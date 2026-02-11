W środę po godz. 14.00 w Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Na początku otwartej dla mediów części spotkania głos zabrał prezydent, który omówił główne tematy posiedzenia.

Karol Nawrocki oświadczył, że na posiedzeniu RBN poruszone mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciąganą na realizację programu SAFE oraz z zaproszeniem Polski do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzeci temat to wyjaśnienie działalności służb państwowych w sprawie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Co powiedział prezydent Karol Nawrocki?

– Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi – powiedział prezydent. Zaznaczył, że wszystkie wymienione przez niego tematy dotyczą bezpieczeństwa państwa i są łączone przez wspólny mianownik, jakim jest „suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo”.

– Zarówno przy pierwszym punkcie, jak i przy drugim naszego dzisiejszego spotkania wymagana jest współpraca między wszystkimi ośrodkami władzy. Z panem premierem o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy. I w punkcie pierwszym, i w punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego bez tej współpracy, bez tego porozumienia żaden z tych projektów, co jest oczywiste pod względem ustroju państwa, nie będzie mógł być realizowany – oświadczył prezydent.