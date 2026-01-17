Trwa zaciekły wyścig między amerykańskimi gigantami o aktywa Warner Bros. Discovery, a jego wynik może nie do poznania zmienić oblicze branży medialnej. Rywalizacji Netfliksa i Paramount Skydance uważnie przyglądają się inwestorzy na całym świecie. Jak się okazało, chęć do zarobku na potężnym przejęciu miał także sam amerykański prezydent – i już w grudniu wytypował zwycięzcę.

W piątek, 16 stycznia, Biały Dom opublikował deklarację majątkową Donalda Trumpa wskazującą, że obecny prezydent nabył obligacje spółek Netflix oraz Warner Bros. Discovery o wartości co najmniej 500 tys. dol. w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia przez nie umowy 5 grudnia – donosi portal Variety. Zgodnie z oświadczeniem gigantów, Netflix wygrał przetarg na aktywa Warner Bros. Discovery i zobowiązał się do zakupu jego działu streamingowego oraz studiów filmowych (bez kanałów telewizyjnych, takich jak TVN i CNN) za 72 mld dol.

Donald Trump stawia na Netfliksa, a nie Paramount Skydance, w wyścigu o Warner Bros. Discovery?

To nie zakończyło jednak zaciętej rywalizacji o WBD, bowiem ledwie kilka dni później Paramount Skydance złożył ofertę wrogiego przejęcia WBD wartą 108,4 mld dol. Amerykańskie media zauważyły wtedy, że prezydent USA zdaje się kibicować w tej rywalizacji właśnie Paramount. Nie dość, że Trump wyraził wątpliwości co do propozycji Netfliksa, twierdząc, że kwestie związane z udziałem nowego giganta w rynku mogą być „problemem”, to jeszcze na korzyść Paramount przemawiały koneksje polityczne jego prezesa Davida Ellisona – wspieranego przez ojca, Larry’ego Ellisona, który ma bliskie powiązania z obecną administracją.