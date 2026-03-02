Paramount Skydance ma przejąć Warner Bros Discovery. Umowa została już zawarta
Ten serial trwał już od miesięcy, a jego zakończenie miało być łatwe do przewidzenia. Nagle - oficjalnie za sprawą dodatkowego 1 dol. za akcję - coś się stało. Jeszcze w środę zarząd medialno-rozrywkowego koncernu Warner Bros. Discovery, w Polsce właściciel TVN, rekomendował akcjonariuszom poparcie fuzji ze współczesnym potentatem popkultury Zachodu - Netfliksem. W czwartek zarząd WBD przyznał, że dostał od Paramountu lepszą ofertę, dając cztery dni na jej podbicie. Ale gdy u nas wybiła północ, streamingowa platforma z Los Gatos oświadczyła, że nie dołoży ani centa i wycofała się.
W piątek David Zaslav, prezes WBD, podpisał umowę sprzedaży grupy drugiemu chętnemu: Paramount Skydance, przed którym się bronił i któremu nie ufał, a którego główni udziałowcy uważani są za forpocztę prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
Prezes Warner Bros. Discovery David Zaslav
I choć potrzebne są jeszcze zgody organów regulacyjnych, w tym Komisji Europejskiej, a Kalifornia pod rządami Demokratów szykuje się do blokady fuzji, to ruszyła giełda scenariuszy, co się wydarzy, gdy jednak stanie się ona faktem.
Zgodnie z ogłoszoną z piątku na sobotę umową, Paramount Skydance kontrolowany zaledwie od sierpnia ub.r. przez rodzinę Ellisonów, za akcję WBD zapłaci 31 dol., co daje kwotę około 77 mld dol. za wszystkie walory. A ponieważ musi wziąć na siebie też kredyty, w sumie musi zgromadzić 110 mld dol., co wywinduje wskaźnik zadłużenia Paramountu do wysokiego poziomu 4,3. Cena wygląda na bardzo wysoką: stanowi ponad 12-krotność ubiegłorocznego zysku EBITDA WBD. Jednak Paramount wyliczył korzyści (synergie) na 6 mld dol. i że po ich uwzględnieniu wskaźnik ten to 7,5-krotność prognozowanego na 2026 r. wyniku EBITDA WBD.
Kupujący, któremu szefuje David Ellison, syn Larry’ego, założyciela Oracle, zakłada, że do finalizacji przejęcia dojdzie w trzecim kwartale tego roku, ale na wypadek gdyby tak się nie stało, akcjonariuszom Warnera obiecano dodatkowe 0,25 dol. za każdy kwartał opóźnienia.
Opóźnienie jest możliwe, bo właśnie podnosi się fala krytyki, ostrzegająca nie tyle przed biznesowymi, co społecznymi skutkami transakcji.
Skutków tych nie widać w tradycyjnym suchym giełdowym komunikacie pisanym językiem rynków kapitałowych. Są w nim natomiast obietnice, które mogą uspokoić część interesariuszy. Na przykład sieci kin. Zgodnie z komunikatem powstanie dostawca rozrywki nowej generacji, produkujący 30 filmów kinowych rocznie, przestrzegający zasady, że nie będą one trafiać na platformy wideo na żądanie wcześniej niż po 45 dniach. Gigant ma zachować oba konkurujące do tej pory studia hollywoodzkie, inwestować w nie i w rozwój biznesu streamingowego. Przy czym platformy HBO Max, Paramount+, SkyShowtime, Pluto mają zostać połączone w jedną.
Przejęcie WBD - właściciela nie tylko platformy streamingowej HBO Max czy popularnych marek telewizyjnych Eurosport i Discovery, ale też jednej z głównych stacji informacyjnych w USA - CNN - zbiera głosy krytyki.
