Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są związki Swietłany Czestnych z rosyjskim reżimem i jakie konsekwencje może to mieć dla Włodzimierza Czarzastego?

W jaki sposób Swietłana Czestnych nabyła udziały w spółce obecnego marszałka Sejmu i jaka jest rola innych osób w tym procesie?

Jakie są powiązania Swietłany Czestnych z rosyjskim domem aukcyjnym?

Czy Swietłana Czestnych może trafić na polską listę sankcyjną?

Dlaczego kwestie bezpieczeństwa związane z relacjami Włodzimierza Czarzastego wymagają szczegółowego zbadania?

„Pan Marszałek Włodzimierz Czarzasty z zawodu jest wydawcą. Osobę, o którą Pani pyta, poznał jako współautorkę książek wydawanych przez wydawnictwo Muza S.A., dotyczących historii Białowieży i Spały. W 2020 r. nabyła ona udziały w hotelu, którego współudziałowcem jest Muza S.A. Transakcja była jawna i została wykazana m.in. w księgach wieczystych. Nie utrzymywali i nie utrzymują żadnych kontaktów towarzyskich” – tak na pytania „Rzeczpospolitej” o relacje biznesowe ze Swietłaną Czestnych, której tło ujawnił Piotr Nisztor w „Gazecie Polskiej” i reportażu w TV Republika, odpowiada nam Kancelaria Sejmu.

Chodzi o spółkę PDK Hotele, która zarządza Hotelem Mościcki w Spale. Według akt KRS tej spółki Swietłana Czestnych zakupiła w niej udziały dopiero 30 listopada 2023 r. Wcześniej spółka, która zarządzała hotelem, nosiła nazwę PDK S.A. Została rozwiązana 29 października 2023 r. Tam udziałów Rosjanki nie znaleźliśmy, więc informacje o nabyciu spółki w 2020 r., jak wskazuje Kancelaria Sejmu, rodzą kolejne wątpliwości.

Potwierdziliśmy, że do Czarzastych (żona marszałka Sejmu, Małgorzata jest wiceprezesem PDK Hotele) Swietłanę Czestnych przyprowadził Michał Słoniewski, prezes tej spółki (jego syn Maksymilian ma w niej udziały). To doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, historyk sportu, autor m.in. publikacji „Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976–1988 – analiza polityki sportu międzynarodowego w okresie zimnej wojny”. „Gazeta Polska” ujawniła, że w przeszłości był działaczem PZPR, studentem Akademii Dyplomatycznej w Moskwie, która działa przy MSZ i kształci dyplomatów Federacji Rosyjskiej.