Portal Onet przekazał, że do aresztowania pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej doszło we wtorek po godzinie 8.00, niedługo po tym, jak mężczyzna pojawił się w pracy. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej ma być wieloletnim pracownikiem średniego szczebla Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Pracownik MON pod lupą służb. SKW zatrzymała mężczyznę, są „bardzo mocne dowody”

Przeprowadzona we wtorek akcja ma być wynikiem trwającego od dłuższego czasu śledztwa, które prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Źródła Onetu twierdzą, że działaniom zatrzymanego mężczyzny przyglądano się od wielu miesięcy. „Dlatego zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne” – czytamy.

Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdził rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. — Mogę jedynie potwierdzić, że zatrzymany został wieloletni pracownik jednego z departamentów i że sprawa ma związek z działaniami prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Po zakończeniu trwających czynności, w godzinach późniejszych wydamy w tej sprawie stosowny komunikat — powiedział w rozmowie z Onetem.

W komentarzu dla tvn24.pl prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedziała natomiast, że czynności z udziałem zatrzymanego prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.