Gdy bliżej fuzji z WBD był Netflix (dawał 27,75 dol. za akcję firmy bez tradycyjnego biznesu telewizyjnego), to zbierał cięgi od filmowców z Hollywood, giełdowych inwestorów i odbierał sygnały niezadowolenia od Republikanów: senatorów i prezydenta USA, Donalda Trumpa. Gdy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę Paramount, protestują Demokraci (najgłośniej władze Kalifornii), obrońcy pluralizmu i wartości liberalnych, ale też twórcy w Hollywood.
A ponieważ w USA w tym roku odbywają się połówkowe (w środku kadencji prezydenta) wybory do parlamentu - zanosi się na dłuższą wymianę ciosów. To dlatego w Paramount mówi się dziś o wygranej w bitwie, ale nie w wojnie.
Jednym z przeciwników przejęcia WBD jest prokurator generalny stanu Kalifornia Rob Bonta. W piątek napisał on na dawnym Twitterze (X) „transakcja nie jest jeszcze sfinalizowana. Te dwie hollywoodzkie potęgi nie przeszły jeszcze kontroli regulacyjnej - kalifornijski Departament Sprawiedliwości prowadzi dochodzenie, a my zamierzamy przeprowadzić dokładną kontrolę”. Kilka dni wcześniej zapowiedział, że jego biuro sprawdzi każdą transakcję dotyczącą Warner Bros. Argumentował, że „przemysł filmowy to nie tylko sektor o historycznym znaczeniu dla stanu, ale także sektor krytyczny dla gospodarki Kalifornii i życia codziennego wielu Amerykanów”.
Senatorka z Massachusetts Elizabeth Warren nazwała transakcję „katastrofą antymonopolową”. - Kilku powiązanych z Trumpem miliarderów chce przejąć kontrolę nad tym, co oglądacie i zażądać dowolnej ceny - komentowała.
Te słowa padają na chwilę przed zaplanowanymi na listopad wyborami do Kongresu USA. Poprzedzą je prawybory, które jak podaje U.S. Vote Foundation, odbywać się będą w różnych terminach. W Kalifornii - 2 czerwca.
Ze względu na te wybory - wskazuje prof. Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - w transakcji Paramount/WBD jeszcze wiele może się zdarzyć. - Nie spodziewałbym się, że zostanie sfinalizowana szybko, a po wyborach w USA klimat polityczny może się zmienić - mówi Tadeusz Kowalski. Nie on jeden zwraca na to uwagę.
W USA zaczęły się już spekulacje, ile osób w obu koncernach straci pracę (w sumie zatrudniają około 50 tys.). Cięć obawiać mają się m.in. dziennikarze pracujący dla telewizji CNN i CBS, które mogą znaleźć się pod jednym dachem. To samo dzieje się w Polsce.
Przed weekendem przez platformę X przetoczyła się fala komentarzy, że i dziennikarze TVN powinni zacząć szukać pracy. Wirtualna Polska napisała, że pracownicy stacji o niczym innym nie mówią. Oko.Press pisze, że historia przejęcia WBD to „nie jest historia o cenie za akcję, tylko test tego, kto kontroluje pamięć, narrację i informację w epoce radykalnej politycznej polaryzacji”. Oba serwisy wspomniały o zmianach personalnych i w programach CBS po przejęciu Paramountu przez Skydance.
Eksperci studzą te obawy. - Wielomiliardowych transakcji nie robi się po to, aby niszczyć to, co się przejmuje - uważa prof. Tadeusz Kowalski. I wskazuje, że wyniki finansowe stacji kierowanej przez Katarzynę Kieli są dobre, a koncesja na nadawanie TVN wygasa po 2030 r.
Dr Juliusz Braun, b. szef KRRiT i b. prezes TVP, jest zdania, że za wcześnie na kasandryczne wizje. - Dziennikarze TVN nie powinni szukać nowej pracy. Oczywiście, w każdej tak dużej transakcji, szczególnie na rynku mediów, istotne są czynniki polityczne. Ale to nie jest tak, że Trump każe zwolnić Kraśkę - tłumaczy Juliusz Braun. Dodaje, że do finalizacji transakcji jeszcze jest daleko. Piotr Kraśko prowadzi programy informacyjne i relacjonuje ważne wydarzenia polityczne w TVN.
