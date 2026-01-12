Aktualizacja: 12.01.2026 19:47 Publikacja: 12.01.2026 19:11
Trwa zacięty bój Paramount i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery
Paramount Skydance chwyta się kolejnych agresywnych metod, by przejąć aktywa Warner Bros. Discovery, mimo że studio już na początku grudnia ogłosiło, że przetarg wygrał Netflix. W poniedziałek, 12 stycznia, Paramount wniósł pozew, w którym żąda, by sąd Delaware wymusił na Warner Bros. Discovery ujawnienie analiz finansowych, które stały za poparciem przez zarząd fuzji z Netfliksem. Ma to pomóc akcjonariuszom WBD w „podjęciu świadomej decyzji” – donosi agencja Reutera.
„Czas nagli” – stwierdziło Paramount w pozwie. Obecna oferta spółki wygasa bowiem 21 stycznia. „Każda decyzja dotycząca przedłużenia terminu będzie zależeć częściowo od liczby zadeklarowanych akcji” – dodała firma.
W liście do akcjonariuszy Paramount zapowiedziało również, że planuje nominować dyrektorów do zarządu Warner Bros. Discovery i zaproponowało zmianę statutu studia, która wymagałaby zgody udziałowców na każde wydzielenie biznesu telewizji kablowej, co jest kluczowym elementem transakcji z Netfliksem.
Paramount argumentuje, że wysuwana przez niego oferta zakupu całości Warner Bros. Discovery za gotówkę w wysokości 30 dol. za akcję jest lepsza niż propozycja Netfliksa, obejmująca gotówkę i akcje (27,75 dol. za akcję) za studia oraz aktywa streamingowe. Paramount przekonuje również, że przejęcie całego WBD będzie łatwiejsze do zrealizowania pod kątem procedur regulacyjnych.
Na początku grudnia, tuż po ogłoszeniu przez WBD wygranej Netfliksa w przetargu, Paramount Skydance, kierowany przez Davida Ellisona, złożył ofertę wrogiego przejęcia WBD (wraz z działem telewizji) wartą 108,4 mld dol. Zarząd WBD od początku był niechętny propozycji Paramount i doradzał akcjonariuszom odrzucenie tej oferty.
W drugiej połowie grudnia do akcji wkroczył sam Larry Ellison – współzałożyciel Oracle i ojciec Davida Ellisona – i zgodził się udzielić gwarancji osobistej w wysokości 40,4 mld dol. w formie finansowania kapitałowego, aby wesprzeć ofertę gotówkową złożoną przez Paramount.
W środę, 7 stycznia, zarząd Warner Bros. Discovery wystosował list do akcjonariuszy spółki, w którym poinformował, że odrzucił wszystkimi głosami zrewidowaną ofertę przejęcia studia przez Paramount Skydance.
