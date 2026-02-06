Prof. Antoni Dudek w rozmowie z „Rz” stwierdził, że Nawrocki i PiS będą brnąć w relacje z Trumpem, bez względu na to, co powie, bo wierzą, że w 2027 r. pomoże wrócić do władzy partii Kaczyńskiego.

Pytanie, czy amerykańska magia wciąż działa, gdy w Białym Domu powieszone zostało w oficjalnym miejscu zdjęcie Trumpa z Putinem, który jest odpowiedzialny za wojnę na Ukrainie. Czy wyborcom podoba się, że Putin oszukuje naszego sojusznika w sprawie zawieszenia broni na Ukrainie, mimo że Trump ściska się z prezydentem Rosji na czerwonym dywanie?

Strach Pałacu Prezydenckiego przed piętnem wetomatu

Karol Nawrocki zrobił sobie chwilową przerwę w wetowaniu, ale za chwilę będzie blokował choćby ustawę dotyczącą związków partnerskich. W Pałacu Prezydenckim boją się, że do Nawrockiego przyklei się łatka wetomatu.

Ponadto wciąż nie wiemy wszystkiego na temat przeszłości byłego prezydenta. Czy prezydent wystąpiłby do służb, żeby prześwietliły jego kontakty i przyjrzały się relacjom sprzed wyborów prezydenckich? Tu wciąż jest wiele białych plam. Przyjacielskie powitania z kibolem-przestępcą na Jasnej Górze to jeden z przykładów, że zabagniona przeszłość upomina się o Nawrockiego.

Prezydent ma też problem ze swoimi ludźmi. Na Krakowskim Przedmieściu trwa walka o wpływy i dostęp do ucha pierwszego obywatela RP. Sławomir Cenckiewicz, mentor Nawrockiego, ma nad prezydentem największą władzę, ale nie ma dostępu do wszystkich tajemnic państwowych. Gardłujący Nawrocki w sprawie poświadczeń Czarzastego nie wypada wiarygodnie, gdy sam ma niewyjaśnioną przeszłość i szefa BBN bez dostępu do wszystkich tajemnic. Przeszłość dopada też prezydenckiego ministra Adama Andruszkiewicza, który jest podejrzany o fałszowanie podpisów sprzed 12 lat. Przez 8 lat rządów PiS prokurator generalny Zbigniew Ziobro nie zdecydował się umorzyć śledztwa. Również relacje z PiS różnie się układają.

Amerykanie chcą wpływać na polską politykę i przyszły polski rząd

Po spotkaniu Jarosława Kaczyńskiego z Grzegorzem Braunem Amerykanie wystraszyli się, że PiS chce koalicji rządowej z antysemitami. To środowisko poparło Nawrockiego w wyborach. PSL nie chce współpracować z PiS, a prezydent nie ma wpływu na ludowców, mimo nacisków administracji Trumpa.

Poza słowami, które nic nie ważą. Karol Nawrocki nic nie może dziś zaoferować USA. W relacjach w UE nie ma mocy sprawczej, co pokazał, nie potrafiąc zbudować sojuszu blokującego umowę z Mercosur, mimo wcześniejszych deklaracji. W relacjach wewnętrznych prezydent może być jedynie twarzą destabilizacji i blokowania. Spór z Tuskiem przegrywa, co pokazują sondaże, a teraz wzmacnia Czarzastego i Nową Lewicę.

Prezydent otworzył zbyt wiele frontów naraz i przyklejając się do problematycznego Trumpa zużywa się szybciej, niż się spodziewano. Karol Nawrocki pozostanie liderem sondaży zaufania, bo Polacy obdzielają prezydentów premią, ale miesiąc miodowy od wyborców już dawno temu minął, a teraz, wdając się w nieswoje walki, przestaje być atutem prawicy w walce z Donaldem Tuskiem.