Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

Bogactwo surowcowe Grenlandii głównie na papierze?

Taką tezę wysnuł w swojej najnowszej opinii Polski Instytut Ekonomiczny. PIE informuje, powołując się na American Action Forum, że teoretyczna wartość zasobów surowcowych Grenlandii wynosi 4,4 bln dol., ale rezerwy wydobywalne mają wartość 186 mld dol.

Publikacja: 25.01.2026 11:24

Ile mogłaby kosztować Grenlandia? Serwis Daily Mail przedstawił swoje obliczenia

Grenlandia

Ile mogłaby kosztować Grenlandia? Serwis Daily Mail przedstawił swoje obliczenia

Foto: Jonas Tufvesson

Monika Borkowska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakimi zasobami surowcowymi dysponuje Grenlandia
  • Jakie są różnice w podejściu do ich wyceny
  • Czy Grenlandia wykorzystuje w pełni swój potencjał surowcowy
  • Ile mogłaby kosztować wyspa
  • Czy USA robiły w przeszłości podejścia do zakupu Grenlandii
  • Jakie są potencjalne konsekwencje geopolityczne kontroli nad Grenlandią

Rezerwy metali ziem rzadkich udokumentowane na wyspie to 1,5 mln ton, ale liczba aktywnych kopalń to raptem dwie sztuki. Metale ziem rzadkich występują w trzech głównych złożach, z czego dwa, Kvanefjeld i Tanbreez, uznawane są za największe na świecie. Zasoby te plasują Grenlandię na 8. miejscu na świecie. Są i inne szacunki, te mówią o 36 mln ton, odnoszą się jednak do kategorii zasobów, które – w przeciwieństwie do rezerw – nie muszą być ani ekonomicznie opłacalne, ani technicznie możliwe do wydobycia – informuje Instytut. Wśród zasobów Grenlandii są też m.in. lit, grafit, cynk, wolfram, tytan, miedź, a także ropa naftowa i gaz.

Ile to jest warte?

Oszacowania zasobów surowcowych wyspy podjęli się analitycy American Action Forum, think tanku z siedzibą w Waszyngtonie. Wyliczyli, że mogą być one warte 4,4 bln dol., jednak wartość samych rezerw, czyli zasobów możliwych do zagospodarowania w obecnych warunkach, przy uwzględnieniu ekonomiki inwestycji, to ok. 186 mld dol..  

PIE zaznacza, że mimo wydania 147 licencji eksploracyjnych, sektor górniczy w Grenlandii „jest w stanie embrionalnym”. „Od II wojny światowej na wyspie funkcjonowało zaledwie 9 kopalń, z czego obecnie czynne są tylko dwie: Lumina (anortozyt) oraz Nalunaq (złoto). W najbliższych latach planowane jest uruchomienie projektów Amitsoq (grafit, 2028 r.), Malmbjerg (molibden, 2029 r.) oraz Tanbreez (ciężkie REE, 2027 r.)” – zaznacza Polski Instytut Ekonomiczny.

Czytaj więcej

Mette Frederiksen
Dyplomacja
Po rozmowaie Trumpa z Ruttem Dania przypomina o swojej integralności terytorialnej
Reklama
Reklama

Co zatem stoi na przeszkodzie, by efektywniej zarządzać tym bogactwem? Z jednej strony klimat, z drugiej – wysokie koszty oraz wyśrubowane regulacje środowiskowe. Instytut informuje, że około 80 proc. wyspy pokrywa lądolód. Zimą temperatury spadają tam nawet do minus 60 stopni Celsjusza. W takich warunkach prace nie mogą być kontynuowane, pojawiają się też problemy z transportem. „Bariery logistyczne pogłębia szczątkowa infrastruktura – mniej niż 100 mil dróg oraz porty o niskiej przepustowości” – podkreśla PIE. Do tego dochodzą wysokie koszty pracy, transportu i energii. Samo uruchomienie kopalni zajmuje niezwykle dużo czasu. S&P Global ocenia, że średnio potrzeba na tego typu inwestycję 15,5 roku.

