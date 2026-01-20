Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

82,7 mld dolarów na stole. Netflix zmienia strategię w bitwie o Warner Bros

Netflix zmienił ofertę – teraz proponuje gotówkę za Warner Bros Discovery. Oferta ta uzyskała jednomyślne poparcie zarządu właściciela HBO i nie wiąże się z podniesieniem ceny, która pozostaje na poziomie 82,7 mld dolarów. Ma to na celu ostateczne zablokowanie Paramountu, który również chce kupić studio filmowe – informuje agencja Reutera.

Publikacja: 20.01.2026 14:11

Netflix stawia wszystko na gotówkę. Walka o Warner Bros wchodzi w decydującą fazę

Netflix stawia wszystko na gotówkę. Walka o Warner Bros wchodzi w decydującą fazę

Foto: Ethan Swope/Bloomberg

Urszula Lesman

Zarówno Netflix, jak i Paramount zabiegają o Warner Bros ze względu na jego studia filmowe i telewizyjne, rozbudowaną bibliotekę treści oraz kluczowe franczyzy, takie jak „Gra o tron”, „Harry Potter” oraz filmy z uniwersum DC Comics – m.in. „Batman” i „Superman”.

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Media
Donald Trump zainwestował co najmniej milion dolarów w obligacje Netfliksa i Warner Bros.

Warner Bros już wcześniej odrzucił ofertę Paramountu kierowanego przez Davida Ellisona, który kilkukrotnie zmieniał warunki propozycji i prowadził agresywną kampanię medialną, próbując przekonać akcjonariuszy, że jego oferta jest lepsza.

Netflix oferuje gotówkę za przejęcie Warner Bros Discovery

Zgodnie ze zmienioną umową Netflix zapłaci akcjonariuszom Warner Bros 27,75 dolara za akcję w gotówce, zamiast wcześniejszej kombinacji gotówki i akcji – wynika z wtorkowego zgłoszenia regulacyjnego.

Akcje Netflixa wzrosły o 0,7 proc. w handlu przedsesyjnym. Akcje Paramountu spadły o 1 proc., natomiast kurs Warner Bros pozostał niemal bez zmian.

Reklama
Reklama

Akcje Netflixa spadły o niemal 15 proc. od ogłoszenia fuzji 5 grudnia, zamykając się w piątek na poziomie 88 dolarów za akcję – wyraźnie poniżej minimalnej ceny 97,91 dolara z pierwotnej oferty. Ten spadek był jednym z argumentów Paramountu na rzecz wyższości jego propozycji.

Wcześniej gigant streamingowy oferował 23,25 dolara w gotówce oraz 4,50 dolara w akcjach Netflixa.

Czytaj więcej

Paramount kontra Netflix. Najgorętsza bitwa przejęciowa w Hollywood
Media
Starcie gigantów. Netflix składa gotówkową ofertę na Warner Bros

„Wynagrodzenie z tytułu fuzji ma postać stałej kwoty gotówkowej wypłacanej przez spółkę o ratingu inwestycyjnym, co zapewnia akcjonariuszom Warner Bros pewność wartości oraz natychmiastową płynność po zamknięciu transakcji” – podał Warner Bros w zgłoszeniu regulacyjnym.

Zarząd podtrzymuje stanowisko, że umowa z Netflixem jest lepsza od gotówkowej oferty Paramount Skydance w wysokości 30 dolarów za akcję, ponieważ inwestorzy Warner Bros zachowaliby udziały w oddzielnie notowanej spółce Discovery Global.

Paramount nadal walczy o przejęcie Warner Bros Discovery

Paramount nie poddaje się i 12 stycznia zwrócił się do sądu o przyspieszenie ujawnienia tych informacji, aby inwestorzy mogli ocenić konkurujące oferty dla Warner Bros. Sędzia sądu w Delaware odrzucił jednak wniosek, uznając, że Paramount nie wykazał, iż poniósłby nieodwracalną szkodę w wyniku rzekomo niewystarczających ujawnień dotyczących działalności telewizji kablowej Warner Bros – przypomina agencja Reutera.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Trwa zacięty bój Paramount i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery
Media
Paramount idzie do sądu. Pozywa Warner Bros. o szczegóły umowy z Netfliksem

Warner Bros ponownie przedstawił powody odrzucenia oferty Paramountu, wskazując, że jego w pełni gotówkowa propozycja 30 dolarów za akcję jest niewystarczająca po uwzględnieniu „ceny oraz licznych ryzyk, kosztów i niepewności”.

Fuzja z Netflixem oznaczałaby, że połączona spółka miałaby około 85 mld dolarów zadłużenia, wobec 87 mld dolarów w przypadku Paramountu. Netflix jest jednak znacznie więcej wart – jego kapitalizacja rynkowa wynosi 402 mld dolarów, podczas gdy Paramount wyceniany jest na 12,6 mld dolarów. Połączenie z Netflixem wiązałoby się z niższą dźwignią finansową – wskaźnik zadłużenia byłby poniżej czterech – w porównaniu z około siedmioma w przypadku Paramountu – informuje Reuters.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Film Platformy Streamingowe Netflix Firmy duże firmy Warner Bros Discovery Paramount Skydance
Polak przed ekranem. Mniej widzów streamingu, Polsat przed grupą TVN
Media
Polak przed ekranem. Mniej widzów streamingu, Polsat przed grupą TVN
Prezydent USA Donald Trump
Media
Donald Trump zainwestował co najmniej milion dolarów w obligacje Netfliksa i Warner Bros.
Billboard wzywający premiera do przeciwstawienia się Elonowi Muskowi i zakazania X i Groka
Media
Koniec z bikini na X? Musk blokuje Groka, ale Polska wciąż czeka
Paramount kontra Netflix. Najgorętsza bitwa przejęciowa w Hollywood
Media
Starcie gigantów. Netflix składa gotówkową ofertę na Warner Bros
Trwa zacięty bój Paramount i Netfliksa o aktywa Warner Bros. Discovery
Media
Paramount idzie do sądu. Pozywa Warner Bros. o szczegóły umowy z Netfliksem
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama