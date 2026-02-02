Przedstawiciele Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu w opublikowanym w styczniu raporcie wskazują, że działania Komisji Europejskiej, takie jak Clean Industrial Deal czy Affordable Energy Action Plan, nie rozwiązują realnych problemów przemysłu. O sytuacji polskiego i europejskiego przemysłu energochłonnego krytycznie wypowiedział się również Henryk Kaliś – prezes Izby Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu.

Reklama Reklama

CBAM i polityka klimatyczna jako ryzyko dla przemysłu

Jak przyznaje Henryk Kaliś, jedną z największych słabości unijnej polityki są niewystarczające środki finansowe przeznaczane na dekarbonizację oraz brak mechanizmów wyrównujących różnice między bogatszymi i uboższymi krajami UE. Zdaniem eksperta może to prowadzić do pogłębiania różnic gospodarczych we Wspólnocie.

Prezes Izby w rozmowie z portalem WNP odniósł się również do kwestii podatku węglowego dla towarów importowanych CBAM. Jego zdaniem mechanizm ten jest skomplikowany i bardzo trudny do wdrożenia. Szczególne obawy budzi planowane ograniczanie darmowych uprawnień do emisji CO 2 i rekompensat pośrednich kosztów emisji, które obecnie stabilizują funkcjonowanie europejskiego przemysłu.

Czytaj więcej: Ten podatek jest jak bitwa pod Lenino. „Europejski przemysł może tego nie przeżyć”