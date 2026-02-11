Aktualizacja: 11.02.2026 15:07 Publikacja: 11.02.2026 14:51
Prezydent Karol Nawrocki, szef KPRP Zbigniew Bogucki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W środę po godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na początku otwartej dla mediów części spotkania głos zabrał prezydent, który omówił główne tematy posiedzenia.
Karol Nawrocki oświadczył, że na posiedzeniu RBN poruszone mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciąganą na realizację programu SAFE oraz z zaproszeniem Polski do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzeci temat to wyjaśnienie działalności służb państwowych w sprawie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego.
Czytaj więcej
- Rząd w tej sprawie nie będzie aktywny jeśli chodzi o posiedzenie RBN - zapowiedział Donald Tusk...
– Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi – powiedział prezydent. Zaznaczył, że wszystkie wymienione przez niego tematy dotyczą bezpieczeństwa państwa i są łączone przez wspólny mianownik, jakim jest „suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo”.
– Zarówno przy pierwszym punkcie, jak i przy drugim naszego dzisiejszego spotkania wymagana jest współpraca między wszystkimi ośrodkami władzy. Z panem premierem o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy. I w punkcie pierwszym, i w punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego bez tej współpracy, bez tego porozumienia żaden z tych projektów, co jest oczywiste pod względem ustroju państwa, nie będzie mógł być realizowany – oświadczył prezydent.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
– Na czele Sejmu stoi człowiek, który nie chce się poddać, pod rygorem odpowiedzialności karnej, weryfikacji prz...
- Rząd w tej sprawie nie będzie aktywny jeśli chodzi o posiedzenie RBN - zapowiedział Donald Tusk, otwierając po...
– To wyborcy, a nie ambasada Stanów Zjednoczonych, zdecydują o układzie mandatów w Sejmie – powiedział w rozmowi...
– Powinniśmy skupić się na swoich interesach i nie podnosić do rangi centralnego wydarzenia tego, że któryś amba...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas