Co zatem stoi na przeszkodzie, by efektywniej zarządzać tym bogactwem? Z jednej strony klimat, z drugiej – wysokie koszty oraz wyśrubowane regulacje środowiskowe. Instytut informuje, że około 80 proc. wyspy pokrywa lądolód. Zimą temperatury spadają tam nawet do minus 60 stopni Celsjusza. W takich warunkach prace nie mogą być kontynuowane, pojawiają się też problemy z transportem. „Bariery logistyczne pogłębia szczątkowa infrastruktura – mniej niż 100 mil dróg oraz porty o niskiej przepustowości” – podkreśla PIE. Do tego dochodzą wysokie koszty pracy, transportu i energii. Samo uruchomienie kopalni zajmuje niezwykle dużo czasu. S&P Global ocenia, że średnio potrzeba na tego typu inwestycję 15,5 roku.

Pomysł nie jest zupełnie nowy

W 2019 r., za czasów pierwszej prezydentury Trumpa, USA podpisały memorandum o porozumieniu z Grenlandią, którego celem było wspólne badanie regionu i wymienianie się wiedzą naukową i techniczną, co miało zwiększać dostępne zasoby krytycznych minerałów. Dziś apetyty USA zdają się być większe. Gdy Donald Trump mówił o przejęciu przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią, tłumaczył, że to kwestia bezpieczeństwa jego kraju. Sygnalizował, że wokół wyspy pływają jednostki rosyjskie i chińskie, co budzi niepokój. Świat zaprzeczył, amerykański przywódca zaczął więc mówić szerzej, o bezpieczeństwie narodowym, które gwarantuje m.in. dostęp do surowców. Przejęcie wyspy oznaczałoby oczywiście większą obecność USA między Rosją a kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi, co nie jest bez znaczenia, szczególnie w tak niestabilnej sytuacji jak obecna.

Amerykański prezydent sugerował zakup Grenlandii. Eksperci American Action Forum (AAF) przypominają, że w przeszłości taki pomysł również się pojawiał – Stany Zjednoczone rozważały zakup Grenlandii wraz z Islandią za 5,5 mln dol. w 1868 r. i samej Grenlandii za 100 mln dol. w 1946 r. Tym razem konkretna kwota nie padła. Dania jednoznacznie wskazywała, że nie jest zainteresowana sprzedażą, a i sami Grenlandczycy nie wyrażają zainteresowania przyłączeniem się do USA.

AAF sugeruje, że przy takiej wycenie należałoby uwzględnić kwotę dostępnych surowców, czyli 186 mld dol., ale to nie mógłby być jedyny wyznacznik. „Biorąc pod uwagę strategiczne położenie geograficzne, cena wzrosłaby do 2,76 bln dol.” – szacują eksperci.

Największym jak dotąd zakupem dokonanym przez USA było kupno Luizjany od Francji za 15 mln dol., co stanowiło wówczas – w 1803 r. – ponad 3 proc. amerykańskiego PKB. Ostatnia natomiast transakcja zakupowa odbyła się w 1917 r. Wtedy to Stany Zjednoczone kupiły Wyspy Dziewicze za 25 mln dol., co dziś stanowiłoby – jak wylicza AAF – ponad 12 mld dol. (0,04 proc. PKB w tamtym czasie).