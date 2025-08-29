Największym zaufaniem uczestnicy sondażu obdarzają wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ufa mu „zdecydowanie” lub „raczej” w sumie 41,8 proc. badanych. To powrót Sikorskiego na szczyt tego rankingu po dwóch miesiącach. Sikorskiemu nie ufa 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Karol Nawrocki, który jeszcze w lipcu był na szczycie tego rankingu, spadł na drugie miejsce. W sierpniu cieszył się zaufaniem 41,3 proc. pozytywnych wskazań. 48 proc. ma o nim negatywne zdanie. Dla 10,3 proc. pozostaje obojętny. To wyraźny sygnał, że polityczna pozycja prezydenta, choć nadal silna, zaczyna się chwiać – czytamy w opracowaniu raportu w portalu Onet.

Na trzecim miejscu w sierpniu znalazł się premier Donald Tusk. Zaufanie do premiera deklarowało 36,4 proc. uczestników badania. Zbliżone wyniki mieli: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.).

Duży spadek Sławomira Mentzena

Jak zauważa Onet, uwagę zwraca duży spadek zaufania do Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji stracił aż 6,3 pkt proc. i jego wynik to obecnie 28,9 proc. Niekorzystny trend dotyczy także prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zaufanie do niego ma obecnie 26,7 proc. badanych (to o 5 punktów procentowych mniej).