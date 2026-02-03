Rzeczpospolita
Szef Netfliksa w ogniu pytań senackiej komisji w sprawie umowy z Warner Bros.

Ted Sarandos będzie we wtorek przesłuchiwany przez amerykańskich senatorów. Współdyrektor generalny Netfliksa odpowie na pytania dotyczące tego, jak oferta przejęcia Warner Bros. Discovery przez jego firmę wpłynie na konkurencję w branży rozrywki streamingowej.

Publikacja: 03.02.2026 13:52

Współdyrektor generalny Netfliksa Ted Sarandos

Foto: PAP/EPA/JOSE MENDEZ

Alicja Podskoczy

Ted Sarandos stanie przed senacką komisją we wtorek, 3 lutego. Jak donoszą amerykańskie media, współdyrektor generalny Netfliksa powinien przygotować się na ogień pytań w Senacie w kwestii nowej oferty przejęcia Warner Bros. Discovery, która opiewa na 82,7 mld dol. Przesłuchaniu przewodniczyć będzie bowiem republikański senator Mike Lee, który krytycznie oceniał propozycję przejęcia WBD przez Netflix od momentu jej ogłoszenia w grudniu. Zresztą z każdej strony amerykańskiej sceny politycznej podnoszono głosy obaw o to, że umowa ograniczy konkurencję na rynku streamingu.

Trwa zacięty bój Paramount i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery
Paramount idzie do sądu. Pozywa Warner Bros. o szczegóły umowy z Netfliksem

Mimo że Senat nie ma uprawnień do samodzielnego zablokowania transakcji, przesłuchanie pozwala ustawodawcom zażądać od firmy szczegółów dotyczących wpływu fuzji na konsumentów, pracowników oraz konkurencję.

Oczekuje się, że zeznania złożą Ted Sarandos oraz Bruce Campbell, dyrektor ds. strategii w Warner Bros. Discovery – podaje agencja Reutera.

Netflix odpowiada przed Senatem ws. oferty przejęcia Warner Bros. Obawy antymonopolowe

Netflix argumentuje, powołując się na statystyki firmy analitycznej Nielsen, że to należący do Google serwis YouTube generuje więcej czasu oglądania na amerykańskich telewizorach niż inne serwisy streamingowe. Zdaniem ekspertów, Departament Sprawiedliwości (DOJ) prawdopodobnie skupi się jednak na analizie wpływu transakcji na bardziej specyficzny rynek – platformy streamingowe pobierające miesięczną opłatę abonamentową.

Prezydent USA Donald Trump
Donald Trump zainwestował co najmniej milion dolarów w obligacje Netfliksa i Warner Bros.

Jak przypomina agencja Reutera, Mike Lee wcześniej w styczniu poddał również w wątpliwość intencje Netfliksa, pytając, czy firma faktycznie zamierza przejąć Warner Bros., czy też próbuje spowolnić konkurencję ze strony tego podmiotu w trakcie trwającego ponad rok przeglądu antymonopolowego. Republikański senator wezwał Netfliksa do ujawnienia, czy jego pracownicy mieli dostęp do poufnych informacji Warner Bros., co jego zdaniem mogłoby dać serwisowi przewagę jeszcze przed zamknięciem transakcji.

Departament Sprawiedliwości USA analizuje sytuację, biorąc pod uwagę również konkurencyjną ofertę Paramount Skydance. Na początku grudnia, tuż po ogłoszeniu przez WBD wygranej Netfliksa w przetargu, Paramount złożył ofertę wrogiego przejęcia WBD wartą 108,4 mld dol. Zarząd WBD od początku był niechętny propozycji Paramount i doradzał akcjonariuszom odrzucenie tej oferty. Paramount, w odróżnieniu od Netfliksa, chce przejąć całe WBD – wraz z działem telewizji, w tym stacją TVN.

Źródło: rp.pl, Reuters

Film Platformy Streamingowe Netflix Firmy Warner Bros Discovery
