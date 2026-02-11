Aktualizacja: 11.02.2026 04:50 Publikacja: 11.02.2026 04:30
Poprzez wydawnictwo Muza SA Włodzimierz Czarzasty i jego żona są współudziałowcami Hotelu Mościcki w Spale. To w nim udziały kupiła Rosjanka, zatrudniona w domu akcyjnym z Petersburga
Foto: PIOTR MOLECKI
„Pan Marszałek Włodzimierz Czarzasty z zawodu jest wydawcą. Osobę, o którą Pani pyta, poznał jako współautorkę książek wydawanych przez wydawnictwo Muza S.A., dotyczących historii Białowieży i Spały. W 2020 r. nabyła ona udziały w hotelu, którego współudziałowcem jest Muza S.A. Transakcja była jawna i została wykazana m.in. w księgach wieczystych. Nie utrzymywali i nie utrzymują żadnych kontaktów towarzyskich” – tak na pytania „Rzeczpospolitej” o relacje biznesowe ze Swietłaną Czestnych, której tło ujawnił Piotr Nisztor w „Gazecie Polskiej” i reportażu w TV Republika, odpowiada nam Kancelaria Sejmu.
Czytaj więcej
Nie rozważałem dymisji, bo nie ma podstaw. Będą podstawy to podejmę taką decyzję - tak marszałek...
Chodzi o spółkę PDK Hotele, która zarządza Hotelem Mościcki w Spale. Według akt KRS tej spółki Swietłana Czestnych zakupiła w niej udziały dopiero 30 listopada 2023 r. Wcześniej spółka, która zarządzała hotelem, nosiła nazwę PDK S.A. Została rozwiązana 29 października 2023 r. Tam udziałów Rosjanki nie znaleźliśmy, więc informacje o nabyciu spółki w 2020 r., jak wskazuje Kancelaria Sejmu, rodzą kolejne wątpliwości.
Potwierdziliśmy, że do Czarzastych (żona marszałka Sejmu, Małgorzata jest wiceprezesem PDK Hotele) Swietłanę Czestnych przyprowadził Michał Słoniewski, prezes tej spółki (jego syn Maksymilian ma w niej udziały). To doktor habilitowany nauk o kulturze fizycznej, historyk sportu, autor m.in. publikacji „Bojkot igrzysk olimpijskich jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1976–1988 – analiza polityki sportu międzynarodowego w okresie zimnej wojny”. „Gazeta Polska” ujawniła, że w przeszłości był działaczem PZPR, studentem Akademii Dyplomatycznej w Moskwie, która działa przy MSZ i kształci dyplomatów Federacji Rosyjskiej.
Swietłana Czestnych pracuje dla Rosyjskiego Domu Aukcyjnego w Petersburgu – w skrócie RAD. „GP” szeroko opisuje, czym się zajmuje Rosjanka z polskim paszportem (od kiedy go posiada – nie wiadomo).
RAD to spółka akcyjna utworzona w 2009 r. na podstawie rozporządzenia rządu Rosji – to ogólnorosyjska platforma aukcyjna do sprzedaży różnego rodzaju majątku – publicznego, prywatnego, bankowego. Jej udziałowcem do 2013 r. był m.in. rosyjski bank Sbierbank, kontrolowany przez Kreml (na jego czele stoi zaufany człowiek Władimira Putina), a po ataku Rosji na Ukrainę wpisany na międzynarodowe listy sankcyjne.
Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, głównym udziałowcem RAD jest inna spółka z Petersburga – St. Petersburg CJSC Russian Jeweller (ma 59 proc.). Według oficjalnej bazy SPARK Interfax należy ona do dwóch kobiet: Dinary Useinovej i Marii Marakovskay. Co ciekawe, na ich temat próżno szukać informacji.