Pomysł nie jest zupełnie nowy

W 2019 r., za czasów pierwszej prezydentury Trumpa, USA podpisały memorandum o porozumieniu z Grenlandią, którego celem było wspólne badanie regionu i wymienianie się wiedzą naukową i techniczną, co miało zwiększać dostępne zasoby krytycznych minerałów. Dziś apetyty USA zdają się być większe. Gdy Donald Trump mówił o przejęciu przez Stany Zjednoczone kontroli nad Grenlandią, tłumaczył, że to kwestia bezpieczeństwa jego kraju. Sygnalizował, że wokół wyspy pływają jednostki rosyjskie i chińskie, co budzi niepokój. Świat zaprzeczył, amerykański przywódca zaczął więc mówić szerzej, o bezpieczeństwie narodowym, które gwarantuje m.in. dostęp do surowców. Przejęcie wyspy oznaczałoby oczywiście większą obecność USA między Rosją a kontynentalnymi Stanami Zjednoczonymi, co nie jest bez znaczenia, szczególnie w tak niestabilnej sytuacji jak obecna.

Amerykański prezydent sugerował zakup Grenlandii. Eksperci American Action Forum (AAF) przypominają, że w przeszłości taki pomysł również się pojawiał – Stany Zjednoczone rozważały zakup Grenlandii wraz z Islandią za 5,5 mln dol. w 1868 r. i samej Grenlandii za 100 mln dol. w 1946 r. Tym razem konkretna kwota nie padła. Dania jednoznacznie wskazywała, że nie jest zainteresowana sprzedażą, a i sami Grenlandczycy nie wyrażają zainteresowania przyłączeniem się do USA.

Czytaj więcej

Protest w Kopenhadze
Społeczeństwo
Tysiące osób na ulicach duńskich miast. Nie chcą oddać USA Grenlandii

AAF sugeruje, że przy takiej wycenie należałoby uwzględnić kwotę dostępnych surowców, czyli 186 mld dol., ale to nie mógłby być jedyny wyznacznik. „Biorąc pod uwagę strategiczne położenie geograficzne, cena wzrosłaby do 2,76 bln dol.” – szacują eksperci.

Największym jak dotąd zakupem dokonanym przez USA było kupno Luizjany od Francji za 15 mln dol., co stanowiło wówczas – w 1803 r. – ponad 3 proc. amerykańskiego PKB. Ostatnia natomiast transakcja zakupowa odbyła się w 1917 r. Wtedy to Stany Zjednoczone kupiły Wyspy Dziewicze za 25 mln dol., co dziś stanowiłoby – jak wylicza AAF – ponad 12 mld dol. (0,04 proc. PKB w tamtym czasie).

Reklama
Reklama

Emocje i wielka niewiadoma

Donald Trump nie wykluczał użycia siły, jeśli Dania nie zgodzi się na sprzedaż wyspy, co wywołało ogromną nerwowość w Europie i NATO. Kilka krajów wysłało na wyspę swoich żołnierzy (brali udział w ćwiczeniach), a Dania przekierowała tam znaczne siły lądowe, którym – jak ustalił duński nadawca publiczny DR – wydano rozkaz użycia siły na wypadek nagłego działania USA.

Ostatecznie amerykański prezydent, który podczas wizyty w Davos odbył szereg spotkań i rozmów, w tym z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem, poinformował w swoich mediach społecznościowych, że podczas spotkania z Ruttem stworzone zostały „ramy przyszłego porozumienia dotyczącego Grenlandii i w zasadzie całego regionu Arktyki”. „The New York Times” podał, powołując się na źródła, że porozumienie może obejmować amerykańską suwerenność nad niewielkimi częściami terytorium Grenlandii, gdzie mogłyby powstać bazy wojskowe. Oficjalnych informacji o szczegółach porozumienia jak na razie jednak nie przekazano. Co więcej, nie są one znane nawet premierowi Grenlandii, który na konferencji wyznał z goryczą: „Nie wiem, o czym rozmawiano beze mnie”. Na wyspie wciąż więc czuć niepokój.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Dania Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump metale ziem rzadkich Grenlandia surowce mineralne
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Gospodarka
Umowa z Mercosurem. Handel może jednak ruszyć już w marcu?
Prezydent USA spotkał się z Markiem Rutte, Sekretarzem Generalnym NATO w Davos
Gospodarka
Donald Trump jednak nie nałoży na kraje UE karnych ceł za obronę Grenlandii
Rolnicy z całej Europy reagują po głosowaniu Parlamentu Europejskiego nad skierowaniem do Trybunału
Gospodarka
Europarlament wysłał umowę z Mercosurem do TSUE. Dwa lata czekania
Polska 2026+. Nowy raport o wyzwaniach rozwoju w zmieniającym się świecie
Gospodarka
Polska 2026+. Nowy raport o wyzwaniach rozwoju w zmieniającym się świecie
Nowe zagrożenia gospodarcze na mapie Europy. Globalizacja w gorzkim wydaniu
Gospodarka
Nowe zagrożenia gospodarcze na mapie Europy. Globalizacja w gorzkim wydaniu
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama