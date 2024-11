Ofiary rzezi wołyńskiej czekają na godny pochówek

„Ważne jest to, że Nawrocki niejednokrotnie pozycjonował siebie jako obrońcę interesów przed „zniekształceniem historii przez Ukraińców”. I, rzecz jasna, będzie wykorzystywał ten swój wizerunek również podczas kampanii wyborczej. Z tego wynika, że kandydatowi PiS skrajnie się nie opłaca, by w najbliższym czasie rządowi Tuska udało dojść do porozumienia z Ukrainą w kwestii historii” – pisał ostatnio Jurij Panczenko, jeden z redaktorów najpopularniejszego portalu nad Dnieprem Ukraińska Prawda.

O natychmiastowe odblokowanie ekshumacji do władz w Kijowie apelował ostatnio znany ukraiński pisarz Andrij Lubka. – Musimy to zrobić dla naszego dobra, bo to inwestycja we wsparcie dla Ukrainy, która zwróci się już w najbliższym czasie, a może nawet tej zimy – pisał w sobotę na łamach ukraińskiej redakcji Radia Swoboda.

Czy te (i wiele innych) opinii skłoniły władze w Kijowie do zakończenia trwającego od lat sporu? Przekonamy się już w najbliższym czasie, gdy odpowiednie ukraińskie instytucje będą miały okazję wreszcie zatwierdzić wnioski polskiego IPN. Ale też przychylić się do próśb poszczególnych Polaków starających się o godny pochówek swoich bliskich. Karolina Romanowska (stoi na czele Stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie) już zapowiedziała, że ponownie wyśle wniosek do Kijowie w tej sprawie. Od dłuższego czasu walczy o ekshumację 18 członków swojej rodziny zamordowanych w maju 1943 roku w Ugłach. Jeszcze miesiąc temu z ukraińskiego resortu kultury otrzymała pismo, z którego wynikało, że sprawa nie ruszy z miejsca bez „decyzji politycznej”. Decyzję polityczną ogłoszono, czas więc na konkretne działania.