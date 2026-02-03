Aktualizacja: 03.02.2026 10:57 Publikacja: 03.02.2026 10:34
Zdjęcie ilustracyjne
Foto: Adobe Stock
Portal Onet przekazał, że do aresztowania pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej doszło we wtorek po godzinie 8.00, niedługo po tym, jak mężczyzna pojawił się w pracy. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej ma być wieloletnim pracownikiem średniego szczebla Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.
Przeprowadzona we wtorek akcja ma być wynikiem trwającego od dłuższego czasu śledztwa, które prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Źródła Onetu twierdzą, że działaniom zatrzymanego mężczyzny przyglądano się od wielu miesięcy. „Dlatego zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne” – czytamy.
Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdził rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. — Mogę jedynie potwierdzić, że zatrzymany został wieloletni pracownik jednego z departamentów i że sprawa ma związek z działaniami prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Po zakończeniu trwających czynności, w godzinach późniejszych wydamy w tej sprawie stosowny komunikat — powiedział w rozmowie z Onetem.
Czytaj więcej
Trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności – taki wyrok usłyszał 50-letni Paweł K. z Hrubies...
W komentarzu dla tvn24.pl prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedziała natomiast, że czynności z udziałem zatrzymanego prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Obecnie zatrzymany mężczyzna ma być przesłuchiwany przez Ósmy Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Niewykluczone są kolejne zatrzymania dotyczące sprawy.
Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Trzy lata i sześć miesięcy pozbawienia wolności – taki wyrok usłyszał 50-letni Paweł K. z Hrubieszowa, który dek...
Ralf G. miał za korzyści majątkowe pomagać tureckiemu przedsiębiorcy zdobywać kontrakty obronne z USA i NATO. Za...
27-latek z Łotwy ukarany, ale symbolicznie: 2 tys. zł grzywny i przepadkiem nielegalnie posiadanej broni. Przeko...
Prokuratura zarzuca aktywistce z granicy polsko-białoruskiej organizowanie przerzutu co najmniej 15 cudzoziemców...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas