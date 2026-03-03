Rzeczpospolita
Ekonomia
Wojna podbija cenę ropy, deficyt pracowników słabnie, Orlen na fali

Konflikt na Bliskim Wschodzie wywołał skok cen ropy i gazu oraz przecenę giełd. W Polsce maleje presja kadrowa, Kanada i Indie zbliżają się do umowy handlowej, a Orlen korzysta na drożejących surowcach.

Publikacja: 03.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna trzęsie rynkami

Po irańskim odwecie na działania Stanów Zjednoczonych i Izraela cena ropy Brent skoczyła chwilowo o 13 proc., przekraczając 82 dol. za baryłkę, a gaz w Europie zdrożał nawet o 45 proc. po wstrzymaniu części dostaw LNG przez QatarEnergy. Indeksy w Europie traciły 1–2 proc. Kluczowe pozostaje bezpieczeństwo transportu w rejonie Zatoki Perskiej. Im dłuższy konflikt, tym większe ryzyko szoku podażowego.

Gospodarka
Deficyt pracowników słabnie

Z raportu „Niedobór Talentów” wynika, że odsetek firm w Polsce mających problem z obsadą wakatów spadł do 57 proc. – to najniżej od pięciu lat i poniżej średniej globalnej (72 proc.). Jak wskazuje ManpowerGroup Polska, największe braki nadal dotyczą budownictwa, przemysłu i gastronomii. Presja kadrowa maleje, ale rynek pracy wciąż pozostaje wymagający.

Raporty ekonomiczne
Pro

Kanada i Indie zacieśniają współpracę

Premier Mark Carney podczas wizyty w New Delhi zapowiedział dążenie do umowy handlowej z Indiami do końca roku. Z kolei Narendra Modi deklaruje wzrost wymiany handlowej z 9 do 50 mld dol. do 2030 r. Podpisano też porozumienie energetyczne – Kanada dostarczy Indiom paliwo jądrowe i technologie małych reaktorów modułowych (SMR).

Premier Indii Narendra Modi na AI Impact Summit, który odbywał się w Nowym Delhi
Opinie Ekonomiczne
Narendra Modi: Kształtujemy przyszłość AI skoncentrowaną na człowieku

Orlen zyskuje na drogiej ropie

Akcje Orlenu wzrosły w poniedziałek nawet o 7 proc., ustanawiając historyczne maksima. Droższa ropa i gaz mogą poprawić wyniki segmentu wydobywczego oraz rafineryjnego. W krótkim terminie napięcia geopolityczne sprzyjają wynikom spółki, choć dla globalnej gospodarki oznaczają większą niepewność.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

