Aktualizacja: 29.08.2025 09:00 Publikacja: 29.08.2025 08:27
Karol Nawrocki
Foto: PAP/Albert Zawada
Największym zaufaniem uczestnicy sondażu obdarzają wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ufa mu „zdecydowanie” lub „raczej” w sumie 41,8 proc. badanych. To powrót Sikorskiego na szczyt tego rankingu po dwóch miesiącach. Sikorskiemu nie ufa 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.
Karol Nawrocki, który jeszcze w lipcu był na szczycie tego rankingu, spadł na drugie miejsce. W sierpniu cieszył się zaufaniem 41,3 proc. pozytywnych wskazań. 48 proc. ma o nim negatywne zdanie. Dla 10,3 proc. pozostaje obojętny. To wyraźny sygnał, że polityczna pozycja prezydenta, choć nadal silna, zaczyna się chwiać – czytamy w opracowaniu raportu w portalu Onet.
Czytaj więcej
Któremu z polityków ufa najwięcej Polek i Polaków? Najnowszy sondaż IBRiS pokazuje wyraźne przeta...
Na trzecim miejscu w sierpniu znalazł się premier Donald Tusk. Zaufanie do premiera deklarowało 36,4 proc. uczestników badania. Zbliżone wyniki mieli: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.).
Jak zauważa Onet, uwagę zwraca duży spadek zaufania do Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji stracił aż 6,3 pkt proc. i jego wynik to obecnie 28,9 proc. Niekorzystny trend dotyczy także prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zaufanie do niego ma obecnie 26,7 proc. badanych (to o 5 punktów procentowych mniej).
Na końcu rankingu znalazł się Szymon Hołownia, któremu ufa zaledwie 20,3 proc. badanych. To kolejny miesiąc, w którym marszałek Sejmu zamyka zestawienie, ale – jak zauważono – duże zmiany dotyczyły odsetka nieufności wobec niego. O ile w lipcu brak zaufania do Hołowni deklarowało 62,9 proc. osób, w obecnym sondażu to 48,6 proc. Aż 30,1 proc. deklaruje obojętność wobec lidera Polski 2050.
Czytaj więcej
Szymon Hołownia znalazł się na ostatnim miejscu w rankingu zaufania do polityków przygotowanym pr...
Najwięcej odpowiedzi negatywnych, dotyczących deklaracji braku zaufania, dotyczyło lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie ufa mu aż 58,7 proc. badanych w sondażu IBRiS. Na kolejnych miejscach w tym antyrankingu są Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz Donald Tusk (53 proc.).
Jak zauważa Onet, ujemny bilans zaufania – więcej wskazań z deklaracjami nieufności niż tych, dotyczących zaufania – dotyczy niemal wszystkich polityków. Pozytywne wyjątki to Magdalena Biejat (ufa jej 35,8 proc. badanych, nie ufa 32,5 proc., zaś 20 proc. traktuje obojętnie), Piotr Zgorzelski (27,7 wskazań pozytywnych, 23,1 negatywnych i 16 neutralnych) i Krzysztof Gawkowski (26,2 pozytywnych wskazań, 26,2 odpowiedzi negatywnych i 22 proc. obojętnych).
Pod względem przewagi negatywnych odpowiedzi nad pozytywnymi najgorzej wypada Jarosław Kaczyński (25,9 odpowiedzi z deklaracją zaufania, 58,7 deklarujących nieufność i 14,3 odpowiedzi neutralnych), Szymon Hołownia (20,3 pozytywnych, 48,6 negatywnych i 30,1 obojętnych) oraz Sławomir Mentzen (28,9 odpowiedzi pozytywnych, 52,7 negatywnych i 18,1 proc. obojętnych).
Deklarowane poparcie dla wybranych partii politycznych od 2023 r.
Foto: Infografika PAP
Sondaż IBRiS dla Onetu wykonano metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) na grupie liczącej 1100 osób.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Największym zaufaniem uczestnicy sondażu obdarzają wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ufa mu „zdecydowanie” lub „raczej” w sumie 41,8 proc. badanych. To powrót Sikorskiego na szczyt tego rankingu po dwóch miesiącach. Sikorskiemu nie ufa 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.
Karol Nawrocki, który jeszcze w lipcu był na szczycie tego rankingu, spadł na drugie miejsce. W sierpniu cieszył się zaufaniem 41,3 proc. pozytywnych wskazań. 48 proc. ma o nim negatywne zdanie. Dla 10,3 proc. pozostaje obojętny. To wyraźny sygnał, że polityczna pozycja prezydenta, choć nadal silna, zaczyna się chwiać – czytamy w opracowaniu raportu w portalu Onet.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Mamy technologie i infrastrukturę, dzięki którym możemy stworzyć łączność bardzo mocno dostosowaną do potrzeb danego przedsiębiorcy. My nazywamy to sieciami kampusowymi – mówi Mariusz Garczyński, ekspert ICT Orange Polska.
W ubiegłej kadencji kołu poselskiemu Konfederacji aż trzykrotnie wstrzymywano wypłatę środków z powodu przekrocz...
Były minister zdrowia Adam Niedzielski, który został pobity, powiedział, że nowy rząd odebrał mu ochronę i że na...
Jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci ze styku polityki i internetu Wojciech O. zostanie w areszcie do 1...
Do języka potocznego przeszło nieco romantyczne powiedzenie o tym, by może jednak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady.
Członkowie rządu zaprezentowali „Poradnik bezpieczeństwa” zawierający wskazówki, jak zachować się w przypadku wo...
Kiedyś dotacje, teraz raczej kredyty na preferencyjnych warunkach. Podejście Brukseli do finansowania rozwoju przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej ewoluuje, ale niezmienne jest to, że wciąż firmy mogą liczyć na wsparcie. Co więcej, już nie tylko ze środków unijnych, ale także krajowych.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas