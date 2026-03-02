10 min. 14 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych i Izraela przeprowadziły zmasowany atak na cele w Iranie. Teheran odpowiedział uderzeniami w regionie, a część państw Zatoki Perskiej zamknęła lotniska. Armatorzy omijają Kanał Sueski. Kluczowa pozostaje Cieśnina Ormuz – przez którą przepływa ok. 20 proc. światowej ropy. Blokada oznaczałaby gwałtowny wzrost cen surowca. Prezydent Donald Trump zasugerował jednak gotowość „nowego kierownictwa” Iranu do rozmów. Rynki czekają na deeskalację.
Sejm przyjął poprawki do ustawy SAFE. Teraz decyzja należy do prezydenta Karola Nawrockiego Opozycja krytykuje program, a Pałac Prezydencki sygnalizuje potrzebę większego wpływu na nadzór nad środkami. Jak wskazuje Maciej Miłosz w „Rzeczpospolitej”, ewentualne weto mogłoby zaostrzyć relacje z MON i ograniczyć wpływ prezydenta na politykę obronną.
Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego Kyrylo Budanov poinformował, że w Genewie Rosja zaakceptowała część amerykańskich propozycji dotyczących gwarancji bezpieczeństwa. Przełom ma dotyczyć także strefy zdemilitaryzowanej. Nierozwiązana pozostaje kwestia terytoriów. To jednak sygnał, że kanał dyplomatyczny nadal działa.
Netflix wycofał się z planu przejęcia Warner Bros. Discovery. Najprawdopodobniej aktywa trafią do Paramount Skydance, choć sprzeciw zapowiada gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Decyzja kończy spekulacje o konsolidacji gigantów streamingu, ale otwiera nowy rozdział walki o rynek mediów w USA.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
