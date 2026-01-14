Aktualizacja: 14.01.2026 22:59 Publikacja: 14.01.2026 22:53
Paramount kontra Netflix. Najgorętsza bitwa przejęciowa w Hollywood
Pierwotna oferta Netflixa, opiewająca na 82,7 mld dolarów, obejmowała gotówkę oraz akcje w zamian za aktywa filmowe i streamingowe Warner Bros, podczas gdy Paramount zaproponował 108,4 mld dolarów w gotówce za całą spółkę, w tym jej biznes telewizji kablowej.
Mimo to Warner Bros faworyzował ofertę Netflixa, pomimo modyfikacji propozycji Paramount, w tym zapewnienia 40 mld dolarów finansowania kapitałowego przez współzałożyciela Oracle’a Larry’ego Ellisona, ojca prezesa Paramount Davida Ellisona.
Rada dyrektorów Warner Bros argumentowała, że oferta Paramount opiera się na znaczącym finansowaniu dłużnym, co zwiększa ryzyko finalizacji transakcji, a sama propozycja „pozostaje niewystarczająca”.
Paramount i Netflix toczą zaciętą rywalizację o Warner Bros, jego cenione studia filmowe i telewizyjne oraz rozbudowaną bibliotekę treści – przypomina Reuters.
Wojna licytacyjna stała się jedną z najbaczniej obserwowanych batalii przejęciowych w Hollywood, w czasie gdy studia muszą odnaleźć się w rzeczywistości coraz silniej zdominowanej przez platformy streamingowe oraz niestabilne przychody z kin.
Paramount pozwał Warner Bros, domagając się większej liczby informacji na temat umowy z Netflixem, i zapowiedział, że zamierza nominować swoich kandydatów do rady dyrektorów Warner Bros.
Paramount twierdzi, że jego w pełni gotówkowa oferta w wysokości 30 dolarów za akcję za całość Warner Bros jest lepsza od wcześniejszej propozycji Netflixa – 27,75 dolara za akcję w gotówce i akcjach za studia oraz biznes streamingowy – i łatwiej uzyska zgodę regulatorów.
Netflix zgodził się zapłacić 5,8 mld dolarów kary umownej, jeśli nie uzyska zgody regulacyjnej, natomiast Warner Bros byłby zobowiązany do zapłaty Netflixowi 2,8 mld dolarów kary za odstąpienie od porozumienia.
