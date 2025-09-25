Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są kulisy podróży Michała Kamińskiego do Stanów Zjednoczonych?

Czy zmiana na stanowisku premiera RP mogłaby poprawić relacje z administracją Donalda Trumpa?

Jakie działania podejmuje Michał Kamiński we współpracy z Adamem Bielanem z PiS?

Czy istnieją przesłanki do przyszłej koalicji PiS-PSL?

PSL buduje niezależny od rządu kanał komunikacji z administracją Donalda Trumpa. – Jestem politykiem, który ma najwięcej spotkań ze stroną amerykańską na wysokim szczeblu – mówił w sierpniu w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak dobrymi relacjami z prezydentem Donaldem Trumpem nie może się pochwalić premier Donald Tusk. Wiele do życzenia pozostawiają też stosunki Radosława Sikorskiego z Białym Domem, mimo że szef MSZ ma dobre kontakty z republikanami i niektórymi przedstawicielami administracji Trumpa, jak Marco Rubio. W tę lukę próbuje wejść Władysław Kosiniak-Kamysz. Pomaga mu w tym zapiekły przeciwnik Donalda Tuska.

Donald Tusk nie ma i nie będzie miał dobrych relacji z Donaldem Trumpem

Relacje polsko-amerykańskie zdominował prezydent Karol Nawrocki. Podział obowiązków między premierem Donaldem Tuskiem a prezydentem Andrzejem Dudą się sprawdzał – prezydent zajmował się relacjami z USA, a szef rządu skupiał się na kontaktach z Unią Europejską. Teraz to się zmieniło. Nowy prezydent próbuje poszerzać pole wpływów, a kontakty z amerykańską administracją stawia w centrum polityki zagranicznej.

Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są dziś wyjątkowo ważne dla bezpieczeństwa Polski i naszego regionu. Liderzy europejscy muszą liczyć się z Donaldem Trumpem, również jako potencjalnym architektem pokoju za wschodnią granicą Unii. Rząd Donalda Tuska ma problem z kontaktami z administracją Donalda Trumpa. Premier w przeszłości krytycznie wyrażał się o obecnie urzędującym amerykańskim prezydencie. Politycy PiS zrobili dużo, żeby ruch MAGA (Make America Great Again) nie zapomniał o słowach Tuska wypowiedzianych pod adresem Trumpa. Pozwolili sobie nawet na coś, na co żaden inny polityk nigdy sobie nie pozwolił.