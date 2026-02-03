Rzeczpospolita
Wydarzenia
Wieloletni pracownik MON współpracował z rosyjskim wywiadem? Zatrzymano mężczyznę

Funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) zatrzymali pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej, który podejrzany jest o współpracę z rosyjskim wywiadem – informuje nieoficjalnie Onet.

Aktualizacja: 03.02.2026 10:57 Publikacja: 03.02.2026 10:34

Zdjęcie ilustracyjne

Zdjęcie ilustracyjne

Foto: Adobe Stock

Ada Michalak

Portal Onet przekazał, że do aresztowania pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej doszło we wtorek po godzinie 8.00, niedługo po tym, jak mężczyzna pojawił się w pracy. Zatrzymany przez funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej ma być wieloletnim pracownikiem średniego szczebla Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Pracownik MON pod lupą służb. SKW zatrzymała mężczyznę, są „bardzo mocne dowody” 

Przeprowadzona we wtorek akcja ma być wynikiem trwającego od dłuższego czasu śledztwa, które prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego. Źródła Onetu twierdzą, że działaniom zatrzymanego mężczyzny przyglądano się od wielu miesięcy. „Dlatego zgromadzone przeciwko niemu dowody są bardzo mocne” – czytamy. 

Informację o zatrzymaniu mężczyzny potwierdził rzecznik prasowy ministra obrony narodowej Janusz Sejmej. — Mogę jedynie potwierdzić, że zatrzymany został wieloletni pracownik jednego z departamentów i że sprawa ma związek z działaniami prowadzonymi przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Po zakończeniu trwających czynności, w godzinach późniejszych wydamy w tej sprawie stosowny komunikat — powiedział w rozmowie z Onetem. 

Czytaj więcej

50-letni Polak skazany za szpiegostwo. W tle próba zamachu na Zełenskiego
Przestępczość
50-letni Polak skazany za szpiegostwo. W tle próba zamachu na Zełenskiego

W komentarzu dla tvn24.pl prokurator Alicja Szelągowska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie powiedziała natomiast, że czynności z udziałem zatrzymanego prowadzi Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 

Obecnie zatrzymany mężczyzna ma być przesłuchiwany przez Ósmy Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Niewykluczone są kolejne zatrzymania dotyczące sprawy.

Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany 

Źródło: rp.pl

e-Wydanie