- Mamy do czynienia z ogromnymi koncernami. To nie jest tak, że jednego dnia Paramount kupi, a następnego zrobi „porządek”. Myślę, że pierwsze decyzje, które będą zapadały po transakcji będą miały charakter globalny, a TVN będzie dość daleko na liście pod względem priorytetów. W Ameryce w przypadku takiego podmiotu liczą się finanse i pozycja na rynku - dodaje. - Trumpowi pewnie łatwiej kogoś zniechęcić czy zachęcić do przejęcia, ale gdy transakcja będzie dokonana, to liczyć będą się efekty działania i pierwsze sprawozdanie dla akcjonariuszy - uzupełnia.
Juliusz Braun sądzi, że przewidzieć zmiany w TVN będzie łatwiej, gdy poznamy plany Paramountu wobec polskiego rynku i segmentu telewizji tradycyjnej. - Paramount dziś kupuje wszystko, ale czy wszystko będzie chciał zachować, tego nie wiemy - mówi Braun. – A od strony politycznej, nie wiemy jak będzie wyglądać sytuacja polityczna w USA za kilka miesięcy - wskazuje odnosząc się do zbliżających się wyborów.
Główna siedziba TVN przy ul. Wiertniczej w Warszawie
Żaden z nich nie spodziewa się dużych zmian w formacie i ramówce TVN, choć Tadeusz Kowalski nie wyklucza zmian akcentów, czyli czasu i sposobu, w jaki stacja może relacjonować wydarzenia w USA.
Natomiast cytowany przez PAP dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, jest zdania, że transakcja będzie miała wpływ na TVN, a najbardziej na TVN24. - Ewentualne zmiany poszłyby w kierunku umownie określanym jako konserwatywno-prawicowy, choć ich dokładnego kształtu i tempa nie sposób na razie przewidzieć - powiedział Grzegorzewski.
Obawy o losy TVN pojawiają się kolejny raz w ciągu kilku lat. W 2024 r., gdy stacja ta była oficjalnie na sprzedaż, premier Donald Tusk ogłosił wpisanie komercyjnych telewizji (także Polsatu) na listę spółek pod ochroną. Teraz rząd może na mocy ustawy o ochronie inwestycji z 2015 r. zastosować weto w przypadku zmian właścicielskich w tych telewizjach.
Co do tego, czy Paramount nie ma wyjścia i musi wystąpić o taką zgodę, opinie są podzielone. Braun wskazuje, że przecież formalnie nie zmieni się bezpośredni właściciel TVN, a właściciel właściciela. Jednak od osób znających kulisy sprawy słyszymy, że koncern nie będzie szukał wymówek i wystąpi o zgodę na przejęcie TVN. Pytanie, czy polski rząd będzie mógł odmówić?
- Trzeba pamiętać, że ustawa o ochronie inwestycji nie była jeszcze nigdy wykorzystana na rynku medialnym, więc nie ma żadnych z nią doświadczeń - komentuje Juliusz Braun.
Tadeusz Kowalski wskazuje, że weto musi mieć powód i pokazuje, co stanowiło problem w wypadku decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.
- Już przy okazji poprzednich zmian właścicielskich w grupach obejmujących TVN, czy przy procedurze przyznawania koncesji TVN24, okazywało się, że KRRiT nie ma wystarczających podstaw prawnych do uzyskania informacji np. o tzw. beneficjencie rzeczywistym, gdy struktura spółek tego typu jest wielopoziomowa. Rząd też stanie przed koniecznością uzasadnienia takiej decyzji - mówi Tadeusz Kowalski.
Więcej szczegółów nt. transakcji Paramount/WBD można spodziewać się w poniedziałek. Zwołana została telekonferencja w tej sprawie.
