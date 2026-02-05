A trzecia próba to już przełom jesieni i obecnej zimy. Pisał o niej w grudniu m.in. Onet. Z rozmów „Rzeczpospolitej” wynika, że politycy PiS mieli dość otwarcie powoływać się na dyplomatów USA i rzekome oczekiwania administracji Donalda Trumpa. Grozili ludowcom, że Amerykanie odetną ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza od kontaktów z Pentagonem i Białym Domem, jeśli jeszcze w tym Sejmie nie dojdzie do „odwrócenia sojuszy”. Ludowcy nie wzięli jednak tych gróźb na poważnie, bo Amerykanie to ulubiony „straszak” w polskiej polityce, a współpraca szefa MON z administracją USA przebiega jak na razie bez zarzutu. Z naszych rozmów wynika jednak, że administracja Donalda Trumpa rzeczywiście próbuje wywierać wpływ na naszą scenę polityczną, ale w nieco innym obszarze. Miała bowiem subtelnie ostrzegać sam PiS przed potencjalną współpracą z Grzegorzem Braunem. To sprawia, że pogłoski o rzekomym zaangażowaniu USA w „odwrócenie sojuszy” w Polsce i powołanie bardziej sprzyjającego sobie rządu nie brzmią zupełnie absurdalnie.

Sejmowa arytmetyka jest bezwzględna. PiS potrzebuje znacznie więcej niż głosy PSL

Co na to parlamentarna arytmetyka? Do odwrócenia sojuszy jest potrzebna większość sejmowych głosów. Jej wymaga odwołanie marszałka Włodzimierza Czarzastego, a także konstruktywne wotum nieufności wobec Donalda Tuska – w tym przypadku trzeba od razu mieć większość w Sejmie dla nowego premiera. W zamyśle PiS miałby nim oczywiście zostać obecny wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Tyle że same głosy PiS i PSL nie wystarczą. Jarosław Kaczyński ma teoretycznie 188 posłów, ale w praktyce dwóch mniej, bo Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski trwale przebywają w Budapeszcie. PSL ma 32 posłów. Brakuje więc nadal kilkunastu szabel do większości wynoszącej 231 głosów.

Premier Kosiniak-Kamysz potrzebowałby jeszcze wsparcia części Konfederacji (18 posłów) albo chociaż części Polski 2050 (31 posłów). Tu najczęściej wskazuje się grupę lojalną wobec Szymona Hołowni i Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz – w kontekście kryzysu w tej partii i niedawnych deklaracji samego Hołowni o możliwości wyjścia z obecnego klubu z grupą ok. 15-16 posłów, chociaż po zwycięstwie Pełczyńskiej-Nałęcz w wewnętrznych wyborach sytuacja w partii się (chwilowo) uspokoiła. Politycy PiS są jednak przekonani, że dystans nowej szefowej Polski 2050 do premiera Donalda Tuska jest na tyle duży, że warto próbować rozgrywać koalicję propozycjami dla niej i wspierających ją posłów. Jednak Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wielokrotnie zapewniała, że Polska 2050 jest i pozostanie częścią obecnego rządu.

PSL ma poważny dylemat

Na drodze do proponowanego przez PiS odwrócenia sojuszy stoją jednak bardzo dobre relacje między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a premierem Donaldem Tuskiem. Do tego ludowcy doskonale wiedzą, jaki los spotkał dotychczasowych sojuszników PiS, którzy bez wyjątku zostali wchłonięci albo rozbici przez Kaczyńskiego. A niezależność i samodzielność PSL to najważniejszy cel, jaki stawia przed sobą Kosiniak-Kamysz, który nie chce zostać zapamiętany jako ten, który wyprowadzi sztandar. – Gdyby PSL miało zmienić front, to zrobiłoby to już lata temu – słyszymy od jednego z posłów. I jest to powszechna opinia w kuluarach Sejmu.