Czarzasty jeszcze jako wicemarszałek nie wypełnił tzw. ankiety bezpieczeństwa, na mocy której wszczętoby postępowanie decydujące o przyznaniu mu dostępu do informacji ściśle tajnych. Jedna z rubryk ankiety dotyczy relacji z podmiotami zagranicznymi. – Skoro bizneswoman z Petersburga, bardzo mocno osadzona w świecie rosyjskim, jest partnerką biznesową rodziny Czarzastych, to co mógłby napisać w tej ankiecie? – mówił na konferencji prasowej szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Prawo i Sprawiedliwość chciało teraz zwołania niejawnego posiedzenia Sejmu w sprawie Czarzastego, jednak prezydium Sejmu odrzuciło ten wniosek.

Mateusz Morawiecki do Włodzimierza Czarzastego: Zweryfikuj się pan

W środę o sprawę marszałka Sejmu pytany był w Wirtualnej Polsce były premier Mateusz Morawiecki, wiceprezes PiS. – To nie jest awantura, to śmiertelnie poważna sprawa – ocenił. – To może być coś większego niż afera, ponieważ to może doprowadzić do umniejszenia naszego bezpieczeństwa, a nie ma nic ważniejszego; to jest absolutnie ponadpartyjne – dodał.

Morawiecki przekonywał, że wszelkie wątpliwości trzeba wyjaśnić. – Dlaczego poseł Czarzasty się ma różnić od marszałka Czarzastego? Poseł Czarzasty nie chciał wypełnić ankiety bezpieczeństwa, nie chciał pokazać swoich znajomych rosyjskich i wpływów rosyjskich w biznesie – mówił.

– Na czele Sejmu stoi człowiek, który nie chce się poddać, pod rygorem odpowiedzialności karnej, weryfikacji przez służby – zaznaczył. Na uwagę, iż Jacek Dobrzyński odniósł się już do tematu, Mateusz Morawiecki odparł, że „im każą tak mówić” oraz że część służb jest upolityczniona. – Zwracam się do funkcjonariuszy: bądźcie lojalni wobec Rzeczpospolitej – apelował.

– Ja proszę tylko o prostą rzecz: panie marszałku, zweryfikuj się pan – powiedział w rozmowie z WP były szef rządu. Pytany, dlaczego PiS nie złoży wniosku o odwołanie Czarzastego z funkcji marszałka, Morawiecki powiedział, że do odwołania marszałka potrzeba 231 głosów, a członkowie koalicji rządzącej deklarują, że będą go bronić.