Rosyjski Dom Aukcyjny w Petersburgu, w którym pracuje Czestnych, zajmuje się nie tylko dziełami sztuki, ale także sprzedażą majątku Federacji Rosyjskiej. Wiele wskazuje na to, że także majątku FSB, służby, która stoi za akcjami sabotażowymi w Polsce i Europie.
Prowadzi aukcje na terenie całej Rosji dotyczące nieruchomości (mieszkalnych, komercyjnych, gruntowych), ruchomości i wyposażenia (pojazdy, maszyny, sprzęt), aktywów upadłościowych (majątek firm w restrukturyzacji lub bankructwie), aktywów państwowych i korporacyjnych (prywatyzacja lub wyprzedaż majątku).
Czytaj więcej
Rosja przy pomocy służb prowadzi wojnę z Zachodem. Pokazuje, że jest zdeterminowana, gotowa zabić...
RAD jest również federalnym operatorem elektronicznej platformy handlu aukcyjnego, używanej do organizowania aukcji sprzedaży, jak i zakupów, zgodnie z różnymi przepisami federalnymi – to oznacza, że działa pod ścisłą kontrolą rosyjskiego państwa.
Obroty handlu na platformie RAD przekraczają biliony rubli, a liczba transakcji i odwiedzających jest ogromna, co pokazuje znaczenie firmy jako centralnego rynku aukcyjnego w Rosji. RAD sprzedał w 2025 r. m.in. teren dawnego moskiewskiego zakładu samochodowego należącego do rosyjskiej poczty w historycznej dzielnicy Rostokino za 3,016 mld rubli.
Co istotne, Czestnych, według ustaleń „GP”, była współautorką książek publikowanych przez wydawnictwo Muza, którym zarządzał Włodzimierz Czarzasty, a np. jej wydaną w Polsce publikację „Białowieża – rezydencja carska” sponsorował właśnie Rosyjski Dom Aukcyjny i Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie, który uchodzi za przyczółek rosyjskich służb.
Dlaczego to takie istotne, dla kogo w Rosji pracuje Swietłana Czestnych? Ustawa sankcyjna (jej pełna nazwa: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz stanowiących ochronę bezpieczeństwa narodowego), wprowadzona przez polski rząd w kwietniu 2022 r. po pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę, umieszcza na niej osoby, które w różny sposób przyczyniają się do finansowania czy wspierania tej napastniczej, wywołanej przez Rosję, wojny.
Czytaj więcej
Ze skutkiem natychmiastowym zaprzestajemy utrzymywania kontaktów oraz komunikowania się z marszał...
Np. wpisana na listę Tatiana Bakalczuk jest właścicielką największej rosyjskiej sieci sprzedaży internetowej dostarczającej klientom indywidualnym bardzo szeroki asortyment towarów, w tym najpopularniejszych marek zagranicznych. „Podmiot jest znaczącym płatnikiem podatków i w ten sposób, poprzez zasilanie budżetu FR, pośrednio wspiera agresję wobec Ukrainy” – tak ABW w tym przypadku uzasadniała wpis.
Inna spółka rosyjska OOO Firn M i jej beneficjent Ilja Aleksandrowicz Markow trafili na listę sankcyjną w Polsce, bo „są darczyńcami pomocy humanitarnej dla rosyjskich żołnierzy uczestniczących w trwającej inwazji na Ukrainę. Ponadto, mieli oni udzielać wsparcia rosyjskiej pozarządowej Międzynarodowej Organizacji Publicznej Mars-Merkury, poprzez sfinansowanie wydania rosyjskich książek historycznych (ok. 20 publikacji)”.
Na długiej liście sankcyjnej są spółki i osoby prywatne, które czerpią korzyści biznesowe z układu z reżimem Putina. Wiele firm trafia na listę za łamanie sankcji unijnych, jakimi obłożono Rosję i np. sprowadzanie zakazanego importem drewna, biżuterii czy luksusowych samochodów. Na listę sankcyjną trafiła nawet polska spółka Reiven Technologies Polska, która miała omijać sankcje nakładane na Rosję przy eksporcie towarów podwójnego zastosowania (towary wysyłane do Kazachstanu i Chin były następnie przedmiotem importu przez Federację Rosyjską).
