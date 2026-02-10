- Druga sprawa: sprawa moja. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest bazar. To nie jest tak, że mają stawać tego typu sprawy. Od takich spraw są służby, prokuratura i sąd. Takimi sprawami jak SAFE powinna RBN się zajmować - dodał.

- Prezydium Sejmu się nie zgodzi, by Sejm był bazarem albo cyrkiem. Nie będziemy stawiali straganów pana prezydenta Nawrockiego w RBN i w Sejmie – mówił też lider Nowej Lewicy.

Włodzimierz Czarzasty: Takie pytania zadam prezydentowi na posiedzeniu RBN

Czarzasty zapowiedział jednocześnie, że zamierza na RBN zadać prezydentowi kilka pytań.

- To są pytania dotyczące kontaktów prezydenta ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka. Dotyczą koneksji prezydenta z osobami takimi jak Wielki Bu (...), wpadania w ramiona Tomasza P. pseudonim Dragon. Dotyczy też bijatyk wraz z członkami grupy Chuligani Wolnego Miasta w 2009 roku, w której uczestniczyły osoby później skazywane za poważne przestępstwa m.in. handel narkotykami, podpalenia, pobicia. Nie były to szlachetne pojedynki, jak prezydent mówił, a zwykła zasadzka z użyciem kastetów, kijów bejsbolowych i innych bandyckich narzędzi – wyliczał Czarzasty. Marszałek Sejmu mówił też, że „warto zapytać” dlaczego Kancelaria Sejmu „ukrywa część zdjęć” z pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, w której uczestniczył Nawrocki.

- Wezwę prezydenta do znaczących wyjaśnień dotyczących jego pacy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu. Czy był jedynie świadkiem procederów prostytucji i sutenerska, o których pisały media, czy też brał (...) w nich udział jako pośrednik. Czy będąc świadkiem popełnienia tam przestępstw np. sutenerstwa reagował pan, czy zgłaszał te sprawy organom ścigania – mówił Czarzasty.

- Zapytam też Dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa, czy ta decyzja została zmieniona przez ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Wacławka i dlaczego – kontynuował. Dodał, że zapyta też dlaczego Wacławek jest obecnie doradcą prezydenta.