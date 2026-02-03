Aktualizacja: 04.02.2026 07:10 Publikacja: 03.02.2026 11:29
TSUE: Całkowity zakaz reklamy aptek w Polsce jest niezgodny z unijnym prawem
Wyrok TSUE z czerwca 2025 roku zobowiązuje Polskę do dostosowania krajowych przepisów dotyczących reklamy aptek do unijnego prawa. Prace nad nowelizacją Prawa farmaceutycznego trwają, jednak zdaniem Komisji Europejskiej postępują zbyt wolno.
Całkowity zakaz reklamy aptek obowiązuje w Polsce nadal, mimo wyroku TSUE. To budzi zastrzeżenia Komisji Europejskiej, która wszczęła wobec Polski procedurę naruszeniową.
Ministerstwo Zdrowia w grudniu opublikowało projekt nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Uchyla on szeroki zakaz i określa zasady prowadzenia reklamy aptek. Jednak procedowanie nowych przepisów przedłuża się.
Rząd dostał dwa miesiące na reakcję. W przeciwnym razie Komisja Europejska będzie wnioskować do TSUE o nałożenie na Polskę kar finansowych.
Jak podaje portal Rynek Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia nie opublikowało jeszcze wyników konsultacji publicznych projektu ustawy, a w związku z tym realny termin wejścia w życie nowych przepisów to najwcześniej koniec pierwszego kwartału 2026 r.
Czytaj więcej: Bruksela naciska na Polskę w sprawie reklamy aptek. W tle są sankcje finansowe
