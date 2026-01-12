Paramount Skydance chwyta się kolejnych agresywnych metod, by przejąć aktywa Warner Bros. Discovery, mimo że studio już na początku grudnia ogłosiło, że przetarg wygrał Netflix. W poniedziałek, 12 stycznia, Paramount wniósł pozew, w którym żąda, by sąd Delaware wymusił na Warner Bros. Discovery ujawnienie analiz finansowych, które stały za poparciem przez zarząd fuzji z Netfliksem. Ma to pomóc akcjonariuszom WBD w „podjęciu świadomej decyzji” – donosi agencja Reutera.

„Czas nagli” – stwierdziło Paramount w pozwie. Obecna oferta spółki wygasa bowiem 21 stycznia. „Każda decyzja dotycząca przedłużenia terminu będzie zależeć częściowo od liczby zadeklarowanych akcji” – dodała firma.

Paramount nie odpuszcza Netfliksowi. Chce zmiany statutu Warner Bros. Discovery

W liście do akcjonariuszy Paramount zapowiedziało również, że planuje nominować dyrektorów do zarządu Warner Bros. Discovery i zaproponowało zmianę statutu studia, która wymagałaby zgody udziałowców na każde wydzielenie biznesu telewizji kablowej, co jest kluczowym elementem transakcji z Netfliksem.