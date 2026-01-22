Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego Donald Trump chce przejąć kontrolę nad Grenlandią?

Jakie potencjalne porozumienie związane z Grenlandią zostało omówione przez Trumpa i Ruttego?

Jak premier Danii Mette Frederiksen zareagowała na rozmowy dotyczące Grenlandii?

Trump przemawiając w środę w Davos, mówił, że USA muszą kontrolować Grenlandię i przekonywał, iż Dania powinna przekazać swoje autonomiczne terytorium zależne Stanom Zjednoczonym. Trump podkreślał, że jest to ważne dla bezpieczeństwa narodowego USA, ale również dla bezpieczeństwa całego świata. Mówił też, że aby bronić tego terytorium przed Chinami i Rosją Stany Zjednoczone muszą posiadać je na własność.

Dania i autonomiczne władze Grenlandii wielokrotnie podkreślały, że wyspa nie jest na sprzedaż.

Donald Trump rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO o porozumieniu w sprawie Grenlandii

Po przemówieniu, w którym Trump zapewnił, że nie użyje siły, aby odebrać Grenlandię, prezydent USA spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Po spotkaniu mówił, że uzgodniono ramy porozumienia ws. Grenlandii, które ma być korzystne dla Stanów Zjednoczonych i państw NATO. Szczegółów porozumienia nie podano, z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o zgodę na to, by bazy amerykańskie na Grenlandii traktowane były jako terytorium USA (podobnie jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze uważane są za brytyjskie terytorium) oraz – jak pisze brytyjski „Telegraph”- by USA miały możliwość wydobywania na Grenlandii metali ziem rzadkich bez konieczności uzyskania zgody Danii na takie wydobycie.