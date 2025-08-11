Prezydent nadaje stopnie wojskowe. Czy Karol Nawrocki może ich nie nadać tym, którzy np. będą mieli inne poglądy polityczne albo niewłaściwe pochodzenie?

Jeżeli ktoś chciałby karać czy doceniać kogoś za rodziców, a nie dokonania własne, to zgody na to nie będzie. W każdym wypadku żołnierz daje świadectwo o sobie, o swoim przygotowaniu i umiejętnościach. Dla mnie to jest podstawa do oceny proponowanych awansów i nominacji, które wręczam, oraz decyzji kadrowych, które podejmuję. Liczę, że prezydent Nawrocki będzie się kierował merytorycznymi przesłankami, a nie emocjami.

Co się panu podobało w wystąpieniu Karola Nawrockiego w Sejmie i na placu Piłsudskiego?

Powiem, czego mi zabrakło. Jako szef PSL boleję, że w wystąpieniu sejmowym prezydent zapomniał o wsi i rolnikach. Pierwszy raz prezydent RP w swoim pierwszym wystąpieniu nie wspomina o rolnikach. Myślę, że to jest rozczarowujące dla wiejskiego elektoratu. Szczęśliwie jest PSL, który o wieś i rolników dba. Dobrą decyzję podjął szef MSWiA Marcin Kierwiński o udzieleniu pomocy rolnikom poszkodowanym przez różnego rodzaju katastrofy i zjawiska pogodowe. Sprawa druga, kwestie związane z energetyką. Miłosz Motyka, nasz minister energii powiedział panu prezydentowi: „Sprawdzam”. Czy rzeczywiście chce niższych cen prądu dla Polaków? Karol Nawrocki zaczął urzędowanie od niezrealizowania obietnic wyborczych, bo zapowiadał projekty ustaw na 6 sierpnia, których nie złożył, w tym projekt ustawy obniżający ceny energii. Nie składa własnego, natomiast może zaakceptować nasz projekt ustawy, która czeka na podpis. Trzecia kwestia, ktoś wprowadza prezydenta w błąd w sprawie inwestycji. Minister Dariusz Klimczak prezentował wielką inwestycję – najdłuższy tunel kolejowy w Polsce, ponad czterokilometrowy, koło Limanowej. To jeden z przykładów tego, jak jesteśmy skuteczni w inwestycjach. Do tego port kontenerowy, Agroport, farmy wiatrowe na Bałtyku czy CPK Plus. Nie zgodzimy się na „CPK minus” w wersji PiS, którego chce prezydent. Chcemy kolei szybkich prędkości i innej filozofii tego portu lotniczego.

Prezydent nie chce podpisać waszej ustawy, ponieważ jest w niej zaszyta kwestia wiatraków, a część Polaków obawia się zbyt bliskiej odległości wiatraków od swoich domostw.

Było bardzo dużo protestów za rządów PiS, że w Polsce mamy drogi prąd, bo nie produkujemy go z wiatraków na lądzie, który jest najtańszy. Czy odległość 500 metrów od domów w Holandii, w Niemczech, we Francji kogoś uśmierciła? Bo takie zarzuty były. Pamiętam to, co pani Anna Zalewska i inni politycy PiS opowiadali, że przez wiatraki przenoszone są choroby. W krajach Europy Zachodniej nie wymordowały one społeczeństw. Dla mnie wiedza wynikająca z nauki jest ważniejsza niż kocopoły, które ktoś wygłasza. Ludzie nie boją się wiatraków, to jest histeria nakręcona politycznie. Ludzie chcą taniego prądu i my im to oferujemy. W projekcie zapisano, że ostateczną decyzję o inwestycji podejmie rada gminy. Nikt nie przyjdzie i nie zdecyduje za mieszkańców, że stawia gdzieś wiatrak. To musi być w odpowiednim miejscu, muszą być odpowiednie zgody. My jesteśmy za biogazowniami i za energią odnawialną, za wykorzystaniem najtańszej energii, która jest możliwa, za energią atomową, za dużymi elektrowniami i małymi. Polska ma wielką szansę na rewolucję energetyczną i my z tej drogi nie zejdziemy.

Czy zabrakło panu w wystąpieniu sejmowym prezydenta tematu Ukrainy?

Wypowiedzi Karola Nawrockiego w kampanii były radykalnie odmienne od tego, jakie stanowisko prezentuje PiS i prezentował prezydent Duda. Możemy się różnić, ale w sprawie pomocy dla Ukrainy PiS miało podobne zdanie do nas. Na Ukrainie toczy się wojna i jeśli doszłoby do porażki naszych sojuszników, to byłoby to na niekorzyść Polski. To wojna, która zużywa Federację Rosyjską, będącą największym zagrożeniem dla państwa polskiego. Ja nie mam problemu ze wskazaniem, po czyjej stronie jestem. Emocje nie mogą przesłonić strategii państwa. Dopóki giną dzieci, lecą bomby na żłobki, przedszkola, naszym obowiązkiem jest pomagać z przyczyn czysto humanitarnych i chrześcijańskich. Dopóki tam się rozgrywa sprawa polskiego bezpieczeństwa, to trzeba Ukrainę wspierać, a nie być przeciwko niej.