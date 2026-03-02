Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 14 sek.

Bliski Wschód w ogniu, ustawa SAFE i zwrot w sprawie Warner Bros Discovery

USA i Izrael uderzyły w Iran, w Polsce trwa spór o ustawę SAFE, pojawia się postęp w rozmowach Ukraina–Rosja, a Netflix wycofuje się z walki o Warner Bros Discovery.

Publikacja: 02.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

USA i Izrael atakują Iran. Groźba szoku na rynku ropy

Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły zmasowany atak na cele w Iranie. Teheran odpowiedział uderzeniami w regionie, a część państw Zatoki Perskiej zamknęła lotniska. Armatorzy omijają Kanał Sueski. Kluczowa pozostaje Cieśnina Ormuz – przez którą przepływa ok. 20 proc. światowej ropy. Blokada oznaczałaby gwałtowny wzrost cen surowca. Prezydent Donald Trump zasugerował jednak gotowość „nowego kierownictwa” Iranu do rozmów. Rynki czekają na deeskalację.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Iran chce rozmawiać z USA. Trump się zgodził, ale podkreśla, że „czekali za długo”

Spór o ustawę SAFE i rola prezydenta

Sejm przyjął poprawki do ustawy SAFE. Teraz decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego Opozycja krytykuje program, a Pałac Prezydencki sygnalizuje potrzebę większego wpływu na nadzór nad środkami. Jak wskazuje Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej”, ewentualne weto mogłoby zaostrzyć relacje z MON i ograniczyć wpływ prezydenta na politykę obronną.

Czytaj więcej

Wóz ewakuacji medycznej na bazie KTO Rosomak na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierp
Modernizacja Sił Zbrojnych
Ustawa o SAFE trafi teraz do prezydenta. To karta w grze o jego rolę w obronności
Reklama
Reklama

Postęp w rozmowach Ukraina–Rosja

Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyrylo Budanov poinformował, że w Genewie Rosja zaakceptowała część amerykańskich propozycji dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Przełom ma dotyczyć także strefy zdemilitaryzowanej. Nierozwiązana pozostaje kwestia terytoriów. To jednak sygnał, że kanał dyplomatyczny nadal działa.

Czytaj więcej

W Genewie zakończyła się kolejna runda negocjacji Ukraina-USA-Rosja
Polityka
W Genewie zakończyła się kolejna runda negocjacji Ukraina-USA-Rosja

Netflix rezygnuje z przejęcia Warner Bros. Discovery

Netflix wycofał się z planu przejęcia Warner Bros. Discovery. Najprawdopodobniej aktywa trafią do Paramount Skydance, choć sprzeciw zapowiada gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Decyzja kończy spekulacje o konsolidacji gigantów streamingu, ale otwiera nowy rozdział walki o rynek mediów w USA.

Czytaj więcej

Paramount Skydance ma przejąć Warner Bros Discovery. Umowa została już zawarta
Media
Przejęcie (jak) w amerykańskim filmie. Paramount kupuje właściciela TVN

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Prezydent Rzeczypospolitej Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Dyplomacja Relacje USA-Iran Miejsca Regiony Azja Iran Izrael Ameryka Północna Stany Zjednoczone Film Platformy Streamingowe Netflix Osoby Technologie Firmy Podcast duże firmy biznes Ali Chamenei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) wojna Warner Bros Discovery AI SAFE Paramount Skydance Prezydent RP

Powiązane

W latach 2020-2025 zatrudnienie w stołecznych oddziałach firm BPO, IT czy R&D wzrosło o ponad 66 pro
Biznes
Warszawa umacnia pozycję lidera usług biznesowych. Nowe dane z raportu
Spór o użycie AI w broni. OpenAI podpisuje porozumienie z Pentagonem
Biznes
Pentagon blokuje Anthropic. OpenAI z kontraktem na systemy tajne
Dyrektor generalny Anthropic Dario Amodei
Biznes
Donald Trump zakazuje wszystkim agencjom federalnym korzystania z AI Anthropic
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Ceny nowych aut spadają, brak minerałów w USA i hossa na rynkach wschodzących

10 min. 32 sek.

Pasażerowie z województwa podkarpackiego mogą korzystać z lotów oferowanych przez kilka linii lotnic
Biznes
Lotnisko Rzeszów-Jasionka to brama inwestycyjna Podkarpacia
Motorem wzrostu gospodarczego w 2025 r. była konsumpcja prywatna i zdaniem ekonomistów będzie ona mo
Biznes
Rozwój przedsiębiorczości? Optymistyczne prognozy
T-Mobile odsłania plan na 5 lat. 5G, internet domowy i miliardowe inwestycje
Biznes
T-Mobile odsłania plan na 5 lat. 5G, internet domowy i miliardowe inwestycje
Kalisz z najlepszą ofertą pociągów dalekobieżnych w Polsce. Rozpoczęcie prac nad projektem budowlany
Materiał Promocyjny
Kalisz z najlepszą ofertą pociągów dalekobieżnych w Polsce. Rozpoczęcie prac nad projektem budowlanym kolejowej obwodnicy miasta
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama