Ted Sarandos stanie przed senacką komisją we wtorek, 3 lutego. Jak donoszą amerykańskie media, współdyrektor generalny Netfliksa powinien przygotować się na ogień pytań w Senacie w kwestii nowej oferty przejęcia Warner Bros. Discovery, która opiewa na 82,7 mld dol. Przesłuchaniu przewodniczyć będzie bowiem republikański senator Mike Lee, który krytycznie oceniał propozycję przejęcia WBD przez Netflix od momentu jej ogłoszenia w grudniu. Zresztą z każdej strony amerykańskiej sceny politycznej podnoszono głosy obaw o to, że umowa ograniczy konkurencję na rynku streamingu.

Mimo że Senat nie ma uprawnień do samodzielnego zablokowania transakcji, przesłuchanie pozwala ustawodawcom zażądać od firmy szczegółów dotyczących wpływu fuzji na konsumentów, pracowników oraz konkurencję.

Oczekuje się, że zeznania złożą Ted Sarandos oraz Bruce Campbell, dyrektor ds. strategii w Warner Bros. Discovery – podaje agencja Reutera.

Netflix odpowiada przed Senatem ws. oferty przejęcia Warner Bros. Obawy antymonopolowe

Netflix argumentuje, powołując się na statystyki firmy analitycznej Nielsen, że to należący do Google serwis YouTube generuje więcej czasu oglądania na amerykańskich telewizorach niż inne serwisy streamingowe. Zdaniem ekspertów, Departament Sprawiedliwości (DOJ) prawdopodobnie skupi się jednak na analizie wpływu transakcji na bardziej specyficzny rynek – platformy streamingowe pobierające miesięczną opłatę abonamentową.