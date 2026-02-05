A co, jeśli politycy PiS okłamują Władysława Kosiniaka-Kamysza?

Aktualizacja: 05.02.2026 06:54 Publikacja: 05.02.2026 04:30
Władysław Kosiniak-Kamysz
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
PiS naciska na prezesa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, by ten zmienił front i porzucił obecną koalicję rządzącą – takie informacje od miesięcy słyszą dziennikarze „Rzeczpospolitej”. Przechodząc na drugą stronę mocy, którą stałaby się nowa koalicja PiS i PSL, miałby dostać tekę premiera. Do powodzenia przedsięwzięcia niezbędny, oprócz wolty szefa ludowców, byłby jeszcze jeden partner – wybór jest niewielki i sprowadza się do Konfederacji lub Polski 2050. Ta druga partia znajduje się we wrażliwym momencie. Zmiana władzy i konflikty interpersonalne mogłyby doprowadzić do jej rozpadu. A połowa członków klubu parlamentarnego Polski 2050 to wystarczająca siła, by stworzyć nową większość w Sejmie,
.
Walka frakcji, zmiany frontów, różne układy, a nawet zdrady to przykry standard nie tylko w polskiej polityce. Niepokojąca jest jednak forma nacisku na wicepremiera Kosiniaka-Kamysza. Źródła „Rzeczpospolitej” twierdzą, że PiS powołuje się w tych podchodach na administrację Donalda Trumpa. Amerykanie mieliby nie chcieć, by Donald Tusk dalej rządził Polską. Powód? Jest zbyt prounijny i za bardzo antyamerykański. Straszakiem miałoby być odcięcie Polski od kontaktów z Pentagonem – być może zmniejszenie współpracy militarnej.. To może brzmieć przekonująco dla ministra obrony narodowej.
Czy Stany Zjednoczone naprawdę chcą zmienić rząd w Warszawie na bardziej sobie przychylny? Są tylko dwie możliwości. Jeśli to prawda, mamy do czynienia ze skandalem dyplomatycznym. Inny kraj stara się doprowadzić za pomocą szantażu do zmiany władzy w innym, suwerennym kraju, który de facto jest jego sojusznikiem.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Natomiast jeśli to nieprawda, to mamy do czynienia z sytuacją bardzo podobną do opisanej w art. 230 kodeksu karnego, tylko przeniesioną w inny układ relacji. W tej historii mógłby on brzmieć: „Kto powołując się na wpływy w obcym państwie albo wywołując przekonanie o istnieniu takich wpływów, podejmuje się pośrednictwa w załatwieniu sprawy za korzyść osobistą albo jej obietnicę, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat ośmiu”. Zresztą, ten opis wydaje się pasować także do pierwszego przypadku.
W każdym z tych wariantów mamy do czynienia z przekroczeniem norm. Zupełnie innych, ale wyjątkowo ważnych dla stosunków międzynarodowych i funkcjonowania państwa.
