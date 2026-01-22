Aktualizacja: 22.01.2026 11:18 Publikacja: 22.01.2026 10:49
Mette Frederiksen
Trump przemawiając w środę w Davos, mówił, że USA muszą kontrolować Grenlandię i przekonywał, iż Dania powinna przekazać swoje autonomiczne terytorium zależne Stanom Zjednoczonym. Trump podkreślał, że jest to ważne dla bezpieczeństwa narodowego USA, ale również dla bezpieczeństwa całego świata. Mówił też, że aby bronić tego terytorium przed Chinami i Rosją Stany Zjednoczone muszą posiadać je na własność.
Dania i autonomiczne władze Grenlandii wielokrotnie podkreślały, że wyspa nie jest na sprzedaż.
Po przemówieniu, w którym Trump zapewnił, że nie użyje siły, aby odebrać Grenlandię,
Mette Frederiksen, premier Danii
Trump pisał też w serwisie Truth Social, że dalsze negocjacje ws. Grenlandii mają dotyczyć m.in. budowanego przez USA systemu obrony przeciwrakietowej, tzw. Złotej Kopuły.
Komentując te rozmowy , premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, iż Dania oraz Grenlandia pozostają otwarte na konstruktywny dialog ws. bezpieczeństwa Arktyki. Zastrzegła jednak, że musi się on odbywać przy poszanowaniu integralności terytorialnej Danii.
Frederiksen w oświadczeniu podkreśliła, że NATO jest świadome stanowiska Danii ws. Grenlandii. Dodała, że została poinformowana, iż rozmowa, w której uczestniczył Rutte, nie dotyczyła suwerenności Danii.
„Bezpieczeństwo w Arktyce jest kwestią całego NATO. Dlatego to dobre i naturalne, że jest omawiane pomiędzy sekretarzem generalnym NATO i prezydentem USA” – czytamy w oświadczeniu duńskiej premier.
Grenlandia
„Królestwo Danii chce nadal angażować się w konstruktywny dialog z sojusznikami na temat tego, jak wzmocnić bezpieczeństwo w Arktyce, w tym o Złotej Kopule USA, pod warunkiem, że będzie się to odbywać z poszanowaniem naszej integralności terytorialnej” – zaznaczyła.
„Tylko Dania i Grenlandia mogą zawierać porozumienia dotyczące kwestii związanych z Danią i Grenlandią” – przypomniała jednocześnie.
USA dysponują obecnie jedną bazą wojskową na Grenlandii – bazą Pituffik (d. Thule), gdzie obecnie stacjonuje ok. stu żołnierzy USA. W czasie zimnej wojny na Grenlandii stacjonowało kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Baza Pituffik działa na Grenlandii na podstawie umowy z 1951 roku między USA a Danią, która pozwala budować Amerykanom bazy wojskowe na Grenlandii, po wcześniejszym poinformowaniu o tym władz w Kopenhadze. Dania sygnalizowała, że nie sprzeciwia się budowie kolejnych baz wojskowych USA na Grenlandii.
Grenlandia cieszy się w ramach Danii szeroką autonomią, w odróżnieniu od Danii nie należy do UE (wystąpiła ze Wspólnot Europejskich w 1985, po referendum z 1982 roku). Od 2009 roku mieszkańcy Grenlandii mają prawo do zorganizowania referendum niepodległościowego, które mogłoby się zakończyć niepodległością wyspy.
