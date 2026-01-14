Pierwotna oferta Netflixa, opiewająca na 82,7 mld dolarów, obejmowała gotówkę oraz akcje w zamian za aktywa filmowe i streamingowe Warner Bros, podczas gdy Paramount zaproponował 108,4 mld dolarów w gotówce za całą spółkę, w tym jej biznes telewizji kablowej.

Mimo to Warner Bros faworyzował ofertę Netflixa, pomimo modyfikacji propozycji Paramount, w tym zapewnienia 40 mld dolarów finansowania kapitałowego przez współzałożyciela Oracle’a Larry’ego Ellisona, ojca prezesa Paramount Davida Ellisona.

Warner Bros woli ofertę Netflixa

Rada dyrektorów Warner Bros argumentowała, że oferta Paramount opiera się na znaczącym finansowaniu dłużnym, co zwiększa ryzyko finalizacji transakcji, a sama propozycja „pozostaje niewystarczająca”.

Paramount i Netflix toczą zaciętą rywalizację o Warner Bros, jego cenione studia filmowe i telewizyjne oraz rozbudowaną bibliotekę treści – przypomina Reuters.