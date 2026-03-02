31 dol. i premia za opóźnienie za akcję Warner Bros. Discovery. 6 mld dol. synergii

Zgodnie z ogłoszoną z piątku na sobotę umową, Paramount Skydance kontrolowany zaledwie od sierpnia ub.r. przez rodzinę Ellisonów, za akcję WBD zapłaci 31 dol., co daje kwotę około 77 mld dol. za wszystkie walory. A ponieważ musi wziąć na siebie też kredyty, w sumie musi zgromadzić 110 mld dol., co wywinduje wskaźnik zadłużenia Paramountu do wysokiego poziomu 4,3. Cena wygląda na bardzo wysoką: stanowi ponad 12-krotność ubiegłorocznego zysku EBITDA WBD. Jednak Paramount wyliczył korzyści (synergie) na 6 mld dol. i że po ich uwzględnieniu wskaźnik ten to 7,5-krotność prognozowanego na 2026 r. wyniku EBITDA WBD.

Kupujący, któremu szefuje David Ellison, syn Larry’ego, założyciela Oracle, zakłada, że do finalizacji przejęcia dojdzie w trzecim kwartale tego roku, ale na wypadek gdyby tak się nie stało, akcjonariuszom Warnera obiecano dodatkowe 0,25 dol. za każdy kwartał opóźnienia.

Opóźnienie jest możliwe, bo właśnie podnosi się fala krytyki, ostrzegająca nie tyle przed biznesowymi, co społecznymi skutkami transakcji.

Przedwyborcza fala krytyki i obietnice Paramountu. Będzie jedna platforma streamingowa

Skutków tych nie widać w tradycyjnym suchym giełdowym komunikacie pisanym językiem rynków kapitałowych. Są w nim natomiast obietnice, które mogą uspokoić część interesariuszy. Na przykład sieci kin. Zgodnie z komunikatem powstanie dostawca rozrywki nowej generacji, produkujący 30 filmów kinowych rocznie, przestrzegający zasady, że nie będą one trafiać na platformy wideo na żądanie wcześniej niż po 45 dniach. Gigant ma zachować oba konkurujące do tej pory studia hollywoodzkie, inwestować w nie i w rozwój biznesu streamingowego. Przy czym platformy HBO Max, Paramount+, SkyShowtime, Pluto mają zostać połączone w jedną.

Przejęcie WBD - właściciela nie tylko platformy streamingowej HBO Max czy popularnych marek telewizyjnych Eurosport i Discovery, ale też jednej z głównych stacji informacyjnych w USA - CNN - zbiera głosy krytyki.