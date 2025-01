Najdłuższym tunelem kolejowym w Polsce pociągi będą mogły jechać nawet 350 km/h

Budowa tunelu kolejowego w Warszawie będzie możliwa dzięki nowej wersji programu budowy CPK.

Reklama

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce ma powstać do 2032 roku

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce ma rozpoczynać się tuż za warszawskim Dworcem Zachodnim na Odolanach, które są częścią dzielnicy Wola. Zostanie wydrążony na głębokości sięgającej 30 m. Podczas budowy wykorzystana ma zostać technologia znana z budowy metra. Całkowita długość tego tunelu kolejowego ma wynieść niemal 10 km, a jego budowa ma zakończyć się do 2032 roku.

Nowy tunel kolejowy w Warszawie ma być częścią Kolei Dużych Prędkości (KPD) w ramach CPK. Kolej ta ma zaś opierać się na tzw. linii „Y”, mającej docelowo połączyć Warszawę z lotniskiem CPK i Łodzią. Następnie linia rozdzielać ma się w Sieradzu na dwie części. Pierwsza trasa prowadzić ma do Poznania, a druga – do Wrocławia. Maksymalna prędkość, jaką na trasie osiągać mają pociągi, wynieść ma nawet 350 km/h. Dzięki temu znacznie skróci się czas przejazdu. Podróż z Warszawy Centralnej do CPK ma trwać 20 minut, natomiast do Łodzi – ok. 40 minut.

Najdłuższy tunel kolejowy w Polsce: Szybsza i bardziej komfortowa podróż

Planowany najdłuższy tunel kolejowy w Polsce ma skrócić czas podroży i pozytywnie wpłynąć na jej komfort. Wcześniejsze plany dotyczące CPK nie zakładały wybudowania tunelu. Obsługa kolejowa miała odbywać się przez łącznicę z istniejącą już linią kolejową w okolicy Brwinowa. Takie rozwiązanie w znaczący sposób wydłużyłoby jednak czas przejazdu pociągów.

- Wersja Programu Wieloletniego przygotowana przez naszych poprzedników nie przewidywała uruchomienia jednocześnie z linią Warszawa – CPK – Łódź ponad 9-kilometrowego tunelu pod Odolanami, na zachodnim wylocie ze stolicy. Planowano więc otworzyć lotnisko z obsługą kolejową poprzez łącznicę do istniejącej linii kolejowej w rejonie Brwinowa, co znacząco wydłużyłoby czas przejazdu. Zmiana na lepsze jest taka, że obecnie w Programie są pieniądze także na tunel pod Odolanami – tak o tunelu kolejowym w Warszawie mówił wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK, cytowany w komunikacie prasowym zamieszczonym na stronie internetowej CPK.