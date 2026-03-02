10 min. 14 sek.

Bliski Wschód w ogniu, ustawa SAFE i zwrot w sprawie Warner Bros Discovery

USA i Izrael uderzyły w Iran, w Polsce trwa spór o ustawę SAFE, pojawia się postęp w rozmowach Ukraina–Rosja, a Netflix wycofuje się z walki o Warner Bros Discovery.

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

USA i Izrael atakują Iran. Groźba szoku na rynku ropy

Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły zmasowany atak na cele w Iranie. Teheran odpowiedział uderzeniami w regionie, a część państw Zatoki Perskiej zamknęła lotniska. Armatorzy omijają Kanał Sueski. Kluczowa pozostaje Cieśnina Ormuz – przez którą przepływa ok. 20 proc. światowej ropy. Blokada oznaczałaby gwałtowny wzrost cen surowca. Prezydent Donald Trump zasugerował jednak gotowość „nowego kierownictwa” Iranu do rozmów. Rynki czekają na deeskalację.

Spór o ustawę SAFE i rola prezydenta

Sejm przyjął poprawki do ustawy SAFE. Teraz decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego Opozycja krytykuje program, a Pałac Prezydencki sygnalizuje potrzebę większego wpływu na nadzór nad środkami. Jak wskazuje Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej”, ewentualne weto mogłoby zaostrzyć relacje z MON i ograniczyć wpływ prezydenta na politykę obronną.