Z kolei na czarną listę unijną trafili nawet dyrektor rosyjskiego Ermitażu i uznany rosyjski archeolog, bo prowadząc wykopaliska na Krymie, mieli służyć imperialnej polityce Kremla.
Stanisław Żaryn, były zastępca koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS
Stanisław Żaryn, były zastępca koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS, który uruchamiał polską listę sankcyjną, pytany przez „Rz” o przypadek Swietłany Czestnych, odpowiada, że „polska lista sankcyjna powinna w tym przypadku zostać zastosowana”–. Przypomnijmy, że jest to instrument wprowadzony po to, żeby nie finansować z polskiego budżetu i z polskiej gospodarki żadnych struktur powiązanych z Federacją Rosyjską. A w przypadku opisywanej Rosjanki ewidentnie zachodzi podejrzenie, że mamy do czynienia z osobą, która funkcjonuje w instytucjach, które muszą być powiązane z państwem rosyjskim – mówi „Rzeczpospolitej” Stanisław Żaryn.
I zaznacza:– Czym innym są powiązania marszałka Sejmu, a czym innym jest kwestia funkcjonowania w Polsce podmiotów czy osób, które są w jakikolwiek sposób powiązane z Federacją Rosyjską. Bezwzględnie powinniśmy dbać o to, żeby żadne środki z Polski nie trafiały do budżetu wojennego Putina – wskazuje Żaryn.
O wpisie na listę sankcyjną decyduje szef MSWiA, wnioski kierują szefowie służb, najczęściej ABW czy KAS. – Na pewno sprawa musi zostać przebadana, jeśli chodzi o strukturę własnościową spółki należącej do Rosjanki, przepływy finansowe. I dopiero na podstawie takiego rozpoznania analitycznego podejmowana jest decyzja o wpisaniu osoby lub podmiotu na listę sankcyjną. Taki wpis pozwala zamrozić aktywa spółki czy wprowadzić do niej kuratora. Takie mechanizmy były za naszych czasów stosowane i były skuteczne, przepływy finansowe z Polski do Rosji nie miały miejsca – wskazuje nasz rozmówca.
„Rzeczpospolita” zapytała MSWiA, czy szef ABW lub innej służby wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji o wpisanie Rosjanki na listę sankcyjną. „MSWiA ze względu na konieczność ochrony bezpieczeństwa narodowego nie udziela informacji na temat toczących się postępowań, ani ich przebiegu” – odpisał nam resort Marcina Kierwińskiego. Według Macieja Wąsika, byłego wiceszefa MSWiA w czasach rządów PiS, „powinien to zrobić niezwłocznie”. A także za wpisem na portalu X – „zamrozić jej wszystkie aktywa w Polsce oraz rozważyć skierowanie wniosku do ministra rozwoju o ustanowienie tymczasowego zarządu przymusowego nad jej majątkiem”.
Prezydent Karol Nawrocki zażądał informacji na temat Swietłany Czestnych. Temat „podjętych przez organy państwa działań, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko–biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego” będzie jednym z punktów środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu.
Według naszych informacji prezydent chce usłyszeć konkrety od ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka dotyczące tego, co służby wiedzą o samej Rosjance i jej związkach z marszałkiem Sejmu. Awantury jednak nie będzie.– Sąd nad Czarzastym to pułapka, nie chcemy tego robić. Ale nie wystarczy nam zapewnienie, że marszałek ma „ochronę kontrwywiadowczą” – mówi nam źródło w Pałacu Prezydenckim.
Czytaj więcej
Karol Nawrocki jako prezydent RP z mocy prawa będzie miał dostęp do najwyższych klauzul tajności....
