10.02.2026
Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP
Czarzasty poinformował, że prezydium Sejmu odrzuciło (stosunkiem głosów 4 do 1) wniosek o „podjęcie stosownych działań mających na celu wyznaczenie i zwołania w niezwłocznym terminie nadzwyczajnego, dodatkowego posiedzenia Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie publikacji w »Gazecie Polskiej«”. - Temat zwołania dodatkowego posiedzenia Sejmu ws. o której pisała „Gazeta Polska” jest, przynajmniej tą drogą, nieaktualny - oświadczył marszałek Sejmu.
Chodzi o publikację, która ma być przedmiotem środowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego. RBN ma zająć się działaniami „podjętymi przez organy państwa działaniami, mającymi na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”.
Sprawa „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego, którymi prezydent chce zająć się na posiedzeniu RBN, dotyczy publikacji „Gazety Polskiej”, Telewizji Republika oraz innych mediów kojarzonych z PiS, które opisują relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki i powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie.
Autorzy publikacji twierdzą, że kontakty te powinny być przedmiotem zainteresowania służb z uwagi na funkcję Czarzastego i możliwy konflikt interesów. Przewodniczący Nowej Lewicy odrzuca zarzuty, podkreślając, że nie ma żadnych postępowań ani zarzutów ze strony prokuratury czy służb, a sprawa – jego zdaniem – opiera się wyłącznie na publikacjach medialnych i ma charakter polityczny.
Sprawę skomentował Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Czarzasty przyznał, że stało się to na jego wniosek. „W związku z zapytaniami dziennikarzy informuję, że podlegający ochronie kontrwywiadowczej ze strony polskich służb specjalnych marszałek Sejmu RP Włodzimierz Czarzasty posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności.” – oświadczył Dobrzyński, dodając, że „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń i bezwzględnie realizują przepisy obowiązujące w tym zakresie”.
- Zostało stwierdzone, że nie ma w stosunku do mnie i w moich kontaktach niczego niestosownego. Tę sprawę uważam za zakończoną - podsumował na wtorkowej konferencji prasowej Czarzasty
Marszałek Sejmu był pytany jak zachowa się na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. - Staje tam problem SAFE-u. SAFE to kwestia wydania ponad 40 mld euro. To jest temat w dużej mierze poufny i tajny. Problem polega na tym, że będzie uczestniczył w tym wydarzeniu pan poseł (Włodzimierz) Skalik, polityk wprost prorosyjski, jedyny parlamentarzysta, który zagłosował przeciw uchwale potępiającej ataki rosyjskie na terytorium RP – zauważył.
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
- Druga sprawa: sprawa moja. Rada Bezpieczeństwa Narodowego to nie jest bazar. To nie jest tak, że mają stawać tego typu sprawy. Od takich spraw są służby, prokuratura i sąd. Takimi sprawami jak SAFE powinna RBN się zajmować - dodał.
- Prezydium Sejmu się nie zgodzi, by Sejm był bazarem albo cyrkiem. Nie będziemy stawiali straganów pana prezydenta Nawrockiego w RBN i w Sejmie – mówił też lider Nowej Lewicy.
Czarzasty zapowiedział jednocześnie, że zamierza na RBN zadać prezydentowi kilka pytań.
- To są pytania dotyczące kontaktów prezydenta ze środowiskiem pseudokibiców i przestępczego półświatka. Dotyczą koneksji prezydenta z osobami takimi jak Wielki Bu (...), wpadania w ramiona Tomasza P. pseudonim Dragon. Dotyczy też bijatyk wraz z członkami grupy Chuligani Wolnego Miasta w 2009 roku, w której uczestniczyły osoby później skazywane za poważne przestępstwa m.in. handel narkotykami, podpalenia, pobicia. Nie były to szlachetne pojedynki, jak prezydent mówił, a zwykła zasadzka z użyciem kastetów, kijów bejsbolowych i innych bandyckich narzędzi – wyliczał Czarzasty. Marszałek Sejmu mówił też, że „warto zapytać” dlaczego Kancelaria Sejmu „ukrywa część zdjęć” z pielgrzymki kibiców na Jasną Górę, w której uczestniczył Nawrocki.
- Wezwę prezydenta do znaczących wyjaśnień dotyczących jego pacy jako ochroniarza w sopockim Grand Hotelu. Czy był jedynie świadkiem procederów prostytucji i sutenerska, o których pisały media, czy też brał (...) w nich udział jako pośrednik. Czy będąc świadkiem popełnienia tam przestępstw np. sutenerstwa reagował pan, czy zgłaszał te sprawy organom ścigania – mówił Czarzasty.
- Zapytam też Dlaczego w 2021 roku ABW zgłosiła poważne zastrzeżenia wobec pana Karola Nawrockiego i odmówiła przyznania obecnemu prezydentowi poświadczenia bezpieczeństwa, czy ta decyzja została zmieniona przez ówczesnego szefa ABW Krzysztofa Wacławka i dlaczego – kontynuował. Dodał, że zapyta też dlaczego Wacławek jest obecnie doradcą prezydenta.
Na koniec marszałek Sejmu zapowiedział, że spyta prezydenta „co robił w 2018 roku w Moskwie”. - Był pan wówczas dyrektorem Muzeum II Wojny światowej. Według posła Krzysztofa Brejzy pana wyjazd kosztował ponad 20 tys. zł, a po powrocie, mimo że zabrał pan swojego rzecznika prasowego, nie było śladu informacji. Z kim się pan spotykał o czym rozmawiał i co załatwiał? - pytał Czarzasty.
