Zarówno Netflix, jak i Paramount zabiegają o Warner Bros ze względu na jego studia filmowe i telewizyjne, rozbudowaną bibliotekę treści oraz kluczowe franczyzy, takie jak „Gra o tron”, „Harry Potter” oraz filmy z uniwersum DC Comics – m.in. „Batman” i „Superman”.

Warner Bros już wcześniej odrzucił ofertę Paramountu kierowanego przez Davida Ellisona, który kilkukrotnie zmieniał warunki propozycji i prowadził agresywną kampanię medialną, próbując przekonać akcjonariuszy, że jego oferta jest lepsza.

Netflix oferuje gotówkę za przejęcie Warner Bros Discovery

Zgodnie ze zmienioną umową Netflix zapłaci akcjonariuszom Warner Bros 27,75 dolara za akcję w gotówce, zamiast wcześniejszej kombinacji gotówki i akcji – wynika z wtorkowego zgłoszenia regulacyjnego.

Akcje Netflixa wzrosły o 0,7 proc. w handlu przedsesyjnym. Akcje Paramountu spadły o 1 proc., natomiast kurs Warner Bros pozostał niemal bez zmian.