Sprawa była przedmiotem debaty na niedawnym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Fundusze z programu SAFE to nie jest bezzwrotna dotacja, to jest pożyczka, dlatego potrzebna jest konkretna odpowiedź na pytanie dotyczące prawdziwego kosztu tego zaciągniętego zobowiązania i warunków, na jakich jest ono nam udzielane – mówił Nawrocki.

Senat przyjął poprawki do SAFE. Szef BBN komentuje

W piątek w rozmowie z Polsat News szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz został zapytany, czy przyjęte przez Senat poprawki rozwiewają wątpliwości prezydenta ws. SAFE. Cenckiewicz zaznaczył, że prezydent samodzielnie podejmuje decyzje ws. złożenia bądź niezłożenia podpisu pod ustawą. Dodał, że w tym tygodniu rozmawiał o zmianach w ustawie z minister Magdaleną Sobkowiak-Czarnecką, pełnomocnikiem rządu do spraw Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy. – Cieszę się z tych dwóch zmian, ale one nie są wszystkimi obszarami, w których chcieliśmy w tę ustawę zaingerować tak, żeby ona była lepsza – powiedział. – Chcieliśmy jeszcze dwóch-trzech istotnych zmian – przekazał szef BBN.

– Chcieliśmy komitetu sterującego, w którym tak wielka absorpcja środków kredytowych byłaby pod jakimś zarządem bardziej spluralizowanym, gdzie m.in. przedstawiciel prezydenta miał zasiadać – mówił w Polsat News Cenckiewicz, dodając, że chodziło o to, by „komitet sterujący”, na czele którego miał stanąć minister obrony narodowej, miał wgląd w „materiały audytowe KAS, służb specjalnych”.

Sławomir Cenckiewicz o SAFE: Co innego mówi się w propagandzie, a co innego przy stole

– Druga kwestia, bardzo interesująca, to sprawa wpisania w jakimś miejscu tego, że rzeczywiście 89 proc. środków z pożyczki SAFE będzie implementowane do polskiego przemysłu zbrojeniowego. Tutaj nastąpił bardzo duży opór, z którego wyciągam wniosek, że co innego mówi się w telewizjach, w propagandzie, a co innego przy stole – oświadczył szef BBN, przyznając, że odpowiedni zapis może być trudno wykonać. Cenckiewicz przekonywał, że w razie nagłej sytuacji rząd musi mieć możliwość kupienia sprzętu poza Unią Europejską. Mówił, że UE „nie ma jakichś wielkich przewag technologicznych, nie sprzedaje sprzętu, który zadecyduje o jednoznacznym rozstrzygnięciu wojen”.

Program SAFE i mechanizm warunkowości? Sławomir Cenckiewicz zaprzecza słowom Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej

Odnosząc się do wątpliwości strony prezydenckiej ws. SAFE, Sławomir Cenckiewicz wskazał też na kwestię warunkowości. – Ona jest oczywiście nie do obejścia, bo to jest regulacja europejska, ale można by zbudować jakiś konsensus wokół suwerenności, w tym sensie, że wszystkie siły polityczne mogłyby prewencyjnie bronić Polski przed systemem warunkowości – stwierdził. Szef BBN nie zgodził się z opinią minister Sobkowiak-Czarneckiej, według której w przypadku SAFE nie można mówić o takiej warunkowości, jaka była ws. KPO.