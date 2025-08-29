Rzeczpospolita
Wydarzenia
Duże zmiany w rankingu zaufania. Karol Nawrocki spadł ze szczytu, jest nowy lider

Prezydent Karol Nawrocki zanotował wyraźny spadek w rankingu zaufania i w najnowszym, sierpniowym sondażu IBRiS dla Onetu nie jest już liderem. Tę pozycję odzyskał Radosław Sikorski. Duże straty dotyczą też Sławomira Mentzena i Jarosława Kaczyńskiego.

Publikacja: 29.08.2025 08:27

Karol Nawrocki

Karol Nawrocki

Foto: PAP/Albert Zawada

Bartosz Lewicki

Największym zaufaniem uczestnicy sondażu obdarzają wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Ufa mu „zdecydowanie” lub „raczej” w sumie 41,8 proc. badanych. To powrót Sikorskiego na szczyt tego rankingu po dwóch miesiącach. Sikorskiemu nie ufa 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Karol Nawrocki, który jeszcze w lipcu był na szczycie tego rankingu, spadł na drugie miejsce. W sierpniu cieszył się zaufaniem 41,3 proc. pozytywnych wskazań. 48 proc. ma o nim negatywne zdanie. Dla 10,3 proc. pozostaje obojętny. To wyraźny sygnał, że polityczna pozycja prezydenta, choć nadal silna, zaczyna się chwiać – czytamy w opracowaniu raportu w portalu Onet. 

Czytaj więcej

Prezydent elekt Karol Nawrocki, szef MSZ Radosław Sikorski i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski
Polityka
Sondaż IBRiS: Mocne przetasowania w rankingu zaufania do polityków. Nowy lider

Na trzecim miejscu w sierpniu znalazł się premier Donald Tusk. Zaufanie do premiera deklarowało 36,4 proc. uczestników badania. Zbliżone wyniki mieli: Magdalena Biejat (35,8 proc.), Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz Andrzej Duda (34,3 proc.).

Duży spadek Sławomira Mentzena

Jak zauważa Onet, uwagę zwraca duży spadek zaufania do Sławomira Mentzena. Lider Konfederacji stracił aż 6,3 pkt proc. i jego wynik to obecnie 28,9 proc. Niekorzystny trend dotyczy także prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Zaufanie do niego ma obecnie 26,7 proc. badanych (to o 5 punktów procentowych mniej).

Na końcu rankingu znalazł się Szymon Hołownia, któremu ufa zaledwie 20,3 proc. badanych. To kolejny miesiąc, w którym marszałek Sejmu zamyka zestawienie, ale – jak zauważono – duże zmiany dotyczyły odsetka nieufności wobec niego. O ile w lipcu brak zaufania do Hołowni deklarowało 62,9 proc. osób, w obecnym sondażu to 48,6 proc. Aż 30,1 proc. deklaruje obojętność wobec lidera Polski 2050.

Czytaj więcej

Karol Nawrocki i Szymon Hołownia
Polityka
Polacy stracili zaufanie do Szymona Hołowni. Komu ufają? Nowy sondaż

Komu Polacy ufają najmniej?

Najwięcej odpowiedzi negatywnych, dotyczących deklaracji braku zaufania, dotyczyło lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Nie ufa mu aż 58,7 proc. badanych w sondażu IBRiS. Na kolejnych miejscach w tym antyrankingu są Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz Donald Tusk (53 proc.).

Jak zauważa Onet, ujemny bilans zaufania – więcej wskazań z deklaracjami nieufności niż tych, dotyczących zaufania – dotyczy niemal wszystkich polityków. Pozytywne wyjątki to Magdalena Biejat (ufa jej 35,8 proc. badanych, nie ufa 32,5 proc., zaś 20 proc. traktuje obojętnie), Piotr Zgorzelski (27,7 wskazań pozytywnych, 23,1 negatywnych i 16 neutralnych) i Krzysztof Gawkowski (26,2 pozytywnych wskazań, 26,2 odpowiedzi negatywnych i 22 proc. obojętnych).

Pod względem przewagi negatywnych odpowiedzi nad pozytywnymi najgorzej wypada Jarosław Kaczyński (25,9 odpowiedzi z deklaracją zaufania, 58,7 deklarujących nieufność i 14,3 odpowiedzi neutralnych), Szymon Hołownia (20,3 pozytywnych, 48,6 negatywnych i 30,1 obojętnych) oraz Sławomir Mentzen (28,9 odpowiedzi pozytywnych, 52,7 negatywnych i 18,1 proc. obojętnych). 

Deklarowane poparcie dla wybranych partii politycznych od 2023 r.

Deklarowane poparcie dla wybranych partii politycznych od 2023 r.

Foto: Infografika PAP

Sondaż IBRiS dla Onetu wykonano metodą wspomaganego komputerowo wywiadu telefonicznego (CATI) na grupie liczącej 1100 osób.

Źródło: rp.pl