„GP” opisała też inny niepokojący fakt. Włodzimierz Czarzasty nie był weryfikowany przez ABW jako członek sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych – zasiadał w niej od jesieni 2023 r. i przez dwa lata nie wystąpił o poświadczenie bezpieczeństwa do materiałów ściśle tajnych (jako poseł z urzędu ma dostęp do informacji objętych klauzulą „tajne”). Dopiero kiedy został marszałkiem Sejmu, taki dostęp uzyskał – ale z mocy urzędu (bez sprawdzenia przez ABW).
Kancelaria Sejmu odpowiada „Rzeczpospolitej”, że „w przypadku członków sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych występowanie o dostęp do informacji objętych klauzulą »ściśle tajne« ma charakter fakultatywny. Z mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych Marszałek Sejmu posiada dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne” oraz znajduje się pod ścisłą ochroną kontrwywiadowczą”. Jacek Dobrzyński, rzecznik służb zapewnił, że „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń”.
Jednak kontakty z rosyjską wspólniczką powiązaną ze środowiskiem Kremla – nawet jeśli są tylko biznesowe, a Włodzimierza Czarzastego nie ma już w zarządzie hotelowej spółki (biznesu dogląda jego żona) – wymagają prześwietlenia.
– Z tego, co wiemy, Włodzimierz Czarzasty nigdy nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa i nie poddał się sprawdzeniu przez ABW. To, że nie zrobił tego, będąc członkiem Komisji ds. Służb Specjalnych, źle o nim świadczy. Dzisiaj w jego własnym interesie powinno być dążenie do tego, by ustalić, jak to się stało, że trafił akurat na taką wspólniczkę – mówi „Rzeczpospolitej” gen. Maciej Materka, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego. I wskazuje, że obecnie mechanizmy weryfikacji są ograniczone, gdyż marszałek Sejmu – tak samo jak prezydent, premier i marszałek Senatu – otrzymuje pełny dostęp do najwyższych tajemnic, krajowych oraz natowskich i unijnych. – Obecnie jego pełna rzetelna weryfikacja na mocy Ustawy o ochronie informacji niejawnych jest więc niemożliwa – tłumaczy gen. Materka.
Co więc dziś mogą zrobić służby? – Pozostaje wyjaśnienie tych wszystkich wątków jedynie w ramach nieopisanej, szeroko rozumianej ochrony kontrwywiadowczej. Ta jednak ma ograniczone możliwości badania otoczenia marszałka, czyli osób i biznesów związanych z kontrowersyjną Rosjanką. Nie dostarcza tak pełnych informacji o osobie, jak ankieta bezpieczeństwa i rzetelnie przeprowadzone postępowanie sprawdzające – podkreśla Maciej Materka.
I ocenia: – Zwłaszcza teraz, kiedy Włodzimierz Czarzasty jest w sytuacji kryzysu z administracją amerykańską, wyjaśnienie wszelkimi możliwymi sposobami sprawy Rosjanki, będącej jego biznesową wspólniczką, jest szczególnie pożądane. Państwo dysponuje możliwością kontroli przez CBA oświadczeń majątkowych, w ramach której można szeroko sprawdzić majątek obecnego marszałka Sejmu i przepływy finansowe na jego kontach. Nawet teraz można badać oświadczenia, które składał jako poseł, tu nie ma formalnych ograniczeń – podsumowuje gen. Materka.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
– Jak mały wchodzi do baru, to musi rzucić się z pięściami na największego – mówi polityk Lewicy, opisujący napi...
Program SAFE jest dla prezydenta Karola Nawrockiego zdecydowanie najważniejszym tematem środowego posiedzenia Ra...
W klubie Polski 2050 doszło do nieudanej próby odwołania przewodniczącego Pawła Śliza. Informację na ten temat p...
Spotkaliśmy się w gronie ludzi mądrych i ambitnych, którzy wiedzą, jak projektować przyszłość, aby Polska była...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas