Aktualizacja: 20.01.2026 15:11 Publikacja: 20.01.2026 14:11
Netflix stawia wszystko na gotówkę. Walka o Warner Bros wchodzi w decydującą fazę
Foto: Ethan Swope/Bloomberg
Zarówno Netflix, jak i Paramount zabiegają o Warner Bros ze względu na jego studia filmowe i telewizyjne, rozbudowaną bibliotekę treści oraz kluczowe franczyzy, takie jak „Gra o tron”, „Harry Potter” oraz filmy z uniwersum DC Comics – m.in. „Batman” i „Superman”.
Czytaj więcej
Jak wynika z ujawnionych ostatnio przez Biały Dom dokumentów finansowych, prezydent USA Donald Tr...
Warner Bros już wcześniej odrzucił ofertę Paramountu kierowanego przez Davida Ellisona, który kilkukrotnie zmieniał warunki propozycji i prowadził agresywną kampanię medialną, próbując przekonać akcjonariuszy, że jego oferta jest lepsza.
Zgodnie ze zmienioną umową Netflix zapłaci akcjonariuszom Warner Bros 27,75 dolara za akcję w gotówce, zamiast wcześniejszej kombinacji gotówki i akcji – wynika z wtorkowego zgłoszenia regulacyjnego.
Akcje Netflixa wzrosły o 0,7 proc. w handlu przedsesyjnym. Akcje Paramountu spadły o 1 proc., natomiast kurs Warner Bros pozostał niemal bez zmian.
Akcje Netflixa spadły o niemal 15 proc. od ogłoszenia fuzji 5 grudnia, zamykając się w piątek na poziomie 88 dolarów za akcję – wyraźnie poniżej minimalnej ceny 97,91 dolara z pierwotnej oferty. Ten spadek był jednym z argumentów Paramountu na rzecz wyższości jego propozycji.
Wcześniej gigant streamingowy oferował 23,25 dolara w gotówce oraz 4,50 dolara w akcjach Netflixa.
Czytaj więcej
Netflix przygotowuje się do złożenia w pełni gotówkowej oferty na studia filmowe oraz biznes stre...
„Wynagrodzenie z tytułu fuzji ma postać stałej kwoty gotówkowej wypłacanej przez spółkę o ratingu inwestycyjnym, co zapewnia akcjonariuszom Warner Bros pewność wartości oraz natychmiastową płynność po zamknięciu transakcji” – podał Warner Bros w zgłoszeniu regulacyjnym.
Zarząd podtrzymuje stanowisko, że umowa z Netflixem jest lepsza od gotówkowej oferty Paramount Skydance w wysokości 30 dolarów za akcję, ponieważ inwestorzy Warner Bros zachowaliby udziały w oddzielnie notowanej spółce Discovery Global.
Paramount nie poddaje się i 12 stycznia zwrócił się do sądu o przyspieszenie ujawnienia tych informacji, aby inwestorzy mogli ocenić konkurujące oferty dla Warner Bros. Sędzia sądu w Delaware odrzucił jednak wniosek, uznając, że Paramount nie wykazał, iż poniósłby nieodwracalną szkodę w wyniku rzekomo niewystarczających ujawnień dotyczących działalności telewizji kablowej Warner Bros – przypomina agencja Reutera.
Czytaj więcej
Paramount Skydance wytacza coraz cięższe działa w zaciętej walce o aktywa Warner Bros. Discovery....
Warner Bros ponownie przedstawił powody odrzucenia oferty Paramountu, wskazując, że jego w pełni gotówkowa propozycja 30 dolarów za akcję jest niewystarczająca po uwzględnieniu „ceny oraz licznych ryzyk, kosztów i niepewności”.
Fuzja z Netflixem oznaczałaby, że połączona spółka miałaby około 85 mld dolarów zadłużenia, wobec 87 mld dolarów w przypadku Paramountu. Netflix jest jednak znacznie więcej wart – jego kapitalizacja rynkowa wynosi 402 mld dolarów, podczas gdy Paramount wyceniany jest na 12,6 mld dolarów. Połączenie z Netflixem wiązałoby się z niższą dźwignią finansową – wskaźnik zadłużenia byłby poniżej czterech – w porównaniu z około siedmioma w przypadku Paramountu – informuje Reuters.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W Polsce w ubiegłym roku spadła liczba gospodarstw domowych oglądających nie tylko tradycyjną telewizję, ale i s...
Jak wynika z ujawnionych ostatnio przez Biały Dom dokumentów finansowych, prezydent USA Donald Trump nabył oblig...
Platforma X ogłosiła wprowadzenie blokady na generowanie przez sztuczną inteligencję Grok obrazów przedstawiając...
Netflix przygotowuje się do złożenia w pełni gotówkowej oferty na studia filmowe oraz biznes streamingowy Warner...
Paramount Skydance wytacza coraz cięższe działa w zaciętej walce o aktywa Warner Bros. Discovery. Firma pozwała...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas