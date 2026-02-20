– To, co rzuca się w oczy, to spadki wolumenu zakupów (zarówno wolumenu na nabywcę jak też całkowitego wolumenu zakupów) w przypadku drobiu, wzrost wolumenu i częstotliwości zakupów mięsa czerwonego oraz wzrost – choć niewielki – liczby nabywców roślinnych zamienników mięsa – mówi Grzegorz Mech, business development manager w YouGov.

Wspomniane roślinne zamienniki mięsa i jego przetworów stanowią – zarówno w ujęciu ilościowym jak też wartościowym – mniej niż 0,5 proc. zakupów dokonywanych przez polskie gospodarstwa domowe. Trudno zatem mówić, że dokonała się trwała zmiana zwyczajów zakupowych w zakresie kupowania mięsa przez Polaków. – W przypadku wędlin widzimy stabilną liczbę nabywców i niewielkie korekty w wolumenie zakupów – mniejsze w wartościach bezwzględnych niż w przypadku mięsa czerwonego oraz drobiu. Obserwowane zmiany wydają się korelować ze zmianami średnich cen w poszczególnych segmentach, gdzie obserwujemy dynamiczny, zdecydowanie wyższy niż inflacja, wzrost cen drobiu, porównywalny wzrost dla wędlin i średnio dla całej analizowanej kategorii oraz – co chyba jest pewnym zaskoczeniem – spadek cen dla segmentu mięsa czerwonego i dla produktów pochodzenia roślinnego – dodaje Grzegorz Mech.

Zmiany w nabiale

Segment świeżych produktów mlecznych także rośnie – w ujęciu ilościowym o 3,7 proc., natomiast wartościowo o 8,7 proc., co oznacza ponad 608 tys. ton sprzedanych produktów. – Utrzymujemy w tych warunkach stabilną i silną pozycję rynkową – udziały firmy w kategorii świeżych produktów mlecznych wynoszą 12,5 proc. w ujęciu ilościowym i 17 proc. wartościowo – mówi Marek Sumiła, dyrektor zarządzający Danone.

Dynamicznie rozwija się kategoria produktów pochodzenia roślinnego. W 2025 r. jej wartość przekroczyła 662 mln zł, co oznacza wzrost o 11,7 proc. rok do roku. Ilościowo sprzedaż wzrosła o 9,4 proc. – Najsilniejszymi motorami wzrostu są napoje roślinne, których sprzedaż wartościowa sięgnęła 493,5 mln zł, przy wzroście o 12,5 proc. oraz roślinne alternatywy jogurtów, rosnące o 17,3 proc. wartościowo, osiągając ponad 110 mln zł sprzedaży – dodaje Marek Sumiła.

Danone podaje, że marka Alpro pozostaje liderem kategorii w Polsce z udziałem wartościowym 36,5 proc., a w segmencie napojów roślinnych rośnie on nawet do 38,4 proc. – W kategorii roślinnych alternatyw jogurtów Alpro odpowiada za 30,3 proc. sprzedaży wartościowej. Dane te potwierdzają, że konsumenci poszukują produktów nie tylko smacznych, lecz także funkcjonalnych i o wiarygodnym profilu żywieniowym. 55 proc. konsumentów oczekuje od producentów konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska, co dodatkowo wzmacnia rolę marek inwestujących w zrównoważony rozwój – mówi szef Danone w Polsce.