Rada Bezpieczeństwa Narodowego obraduje. „Zbyt wiele pytań, zbyt mało odpowiedzi”

– Każda z tych spraw dotyczy innego wymiaru bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, ale wszystkie łączy jeden wspólny mianownik: suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne a nie pozorne bezpieczeństwo – powiedział prezydent Karol Nawrocki, otwierając posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i prezentując zagadnienia, którymi mają zająć się zebrani: pożyczkę na program SAFE, zaproszenie Polski do Rady Pokoju oraz doniesienia o „wschodnich kontaktach towarzysko-biznesowych” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.

Publikacja: 11.02.2026 14:51

Prezydent Karol Nawrocki, szef KPRP Zbigniew Bogucki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jakub Czermiński

W środę po godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na początku otwartej dla mediów części spotkania głos zabrał prezydent, który omówił główne tematy posiedzenia.

Karol Nawrocki oświadczył, że na posiedzeniu RBN poruszone mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciąganą na realizację programu SAFE oraz z zaproszeniem Polski do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzeci temat to wyjaśnienie działalności służb państwowych w sprawie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk przed RBN: Jesteśmy zdezorientowani pomysłem prezydenta

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Co powiedział prezydent Karol Nawrocki?

– Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi – powiedział prezydent. Zaznaczył, że wszystkie wymienione przez niego tematy dotyczą bezpieczeństwa państwa i są łączone przez wspólny mianownik, jakim jest „suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo”.

– Zarówno przy pierwszym punkcie, jak i przy drugim naszego dzisiejszego spotkania wymagana jest współpraca między wszystkimi ośrodkami władzy. Z panem premierem o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy. I w punkcie pierwszym, i w punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego bez tej współpracy, bez tego porozumienia żaden z tych projektów, co jest oczywiste pod względem ustroju państwa, nie będzie mógł być realizowany – oświadczył prezydent.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

e-Wydanie
