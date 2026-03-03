10 min. 22 sek.

Wojna podbija cenę ropy, deficyt pracowników słabnie, Orlen na fali

Konflikt na Bliskim Wschodzie wywołał skok cen ropy i gazu oraz przecenę giełd. W Polsce maleje presja kadrowa, Kanada i Indie zbliżają się do umowy handlowej, a Orlen korzysta na drożejących surowcach.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Wojna trzęsie rynkami

Po irańskim odwecie na działania Stanów Zjednoczonych i Izraela cena ropy Brent skoczyła chwilowo o 13 proc., przekraczając 82 dol. za baryłkę, a gaz w Europie zdrożał nawet o 45 proc. po wstrzymaniu części dostaw LNG przez QatarEnergy. Indeksy w Europie traciły 1–2 proc. Kluczowe pozostaje bezpieczeństwo transportu w rejonie Zatoki Perskiej. Im dłuższy konflikt, tym większe ryzyko szoku podażowego.

Deficyt pracowników słabnie

Z raportu „Niedobór Talentów” wynika, że odsetek firm w Polsce mających problem z obsadą wakatów spadł do 57 proc. – to najniżej od pięciu lat i poniżej średniej globalnej (72 proc.). Jak wskazuje ManpowerGroup Polska, największe braki nadal dotyczą budownictwa, przemysłu i gastronomii. Presja kadrowa maleje, ale rynek pracy wciąż pozostaje wymagający.