wakatów spadł do 57 proc. – to najniżej od pięciu lat i poniżej średniej globalnej (72 proc.). Jak wskazuje ManpowerGroup Polska, największe braki nadal dotyczą budownictwa, przemysłu i gastronomii. Presja kadrowa maleje, ale rynek pracy wciąż pozostaje wymagający.
Premier Mark Carney podczas wizyty w New Delhi zapowiedział dążenie do umowy handlowej z Indiami do końca roku. Z kolei Narendra Modi deklaruje wzrost wymiany handlowej z 9 do 50 mld dol. do 2030 r. Podpisano też porozumienie energetyczne – Kanada dostarczy Indiom paliwo jądrowe i technologie małych reaktorów modułowych (SMR).
Czytaj więcej
Tak jak żywność ma etykiety z wartościami odżywczymi, tak treści cyfrowe muszą mieć etykiety potw...
Akcje Orlenu wzrosły w poniedziałek nawet o 7 proc., ustanawiając historyczne maksima. Droższa ropa i gaz mogą poprawić wyniki segmentu wydobywczego oraz rafineryjnego. W krótkim terminie napięcia geopolityczne sprzyjają wynikom spółki, choć dla globalnej gospodarki oznaczają większą niepewność.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas