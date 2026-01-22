Rzeczpospolita
Wydarzenia
Po rozmowie Donalda Trumpa z Markiem Ruttem Dania przypomina o swojej integralności terytorialnej

„Bezpieczeństwo w Arktyce jest sprawą całego NATO” - napisała w oświadczeniu premier Danii Mette Frederiksen, komentując w ten sposób środową rozmowę w Davos między prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Rozmowa dotyczyła Grenlandii i bezpieczeństwa w rejonie Arktyki.

Publikacja: 22.01.2026 10:49

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego Donald Trump chce przejąć kontrolę nad Grenlandią?
  • Jakie potencjalne porozumienie związane z Grenlandią zostało omówione przez Trumpa i Ruttego?
  • Jak premier Danii Mette Frederiksen zareagowała na rozmowy dotyczące Grenlandii?

Trump przemawiając w środę w Davos, mówił, że USA muszą kontrolować Grenlandię i przekonywał, iż Dania powinna przekazać swoje autonomiczne terytorium zależne Stanom Zjednoczonym. Trump podkreślał, że jest to ważne dla bezpieczeństwa narodowego USA, ale również dla bezpieczeństwa całego świata. Mówił też, że aby bronić tego terytorium przed Chinami i Rosją Stany Zjednoczone muszą posiadać je na własność.

Dania i autonomiczne władze Grenlandii wielokrotnie podkreślały, że wyspa nie jest na sprzedaż. 

Donald Trump rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO o porozumieniu w sprawie Grenlandii

Po przemówieniu, w którym Trump zapewnił, że nie użyje siły, aby odebrać Grenlandię, prezydent USA spotkał się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Po spotkaniu mówił, że uzgodniono ramy porozumienia ws. Grenlandii, które ma być korzystne dla Stanów Zjednoczonych i państw NATO. Szczegółów porozumienia nie podano, z nieoficjalnych informacji wynika, że chodzi o zgodę na to, by bazy amerykańskie na Grenlandii traktowane były jako terytorium USA (podobnie jak bazy Wielkiej Brytanii na Cyprze uważane są za brytyjskie terytorium) oraz – jak pisze brytyjski „Telegraph”- by USA miały możliwość wydobywania na Grenlandii metali ziem rzadkich bez konieczności uzyskania zgody Danii na takie wydobycie. 

Tylko Dania i Grenlandia mogą zawierać porozumienia dotyczące kwestii związanych z Danią i Grenlandią

Mette Frederiksen, premier Danii

Trump pisał też w serwisie Truth Social, że dalsze negocjacje ws. Grenlandii mają dotyczyć m.in. budowanego przez USA systemu obrony przeciwrakietowej, tzw. Złotej Kopuły. 

Mette Frederiksen przypomina: Porozumienia dotyczące Danii i Grenlandii mogą zawierać tylko Dania i Grenlandia

Komentując te rozmowy , premier Danii Mette Frederiksen oświadczyła, iż Dania oraz Grenlandia pozostają otwarte na konstruktywny dialog ws. bezpieczeństwa Arktyki. Zastrzegła jednak, że musi się on odbywać przy poszanowaniu integralności terytorialnej Danii. 

Czytaj więcej

Donald Trump
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Świat według Donalda Trumpa, czyli rzeczywistość w krzywym zwierciadle

Frederiksen w oświadczeniu podkreśliła, że NATO jest świadome stanowiska Danii ws. Grenlandii. Dodała, że została poinformowana, iż rozmowa, w której uczestniczył Rutte, nie dotyczyła suwerenności Danii. 

„Bezpieczeństwo w Arktyce jest kwestią całego NATO. Dlatego to dobre i naturalne, że jest omawiane pomiędzy sekretarzem generalnym NATO i prezydentem USA” – czytamy w oświadczeniu duńskiej premier. 

Grenlandia

Grenlandia

Foto: PAP

„Królestwo Danii chce nadal angażować się w konstruktywny dialog z sojusznikami na temat tego, jak wzmocnić bezpieczeństwo w Arktyce, w tym o Złotej Kopule USA, pod warunkiem, że będzie się to odbywać z poszanowaniem naszej integralności terytorialnej” – zaznaczyła. 

„Tylko Dania i Grenlandia mogą zawierać porozumienia dotyczące kwestii związanych z Danią i Grenlandią” – przypomniała jednocześnie.

USA dysponują obecnie jedną bazą wojskową na Grenlandii – bazą Pituffik (d. Thule), gdzie obecnie stacjonuje ok. stu żołnierzy USA. W czasie zimnej wojny na Grenlandii stacjonowało kilka tysięcy amerykańskich żołnierzy. Baza Pituffik działa na Grenlandii na podstawie umowy z 1951 roku między USA a Danią, która pozwala budować Amerykanom bazy wojskowe na Grenlandii, po wcześniejszym poinformowaniu o tym władz w Kopenhadze. Dania sygnalizowała, że nie sprzeciwia się budowie kolejnych baz wojskowych USA na Grenlandii. 

Grenlandia cieszy się w ramach Danii szeroką autonomią, w odróżnieniu od Danii nie należy do UE (wystąpiła ze Wspólnot Europejskich w 1985, po referendum z 1982 roku). Od 2009 roku mieszkańcy Grenlandii mają prawo do zorganizowania referendum niepodległościowego, które mogłoby się zakończyć niepodległością wyspy.

