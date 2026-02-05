Aktualizacja: 06.02.2026 02:33 Publikacja: 05.02.2026 18:50
Włodzimierz Czarzasty
Foto: PAP/Piotr Nowak
„Ze skutkiem natychmiastowym nie będziemy utrzymywać dalszych kontaktów ani komunikacji z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym, którego oburzające i nieprowokowane obelgi były skierowane przeciwko prezydentowi Trumpowi”- te słowa ambasadora USA w Polsce Toma Rose’a muszą szokować. Wielu uzna je za dyplomatyczny skandal i nie ma w tym nic dziwnego. Dyplomacja polega na utrzymywaniu, pielęgnowaniu kontaktów zwłaszcza między sojusznikami, a nie na teatralnym ich zrywaniu. A to, że Waszyngton i Warszawa powiązane są bliskim sojuszem, powtarza się po obu stronach Atlantyku niemal bez przerwy.
Tak, w istocie jesteśmy sojusznikami. I partnerami, a w takich relacjach powinien obowiązywać wzajemny szacunek, zarówno wobec osób, jak i instytucji. Deklaracja ambasadora Rose’a – wypada przyznać to ze smutkiem – zdecydowanie mija się z tą regułą. I z pewnością właśnie tak zostanie przyjęta przez większość Polaków.
Włodzimierz Czarzasty nie jest bowiem osobą prywatną, niesfornym felietonistą czy szefem nieprzychylnego administracji Donalda Trumpa think tanku. Włodzimierz Czarzasty to marszałek Sejmu, organizator jego prac i twarz polskiego parlamentu. Zerwanie komunikacji z marszałkiem Sejmu to cios w tenże parlament. Przecięcie nici nie tylko w kontaktach z osobą fizyczną, ale z instytucją, na której czele stoi marszałek. I o tym – mam wrażenie – ambasador Tom Rose nie pomyślał.
Na dodatek sama treść deklaracji ambasadora nie przekonuje: nikt nie słyszał publicznych „obelg” marszałka wobec prezydenta USA Donalda Trumpa. Włodzimierz Czarzasty wypowiedział się wyłącznie o tym, że nie poprze wniosku o pokojową Nagrodę Nobla dla amerykańskiego prezydenta, bo „ten na to nie zasługuje”. Osobiście uważam, że taka wypowiedź, choć bardzo nieelegancka, mieści się w granicach poprawności politycznej i nie jest w najmniejszym stopniu obelgą.
Jednak inną sprawą jest, czy Włodzimierz Czarzasty powinien taką deklarację składać publicznie; w tej kwestii jestem wobec niego równie krytyczny jak wobec deklaracji ambasadora Toma Rose’a. Włodzimierz Czarzasty intencjonalnie przyczynił się do tego niefortunnego komunikatu. Zdecydowanie za daleko się zagalopował. I, co mu się zdarza coraz częściej, przesadził, jakby zapominając, że role marszałka Sejmu i publicystycznego zagończyka nie idą ze sobą w parze. Tak jak Rose nie powinien publicznie ogłaszać zakazu kontaktu z drugą osobą w państwie (mógł wydać dyskretne dyspozycje), tak marszałek Czarzasty winien wyrazić swoje zdanie w sposób bardziej dyplomatyczny i na piśmie.
Czytaj więcej
Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty odniósł się do skierowanego do niego apelu przewodniczących...
Ta właśnie niepotrzebna ostentacja wywołała skrajnie niefortunną deklarację Rose’a. Obie są szkodliwe. Rose dolewa oliwy do ognia rosnącej niechęci polskiej opinii publicznej wobec administracji Donalda Trumpa i wydaje się ingerować w polityczny spór między głową państwa i marszałkiem Sejmu. Polacy tego wyjątkowo nie lubią, o czym świetnie powinien wiedzieć, mając w pamięci nadwiślańskie idiosynkrazje od czasów ambasadora Repnina. Włodzimierz Czarzasty igra zaś kwestią bezpieczeństwa państwa, zapominając, że racja stanu jest ważniejsza od sondaży partyjnych.
Po obu więc stronach brak profesjonalizmu. Tyle że Toma Rose’a można jeszcze zrozumieć. Nie jest zawodowym dyplomatą i reprezentuje polityka o legendarnie wybujałym ego. Ale Włodzimierz Czarzasty? Polityk z takim doświadczeniem? Aż trudno uwierzyć.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Trwająca od czterech lat wojna z Ukrainą wykańcza gospodarkę Rosji. Nowy nuklearny wyścig zbrojeń z USA, możliwy...
W obecnej sytuacji geopolitycznej zmiana Rady Bezpieczeństwa Narodowego w organ wewnętrznej wojny politycznej je...
Próba wykorzystania Rady Bezpieczeństwa Narodowego do ataku na marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego już na p...
Bez względu na to, czy prawdą jest, że administracja USA Donalda Trumpa stara się zmienić rząd w Polsce, czy też...
Powołanie przez Donalda Tuska polskiego zespołu badającego akta sprawy Jeffreya Epsteina oraz zapowiedź Karola N...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas