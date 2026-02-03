Rzeczpospolita

Prawo
Reklama

Polsce grożą sankcje za naruszenie unijnego prawa. Chodzi o reklamy aptek

Polska wciąż nie dostosowała się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który uznał, że całkowity zakaz reklamy aptek w Polsce jest niezgodny z unijnym prawem. Komisja Europejska wszczęła w związku z tym procedurę naruszeniową wobec naszego kraju. Jak informuje portal Rynek Zdrowia, brak reakcji może skutkować nałożeniem na Polskę kar finansowych.

Publikacja: 03.02.2026 11:29

TSUE: Całkowity zakaz reklamy aptek w Polsce jest niezgodny z unijnym prawem

TSUE: Całkowity zakaz reklamy aptek w Polsce jest niezgodny z unijnym prawem

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Wyrok TSUE z czerwca 2025 roku zobowiązuje Polskę do dostosowania krajowych przepisów dotyczących reklamy aptek do unijnego prawa. Prace nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego trwają, jednak zdaniem Komisji Europejskiej postępują zbyt wolno.

Zakaz reklamy aptek jest niezgodny z unijnym prawem. Polsce grożą kary

Całkowity zakaz reklamy aptek obowiązuje w Polsce nadal, mimo wyroku TSUE. To budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która wszczęła wobec Polski procedurę naruszeniową.

Ministerstwo Zdrowia w grudniu opublikowało projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Uchyla on szeroki zakaz i określa zasady prowadzenia reklamy aptek. Jednak procedowanie nowych przepisów przedłuża się.

Rząd dostał dwa miesiące na reakcję. W przeciwnym razie Komisja Europejska będzie wnioskować do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych.

Reklama
Reklama

Jak podaje portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia nie opublikowało jeszcze wyników konsultacji publicznych projektu ustawy, a w związku z tym realny termin wejścia w życie nowych przepisów to najwcześniej koniec pierwszego kwartału 2026 r.

Czytaj więcej: Bruksela naciska na Polskę w sprawie reklamy aptek. W tle są sankcje finansowe

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) Komisja Europejska (KE) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) apteki
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Krajowy System e-Faktur (KSeF)
Pierwsze kroki w KSeF. Poradnik „Rzeczpospolitej” dla małych przedsiębiorców
Dla części rodziców w lutym zmienią się terminy wypłat 800 plus
Praca, Emerytury i renty
Zmiany w wypłatach 800 plus w lutym 2026. ZUS rozpoczyna przyjmowanie wniosków
„Rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt”. Jest najnowszy ranking imion
Prawo dla Ciebie
„Rzadko spotykane, dziś wracają na szczyt”. Jest najnowszy ranking imion
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Prawo karne
Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby
Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?
Praca, Emerytury i renty
Nowa legitymacja emeryta-rencisty. Czy starą trzeba wymienić?
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama