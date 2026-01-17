Rzeczpospolita
Ekonomia
Donald Trump zainwestował co najmniej milion dolarów w obligacje Netfliksa i Warner Bros.

Jak wynika z ujawnionych ostatnio przez Biały Dom dokumentów finansowych, prezydent USA Donald Trump nabył obligacje spółek Netflix i Warner Bros. Discovery o wartości co najmniej 500 tys. dol. każda w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia przez nie umowy na początku grudnia.

Publikacja: 17.01.2026 15:57

Prezydent USA Donald Trump

Prezydent USA Donald Trump

Foto: PAP/EPA/Samuel Corum / POOL

Alicja Podskoczy

Trwa zaciekły wyścig między amerykańskimi gigantami o aktywa Warner Bros. Discovery, a jego wynik może nie do poznania zmienić oblicze branży medialnej. Rywalizacji Netfliksa i Paramount Skydance uważnie przyglądają się inwestorzy na całym świecie. Jak się okazało, chęć do zarobku na potężnym przejęciu miał także sam amerykański prezydent – i już w grudniu wytypował zwycięzcę.

W piątek, 16 stycznia, Biały Dom opublikował deklarację majątkową Donalda Trumpa wskazującą, że obecny prezydent nabył obligacje spółek Netflix oraz Warner Bros. Discovery o wartości co najmniej 500 tys. dol. w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia przez nie umowy 5 grudnia – donosi portal Variety. Zgodnie z oświadczeniem gigantów, Netflix wygrał przetarg na aktywa Warner Bros. Discovery i zobowiązał się do zakupu jego działu streamingowego oraz studiów filmowych (bez kanałów telewizyjnych, takich jak TVN i CNN) za 72 mld dol.

Donald Trump stawia na Netfliksa, a nie Paramount Skydance, w wyścigu o Warner Bros. Discovery?

To nie zakończyło jednak zaciętej rywalizacji o WBD, bowiem ledwie kilka dni później Paramount Skydance złożył ofertę wrogiego przejęcia WBD wartą 108,4 mld dol. Amerykańskie media zauważyły wtedy, że prezydent USA zdaje się kibicować w tej rywalizacji właśnie Paramount. Nie dość, że Trump wyraził wątpliwości co do propozycji Netfliksa, twierdząc, że kwestie związane z udziałem nowego giganta w rynku mogą być „problemem”, to jeszcze na korzyść Paramount przemawiały koneksje polityczne jego prezesa Davida Ellisona – wspieranego przez ojca, Larry’ego Ellisona, który ma bliskie powiązania z obecną administracją.

Tymczasem z ujawnionych dokumentów finansowych wynika, że Trump kupił papiery dłużne Netfliksa o wartości od 250 001 do 500 000 dol. w dwóch oddzielnych terminach: 12 i 16 grudnia. W tych samych dniach nabył on również obligacje o analogicznej wartości Discovery Communications – spółki zależnej WBD. Oświadczenie finansowe prezydenta obejmowało transakcje przeprowadzone od połowy listopada do końca grudnia.

Jak zauważa portal Variety, dane finansowe Trumpa, udostępnione przez amerykańskie Biuro Etyki Rządowej (OGE), pokazują, że większość jego zakupów stanowiły obligacje komunalne miast, lokalnych okręgów szkolnych, zakładów użyteczności publicznej i szpitali. Prezydent nabył również obligacje innych korporacji, w tym SiriusXM, Boeing, GM, Macy’s, Occidental Petroleum oraz Whirlpool.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, Variety

Film Platformy Streamingowe Netflix Osoby Donald Trump Firmy duże firmy Warner Bros Discovery Paramount Skydance
